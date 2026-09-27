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Δεν θέλω να κατηγορηθώ για τα… συμπτώματα του Συνδρόμου της Στοκχόλμης, ούτε και θα τα καταφέρω να υπερασπιστώ τους διαιτητές. Αλλά… Ασχολήθηκα λίγο με το θέμα για την ετοιμασία του ρεπορτάζ (διαβάστε εδώ το ρεπορτάζ της «Goal News για τη διαιτησία) και πρέπει να λέμε αλήθειες.

Σε σχέση με το τι έχει τραβήξει αυτός ο τόπος από τη διαιτησία, αν φρεσκάρουμε στη μνήμη μας τι έχουν τραβήξει οι ποδοσφαιρόφιλοι από (κάποιους) διαιτητές τις τελευταίες οκτώ – εννέα δεκαετίες, τους διαιτητές του σήμερα θα τους έλεγες και αρνάκια!

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