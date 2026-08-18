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Σε υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης προχώρησαν ο ΕΟΑ Αμμοχώστου και η Neuranet Solutions Ltd για ενίσχυση της πρόληψης και έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών, μέσω και της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ).

Σημερινή ανακοίνωση του ΕΟΑ Αμμοχώστου αναφέρει πως το Μνημόνιο Συναντίληψης υπογράφηκε την Τρίτη, 11 Αυγούστου. «Η συνεργασία βασίζεται στη μέχρι σήμερα επιτυχημένη συνεισφορά του ΕΟΑ Αμμοχώστου στην ανάπτυξη και δοκιμή του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πυρκαγιών PyroGuard AI, το οποίο αξιοποίησε, ήδη από τα πρώτα στάδια ανάπτυξής του, στρατηγικές τοποθεσίες στην επαρχία Αμμοχώστου» αναφέρεται.

Οι τοποθεσίες αυτές, προστίθεται, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης και του υψομέτρου τους, προσφέρουν εκτεταμένη ορατότητα σε μεγάλες περιοχές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην έγκαιρη ανίχνευση καπνού και πυρκαγιών.

«Η επιτυχία των αρχικών εγκαταστάσεων συνέβαλε καθοριστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση του δικτύου του PyroGuard AI σε ολόκληρη την Κύπρο, αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι τοπικές αρχές στην προώθηση καινοτόμων λύσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο» συμπληρώνεται.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου Γιάννης Καρούσος δήλωσε ότι η υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης «επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να στηρίζουμε την καινοτομία και να αξιοποιούμε τεχνολογίες που ενισχύουν την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της επαρχίας και της χώρας μας».

Κατά την υπογραφή η εταιρεία Neuranet Solutions Ltd εκπροσωπήθηκε από τον Ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλό της William Demetriou.

ΚΥΠΕ