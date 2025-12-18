Ένα ντροπιαστικό σκηνικό στον Μαχαιρά κατέγραψε η κάμερα του Bora Markovits.

Επιτήδειοι φαίνεται να έριξαν άσπρη μπογιά στο μονοπάτι της φύσης Πολιτικό – Μαχαιράς, καταστρέφοντας και μολύνοντας το φυσικό περιβάλλον.

Το αποτέλεσμα αυτής της καταδικαστέας πράξης φαίνεται στο βίντεο που ανάρτησε ο Κύπριος TikToker στα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης.