Ένα εντυπωσιακό και σπάνιο οπτικό φαινόμενο καταγράφηκε στην περιοχή Μαχαιρά, προκαλώντας ερωτήματα και έντονο ενδιαφέρον. Η εικόνα, που δείχνει μια μεγεθυσμένη σκιά περιτριγυρισμένη από πολύχρωμο κυκλικό φωτοστέφανο, δεν αποτελεί κάτι μεταφυσικό, αλλά ένα καθαρά μετεωρολογικό φαινόμενο, γνωστό ως «φάντασμα του Μπρόκεν».

Το φαινόμενο εμφανίζεται όταν ο παρατηρητής βρίσκεται σε υψόμετρο, με τον ήλιο πίσω του, ενώ ομίχλη ή σύννεφα εκτείνονται χαμηλότερα. Η σκιά του προβάλλεται πάνω στα σταγονίδια νερού της ομίχλης και φαίνεται τεράστια και παραμορφωμένη, δημιουργώντας μια απόκοσμη εικόνα.

Χαρακτηριστικό στοιχείο του φαινομένου είναι η λεγόμενη «δόξα», ένα πολύχρωμο κυκλικό φωτοστέφανο που σχηματίζεται γύρω από το κεφάλι της σκιάς. Το φαινόμενο αυτό προκαλείται από τη διάθλαση και τη σκέδαση του φωτός στα μικροσκοπικά σταγονίδια της ομίχλης.

Λόγω της κίνησης των νεφών και των αέριων ρευμάτων, η σκιά μπορεί να φαίνεται ότι κινείται απότομα, ενισχύοντας την αίσθηση ότι πρόκειται για κάτι «ζωντανό». Παρά την εντυπωσιακή και συχνά τρομακτική του όψη, πρόκειται για μια οπτική ψευδαίσθηση που μπορεί να παρατηρηθεί σε οποιοδήποτε βουνό, εφόσον επικρατούν οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες – ακόμη και από αεροπλάνο.

Το όνομά του προέρχεται από το όρος Μπρόκεν στη Γερμανία, όπου λόγω της συχνής ομίχλης το φαινόμενο παρατηρείται τακτικά και έχει συνδεθεί ιστορικά με θρύλους και λαϊκές δοξασίες.