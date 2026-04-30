Τα Minions εξελίχθηκαν σε παγκόσμια αστέρια μετά την πρώτη τους εμφάνιση στην ταινία «Εγώ, ο Απαισιότατος» της Illumination, πριν από περίπου 15 χρόνια.

Οι κίτρινοι μικροί βοηθοί του Gru έχουν αποκτήσει τις δικές τους ταινίες και εμφανίζονται σε προϊόντα και memes σε όλο τον κόσμο έχοντας ξεφύγει από στενά όρια του «χαρακτήρα ταινίας».

Ωστόσο, με την ταινία «Minions & Monsters» να βγαίνει σύντομα στις αίθουσες, ένα παλιό ερώτημα επανέρχεται: γιατί δεν υπάρχουν θηλυκά Minions; Παρότι εμφανίζονται σε διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ένα ή δύο μάτια, και μερικές φορές έχουν ντυθεί ως γυναίκες, είναι όλα αρσενικά.

Μπορεί να φαίνεται ότι ο Gru είναι «ένοχος» σεξισμού όσον αφορά την πρόσληψη των βοηθών του, αλλά ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχουν θηλυκά Minions δεν πηγαίνει προς μια τέτοια κατεύθυνση. Με την πρώτη ματιά, μπορεί να υποθέσετε ότι είναι ουδέτεροι ως προς το φύλο. Κανονικά, δημιουργήθηκαν σε ένα εργαστήριο από τον εφευρέτη του Gru, τον Δρ. Nefario, κλωνοποιημένα από ένα μεταλλαγμένο κλώνο DNA, και δεν μπορούν να αναπαραχθούν, γεγονός που τους καθιστά περιορισμένους σε αριθμό.

Ωστόσο, όταν τα Minions απέκτησαν τη δική τους ταινία το 2015, ο κόσμος είχε συνειδητοποιήσει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Όλα τα Minions είχαν ανδρικά ονόματα, όπως Κέβιν, Στιούαρτ και Μπομπ, και αναφέρονταν επανειλημμένα ως αγόρια. Η «πιο σεξιστική παιδική ταινία της χρονιάς», παραπονέθηκαν ορισμένοι θεατές, ζητώντας ίση εκπροσώπηση στις τάξεις των αδέξιων κακών της ταινίας.

Αλλά αποδεικνύεται ότι η παράλειψη γυναικείων Minions δεν είχε ως στόχο να υποτιμήσει το φύλο. Ο Πιέρ Κόφιν, ο Γάλλος δημιουργός κινουμένων σχεδίων που συνεχίζει να σκηνοθετεί τις ταινίες και να δίνει τη βασική φωνή στα Minions, αναφέρθηκε στο θέμα σε μια συνέντευξη με το The Wrap. Παραδέχτηκε ότι τα Minions ήταν όλα αρσενικά και είπε ότι δεν μπορούσε να το φανταστεί διαφορετικά, επειδή είναι… πολύ ηλίθια για να είναι γυναίκες. «Βλέποντας πόσο χαζοί και ηλίθιοι είναι συχνά, απλά δεν μπορούσα να φανταστώ τα Minions να είναι κορίτσια», είπε.

Όταν ήρθε η ώρα να μεταφερθούν τα Minions στην οθόνη, τα παρόμοια σχέδιά τους και τα περιορισμένα χαρακτηριστικά τους δημιούργησαν προκλήσεις για τους animators. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής Πιέρ Λεντίκ διαπίστωσε ότι η έλλειψη φρυδιών στα Minions, ειδικότερα, δυσχέραινε την απεικόνιση των συναισθημάτων τους. Οι animators έπρεπε να βρουν τρόπους να δείξουν τα συναισθήματα των Minions διαφοροποιώντας τον τρόπο που κινούνται. Επιλέχθηκαν μόνο τρία κύρια Minions για να εξατομικευτούν, ώστε να βοηθήσουν το κοινό να τα ξεχωρίζει μεταξύ τους.

