Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε εκδήλωση σχολείου στη Λευκωσία.



Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε σχολείο στην Αγλαντζιά, ανήλικος δέχθηκε επίθεση από άλλο μαθητή.



Στη συνέχεια, ο ίδιος κάλεσε τον πατέρα του, ο οποίος πήγε στο σχολείο για να ζητήσει εξηγήσεις.

Ωστόσο, και αυτός δέχθηκε επίθεση από δύο ανήλικους, αλλά και από τον πατέρα του μαθητή που ενεπλάκη στον πρώτο καυγά.



Πατέρας και γιος επισκέφθηκαν το Νοσοκομείο για εξετάσεις. Ο ανήλικος φέρει κάταγμα στη μύτη, ενώ ο πατέρας φέρει εκδορές, μώλωπες και κάταγμα στο δάκτυλο.



Το Νοσοκομείο θα επισκεφθούν και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι. Η Αστυνομία αναμένει τις καταθέσεις τους.