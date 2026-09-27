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Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ηλικιωμένου που αποπροσανατολίστηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Μαχαιρά, με το Τμήμα Δασών να κινητοποιείται άμεσα και να τον εντοπίζει καλά στην υγεία του.

Σήμερα, το απόγευμα της 27ης Σεπτεμβρίου 2026, ο Δασικός Σταθμός Λυθροδόντα δέχθηκε τηλεφώνημα από πολίτη, κάτοικο Λάρνακας, ο οποίος ενημέρωσε ότι στενό συγγενικό του πρόσωπο, ηλικιωμένος άνδρας, είχε αποπροσανατολιστεί και βρισκόταν σε άγνωστο σημείο στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Μαχαιρά.

Λειτουργός του Τμήματος Δασών επικοινώνησε άμεσα τηλεφωνικά με τον ηλικιωμένο και, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που έδωσε, καθώς και τα χαρακτηριστικά της περιοχής που περιέγραψε, δόθηκαν οδηγίες σε δασική περίπολο για τον εντοπισμό του.

Η δασική περίπολος συνοδευόμενη από Λειτουργό του Τμήματος Δασών μετέβη στην περιοχή και κατάφερε να τον εντοπίσει άμεσα.

Ο ηλικιωμένος ήταν καλά στην υγεία του και παραλήφθηκε από μέλη της οκογένειάς του.

Η άμεση κινητοποίηση και η γνώση του δασικού οδικού δικτύου και της περιοχής από το προσωπικό του Τμήματος Δασών συνέβαλαν καθοριστικά στον γρήγορο και ασφαλή εντοπισμό του.