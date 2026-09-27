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Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, μία ημέρα μετά την προειδοποίηση της Ρωσίας ότι θα επιτύχει τους στρατιωτικούς στόχους της «ανεξαρτήτως περιστάσεων».

Από βομβαρδισμούς σήμερα το απόγευμα στην πόλη Σούμι σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μια 16χρονη, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Ιβάν Βιγκούισκι.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν στο Κίεβο και τα περίχωρά του, όπου υπέστησαν ζημιές κατοικίες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ζημιές προκλήθηκαν και στην έδρα μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, της Kyivstar.

Σύμφωνα εξάλλου με την ουκρανική αστυνομία, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην Μπούτσα από επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Τις τελευταίες ημέρες η Μόσχα βομβαρδίζει κέντρα δεδομένων, προκαλώντας προβλήματα στην πρόσβαση στο διαδίκτυο σε ορισμένες ζώνες.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα από ρωσικά πλήγματα στη Ζαπορίζια. Οι αρχές της Οδησσού από την πλευρά τους έκαναν λόγο για «μαζικό πλήγμα» στα νότια αυτής της πόλης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνδρας.

Την εβδομάδα που πέρασε η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με περισσότερα από 2.200 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς, 1.650 αεροπορικές βόμβες και 38 πυραύλους.

Το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα ότι προκαλεί ανθρωπιστική κρίση στην κοινότητα Ολέσκι, στην περιφέρεια της Χερσώνας, παρεμποδίζοντας τη μεταφορά βοήθειας και την απομάκρυνση των κατοίκων, αφού την έχει ντε φάκτο αποκλείσει. Σήμερα, ο επικεφαλής της ουκρανικής διοίκησης της Χερσώνας Ολεξάντρ Προκούντι ανακοίνωσε ότι μια μεγάλη επιχείρηση παράδοσης τροφίμων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη επέτρεψε να σταλούν 4 τόνοι διαφόρων προϊόντων στην πόλη. Όπως είπε, περίπου 2.000 άνθρωποι είναι «όμηροι» της Μόσχας σε αυτήν την κοινότητα που βρίσκεται πάνω στη γραμμή του μετώπου, στην όχθη του ποταμού Δνείπερου.

Την περασμένη Δευτέρα το Κρεμλίνο παραδέχτηκε ότι υπάρχουν δυσκολίες στον ανεφοδιασμό των κατοίκων με τρόφιμα και φάρμακα αλλά επέρριψε την ευθύνη στο Κίεβο, υποστηρίζοντας ότι ο ουκρανικός στρατός παρεμποδίζει την αποστολή βοήθειας εξαπολύοντας πλήγματα.

Στο τμήμα της περιφέρειας Ζαπορίζια που είναι υπό ρωσική κατοχή, πλήγμα ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στοίχισε τη ζωή σε μία γυναίκα στην πόλη Ενερχοντάρ, είπε ο Μαξίμ Πουχόφ, ο δήμαρχος που έχει διορίσει η Μόσχα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ