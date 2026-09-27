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Συναγερμός για «έκτακτο περιστατικό» έχει σημάνει το πρωί της Κυριακής στη Βρετανία.

Άγνωστος αριθμός ατόμων συνελήφθησαν και κατοικίες εκκενώθηκαν στην περιοχή του Γουέλφορντ, μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση ως ύποπτοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών, σε σχέση με το περιστατικό κοντά στη βάση της RAF Φέρφορντ (πρόκειται για βάση της Βασιλικής Αεροπορίας, η οποία όμως χρησιμοποιείται και λειτουργεί από την αμερικανική Αεροπορία – USAF) στην κομητεία Γκλόστερσαϊρ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού βρίσκεται στο σημείο, στο Γουέλφορντ, πραγματοποιώντας ελέγχους σε οχήματων.

Οι κάτοικοι απομακρύνονται και μεταφέρονται σε γειτονικό αθλητικό κέντρο, σύμφωνα με την Αστυνομία του Γκλόστερσαϊρ.

Η ανακοίνωση της βρετανικής αστυνομίας



«Αυτή τη στιγμή εκκενώνονται ορισμένα ακίνητα στην περιοχή Γουέλφορντ, μετά την κήρυξη κατάστασης σοβαρού συμβάντος.



»Η εξέλιξη αυτή έπεται της σύλληψης αρκετών ανδρών ως υπόπτων για αδικήματα που σχετίζονται με τη νομοθεσία περί εκρηκτικών υλών.



»Η ειδική ομάδα του Στρατού για την εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών εξετάζει αυτή την ώρα διάφορα οχήματα.



»Οι κάτοικοι της περιοχής απομακρύνονται και μεταφέρονται σε κοντινό κέντρο αναψυχής.



»Έχει αποκλειστεί η περιοχή, ωστόσο θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους πολίτες ότι, κατά την εκτίμησή μας, το συμβάν έχει περιοριστεί.



»Συνεργαζόμαστε στενά με τους εταίρους μας και εφαρμόζουμε τα προσεκτικά σχεδιασμένα πρωτόκολλα που έχουμε θεσπίσει».



skai.gr