Με αφορμή τη χθεσινή Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή προτάσσει το τρίπτυχο «ασφάλεια, διαφάνεια και δίκαιη μεταχείριση». Ωστόσο, στην πράξη, η διαφάνεια φαίνεται να κάνει μια βολική στάση πριν την πόρτα των υπεραγορών και των κρεοπωλείων. Η ανάγκη για άμεση ένταξη των φρέσκων κρεάτων στην πλατφόρμα e-kalathi γίνεται τώρα επιτακτική λόγω της εμφάνισης του αφθώδους πυρετού. Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι οι θανατώσεις ζώων και οι περιορισμοί στην παραγωγή θα δημιουργήσουν ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Όσο η τιμή του κρέατος παραμένει στο… σκοτάδι, οι υπεραγορές έχουν το περιθώριο να διατηρούν υψηλά κέρδη εκεί, αντισταθμίζοντας τις απώλειες από τα τυποποιημένα προϊόντα που παρακολουθούνται. Η Υπηρεσία οφείλει να δώσει απαντήσεις τώρα για την ένταξη των βασικών ειδών (μπριζόλα λαιμού, μέσης, σπάλα, σουβλάκι), ειδικά αν θέλει να προλάβει το κύμα ακρίβειας πριν το Πάσχα. Η Υπηρεσία οφείλει να δράσει πριν οι τιμές των νωπών προϊόντων γίνουν απρόσιτες για το μέσο νοικοκυριό.

Α.Ν.