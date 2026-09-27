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Στη Λεμεσό εντοπίστηκε ο 19χρονος δραπέτης από τα Αστυνομικά Κρατητήρια Λακατάμιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο εντοπισμός του έγινε έπειτα από πληροφορία που εξασφάλισε η Υπηρεσία Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, η οποία οδήγησε τις Αρχές σε συγκεκριμένη περιοχή της πόλης, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη τριήμερη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία αναφέρει ότι η σύλληψη του δραπέτη ήταν αποτέλεσμα της άμεσης κινητοποίησης, της συστηματικής έρευνας και της επιχειρησιακής προσπάθειας των μελών της.

Την ίδια ώρα, ξεκαθαρίζει ότι η επιτυχής κατάληξη της επιχείρησης δεν αναιρεί το γεγονός ότι προηγήθηκε απόδραση, η οποία, όπως σημειώνει, θα αξιολογηθεί «με σοβαρότητα και χωρίς ωραιοποιήσεις».

Αυτούσια η ανακοίνωση αστυνομίας

Η σύλληψη του δραπέτη αποτελεί αποτέλεσμα της άμεσης κινητοποίησης, της συστηματικής έρευνας και της επιχειρησιακής προσπάθειας της Αστυνομίας.

Τα μέλη της Αστυνομίας εργάστηκαν με επαγγελματισμό και επιμονή για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Η επιτυχής κατάληξη της επιχείρησης, όμως, δεν αναιρεί το γεγονός ότι προηγήθηκε μια απόδραση η οποία οφείλει να αξιολογηθεί με σοβαρότητα και χωρίς ωραιοποιήσεις.

Η ασφάλεια της κράτησης δεν εξαρτάται μόνο από την προσπάθεια και την ευσυνειδησία του προσωπικού. Απαιτεί κατάλληλες και ασφαλείς εγκαταστάσεις, επαρκή και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, σαφείς διαδικασίες καθώς και αποτελεσματικούς και συστηματικούς ελέγχους ειδικά όταν υπάρχει υπερπληθυσμός!

Για τον λόγο αυτό, πέραν της διερεύνησης των συνθηκών της συγκεκριμένης απόδρασης, θα αξιολογηθούν συνολικά οι υφιστάμενες διαδικασίες κράτησης και ασφάλειας, ώστε όπου διαπιστώνονται αδυναμίες να λαμβάνονται άμεσα διορθωτικά μέτρα.

Επιτυχία δεν είναι μόνο να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά ένα περιστατικό όταν συμβεί. Είναι, πρωτίστως, να δημιουργούμε τις συνθήκες ώστε να αποτρέπεται. Αυτός είναι ο κύριος στόχος μας!