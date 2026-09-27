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Δύο τεράστια πάντα που έστειλε η Κίνα έφθασαν την Κυριακή στις ΗΠΑ, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, έπειτα από μια σύνοδο κορυφής στην Ουάσιγκτον, πλούσιας σε συμβολισμούς, με τη συμμετοχή των Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ.

Η μεταφορά των δύο ζώων, αποτέλεσμα μιας συμφωνίας το 2025, είχε ανακοινωθεί την Πέμπτη από τον Κινέζο Πρόεδρο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον για μια σύνοδο με τον Αμερικανό ομόλογό του.

Αυτά τα ζώα είναι εξαιρετικά δημοφιλή σε ολόκληρο τον κόσμο και η Κίνα τα χρησιμοποιεί ως ένα διπλωματικό ατού για να καλλιεργήσει τους δεσμούς της με άλλες χώρες παραχωρώντας τα με τη μορφή δανεισμού.

La Chine a envoyé deux pandas aux États-Unis en signe d'amitié entre les deux pays ; ces « diplomates » à fourrure passeront les dix prochaines années au zoo d'Atlanta, a annoncé le ministère chinois des Affaires étrangères.



Une cérémonie d'adieu a été organisée en Chine avant… pic.twitter.com/t2sDEWkIel — Renard Jean-Michel (@Renardpaty) September 27, 2026

Ο Πινγκ Πινγκ, ηλικίας έξι ετών και η Φου Σουάνγκ, που θα γίνει έξι ετών τον επόμενο μήνα, αναχώρησαν από το διεθνές αεροδρόμιο Chengdu-Shuangliu (νότια) στις 03.00 τοπική ώρα και έπειτα από μια πτήση 16 ωρών έφθασαν στην Ατλάντα, στη Τζόρτζια, λίγο πριν από τις 0700 το πρωί τοπική ώρα (14.00 ώρα Κύπρου), διευκρίνισε το Xinhua.

To Boeing 777, που χρησιμοποιεί η FedEx, ήταν το αεροπλάνο η πορεία του οποίου παρακολουθείτο περισσότερο στην πλατφόρμα FlightRadar24, καθώς προσέγγιζε την Αλάσκα κατά τη διάρκεια της πτήσης του.

Τα δύο πάντα θα περάσουν τα επόμενα δέκα χρόνια σε έναν ζωολογικό κήπο στην Ατλάντα (νότια).

Πριν από την αναχώρησή τους, η Βάση Έρευνας για την Εκτροφή των Γιγάντιων Πάντα της Τσενγκντού διοργάνωσε μια αποχαιρετιστήρια τελετή προς τιμήν τους.

Έμπειροι φροντιστές εστάλησαν από την αμερικανική πλευρά για να συνοδεύσουν το ζευγάρι κατά τη διάρκεια της πτήσης του, έγραψαν οι Global Times.

Εν όψει της άφιξής τους, ο ζωολογικός κήπος της Ατλάντας ανακαίνισε τις εγκαταστάσεις του για τα πάντα και σύστησε μια ειδική ομάδα για τη φροντίδα τους.

Επιπλέον, διασφάλισε έναν σταθερό και μακροπρόθεσμο εφοδιασμό της σε μπαμπού, που καλλιεργείται τοπικά στην Ατλάντα, τα κλίμα της οποίας είναι παρόμοιο με εκείνο της Τσενγκντού.