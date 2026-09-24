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Θέλοντας να ενισχύσει το επίπεδο πυροπροστασίας, ανάμεσα σε άλλους χώρους και στις βιομηχανικές του περιοχές, στις οποίες φέτος καταγράφηκαν δύο μεγάλες πυρκαγιές, ο Δήμος Αραδίππου προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης συνεργασίας με την εταιρεία Neuranet Solutions Ltd για εφαρμογή του συστήματος PyroGuard AI.

Πρόκειται για ένα προηγμένο σύστημα που αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση των πυρκαγιών και την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση επτά σταθμών επιτήρησης, καθώς και ραδιοαναμεταδότη, που θα καλύψουν τα δημοτικά όρια της Αραδίππου, τις βιομηχανικές της περιοχές, τη Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων, το Δημοτικό Μέγαρο και την περιοχή της Ελεύθερης Ζώνης Εμπορίου.

Τη σύμβαση για την εφαρμογή του προηγμένου συστήματος τεχνητής νοημοσύνης PyroGuard AI υπέγραψε ο δήμαρχος Αραδίππου, Χριστόδουλος Πάρτου και ο διευθύνων σύμβουλος της Neuranet Solutions, William Demetriou. Σε ανακοίνωσή ο Δήμος Αραδίππου, αναφέρει πως «με υπευθυνότητα, καινοτομία και έγκαιρο σχεδιασμό επενδύει σ’ έναν πιο ασφαλή και ανθεκτικό δήμο».

Ο Δήμος Αραδίππου είχε θέσει το θέμα της λήψης επιπρόσθετων μέτρων πυροπροστασίας έπειτα από τη γιγαντιαία φωτιά που ξέσπασε τον περασμένο Ιούνιο σε εργοστάσιο κατεψυγμένων τροφίμων στη βιομηχανική περιοχή και απείλησε πολλά υποστατικά.

Τότε, είχε στηθεί τεράστια επιχείρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, που πρόλαβε τα χειρότερα. Τον περασμένο Αύγουστο εκδηλώθηκε και νέα μεγάλη φωτιά στην περιοχή, αυτή η φορά σε αρτοβιομηχανία. Η φωτιά είχε προκαλέσει μεγάλες ζημιές στο υποστατικό και κατασβέστηκε προτού επεκταθεί.