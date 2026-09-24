Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στο ανακριτικό γραφείο βρέθηκε για τρεις ώρες μια από τις νοσηλεύτριες του ιατρείου της οδού Καρνεάδου προκειμένου να καταθέσει ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στον ανακριτή η νοσηλεύτρια φέρεται να είπε ότι αρχικά είχε δώσει άλλη κατάθεση ως προς την άφιξη του τραγουδιστή έπειτα από παραίνεση της γιατρού. «Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά έως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί», ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες.

Όπως φέρεται να κατέθεσε η μάρτυρας, στο ιδιωτικό ιατρείο γινόταν σε διαφορετικά δωμάτια δύο πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα. «Εγώ ήμουν σε διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσα την πλασμαφαίρεση που ταυτόχρονα διενεργούσε η κατηγορούμενη γιατρός σε άλλη ασθενή. Η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με τον Μαζωνάκη» φέρεται να υποστήριξε.

«Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης… Εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο στη συνέχεια», φέρεται να κατέθεσε εξηγώντας ότι είχε υποχρέωση να καταθέσει συμπληρωματικά.

Η ίδια επιβεβαίωσε στην κατάθεση της, τον ισχυρισμό του 58χρονου γιατρού, ότι δηλαδή ο ίδιος κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου του κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

protothema.gr