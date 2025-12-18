Ένα ντροπιαστικό σκηνικό στον Μαχαιρά κατέγραψε η κάμερα του Bora Markovits.
Επιτήδειοι φαίνεται να έριξαν άσπρη μπογιά στο μονοπάτι της φύσης Πολιτικό – Μαχαιράς, καταστρέφοντας και μολύνοντας το φυσικό περιβάλλον.
Το αποτέλεσμα αυτής της καταδικαστέας πράξης φαίνεται στο βίντεο που ανάρτησε ο Κύπριος TikToker στα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης.
@boramarkovicphotography 🇨🇾⚠️ They threw paint inside a stunning unspoiled canyon near Machairas in Cyprus. Specifically at the Politiko – Machairas hiking trail. Πέταξαν μπογιές μέσα σε πανέμορφο παρθένο φαράγγι κοντά στον Μαχαιρά και συγκεκριμένα στο μονοπάτι φύσης Πολιτικό – Μαχαιράς. #cyprus #kypros #canyon #cyprusnature #machairas ♬ original sound – Bora Markovic Photography