Απρόκλητη επίθεση φέρεται να δέχθηκε ο μαθητής που χτυπήθηκε σε εκδήλωση σχολείου στην Αγλαντζιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο μαθητής χτυπήθηκε από σπείρα εξωσχολικών Σύρων οι οποίοι είναι γνωστοί στις Αρχές.

Ακολούθησε η επίθεση στον πατέρα του μαθητή ο οποίος έσπευσε στο σχολείο για να παραλάβει το παιδί του.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο και φέρει κάταγμα στη μύτη και στο κεφάλι.

«Κτυπούσαν μετά μανίας οποιονδήποτε προσπαθούσε να ηρεμήσει τα πνεύματα»

Στην εκδήλωση του σχολείου παρευρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Λευκωσίας, Ανδρέας Κωνσταντίνου. Σε ανάρτηση του στο Facebook αναφέρει ότι στο σημείο εντοπίστηκε και μαχαίρι.

Αυτούσια η ανάρτηση του

Το χθεσινοβραδινό επεισόδιο σε γυμνάσιο της Αγλαντζιάς ουδεμία σχέση έχει με συμπλοκή μαθητών όπως παρουσιάζεται σε μερίδα των ΜΜΕ.

Επειδή ήμουν παρών, αυτό το οποίο συνέβη ήταν ότι μαθητής του γυμνασίου δέχτηκε απρόκλητα επίθεση, με αποτέλεσμα να υποστεί θλαστικό τραύμα στη μύτη από μεγαλύτερο του Σύριο ο οποίος δεν είναι μαθητής του σχολείου και δεν έπρεπε καν να βρίσκεται εκεί τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Όταν ο πατέρας του μαθητή ενημερώθηκε και ζήτησε εξηγήσεις για την απρόκλητη επίθεση, ο εξωσχολικός επανήλθε με συνοδεία ομοεθνών του, νεαρών άλλα και του πατέρα του οι οποίοι επιτέθηκαν με μανία και στον πατέρα του μαθητή που κτυπήθηκε επειδή τόλμησε να ζητήσει εξηγήσεις για την αναίτια επίθεση στον γιο του. Αποτέλεσμα να υποστεί θλαστικά τραύματα στο πρόσωπο αλλά και στα πλευρά και ο πατέρας.

Την αστυνομία την κάλεσα εγώ προσωπικά και ούτε θέλω να σκέφτομαι τι θα συνέβαινε αν δεν ανταποκρινόταν αμέσως. Σίγουρα δεν θα μιλούσαμε μόνο για τραυματισμούς, καθώς κτυπούσαν μετά μανίας οποιονδήποτε προσπαθούσε να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Αξίζει δε να αναφέρω ότι στο σημείο όπου έγινε η συμπλοκή μετά το επεισόδιο βρέθηκε και μαχαίρι που προφανώς ήταν δικό τους.

Πάρα το ότι τα γεγονότα που περιγράφω εκτυλίχθηκαν μπροστά σε δεκάδες μάτια, οι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Ολα τα πιο πάνω πρέπει να μας προβληματίσουν για το πού πάει η κατάσταση στον τόπο μας και ποια μέτρα εμείς λαμβάνουμε. Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε πλέον να αισθανόμαστε ασφαλείς ούτε στη διάρκεια σχολικών εκδηλώσεων όπως συνέβη χθες βράδυ.

Μηδενική ανοχή – η ασφάλεια των πολιτών θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα για όλους !