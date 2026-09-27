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ΘΕΑΤΡΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Νικητάρι, Παλαιό Δημοτικό Σχολείο, 7.30μ.μ. Το διαχρονικό έργο του Μάνου Λοΐζου, παρουσιάζει το συγκρότημα Μουσικόραμα στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Επόμενες: 11/10 Πολύστυπος, 23/10 Εργάτες,

Πέρα Χωρίο, Πλατεία «Λάντα» 7μ.μ. Η επταμελής ορχήστρα του Τάκη Σταυρινού «Η Παρέα μας», παρουσιάζει ένα έντεχνο λαϊκό και ψυχαγωγικό ρεπερτόριο, με ξεχωριστά τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού.

Άγιος Παύλος Λεμεσού, 25–27 Σεπτεμβρίου. Από 25 έως 27 Σεπτεμβρίου, ο Άγιος Παύλος υποδέχεται το LunarPhos Festival 2026, μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία που συνδυάζει συναυλίες και υπαίθριες δραστηριότητες, επιχειρώντας παράλληλα να αναδείξει μικρότερες κοινότητες της κυπριακής υπαίθρου. Προπώληση εισιτηρίων και κρατήσεις για τα εργαστήρια μέσω yelahappenings.eu

ΧΟΡΟΣ

Λευκωσία, Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο, Moving Images: 6-7μ.μ. (Είσοδος ελεύθερη) & International Dance Waves Festival, 8.30μ.μ. Μια εκδήλωση αφιερωμένη στις πιο σύγχρονες εκφάνσεις της χορευτικής δημιουργίας, με οκτώ έργα σύγχρονου χορού από την Κύπρο και την Ευρώπη και, παράλληλα, 22 ταινίες videodance από διαφορετικές γωνιές του κόσμου, φιλοξενεί το Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο. Το International Dance Waves Festival και το Moving Images International Videodance Festival συναντώνται σε ένα πρόγραμμα που φέρνει τον ζωντανό χορό και την κινηματογραφική του εκδοχή σε έναν κοινό χώρο.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Λεμεσός, Ξυδάδικο, Πολυχώρος Συνεργείο, Tapper, 23-27 Σεπτεμβρίου. Το 14ο Διεθνές Διαθεματικό Φεστιβάλ Λογοτεχνίας ΣΑΡΔΑΜ επιστρέφει με συγγραφείς, συγγραφείς-περφόρμερ και καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό. 99558358 sardamfestival.com

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, NiMAC, Παλιά Ηλεκτρική, 18–27 Σεπτεμβρίου. Το Queer Wave, το Φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙΑ+ Κινηματογράφου Κύπρου, επιστρέφει για 7η συνεχόμενη χρονιά και από τις 18 έως τις 27 Σεπτεμβρίου μεταφέρει για ακόμη μία φορά το queer σινεμά και την queer έκφραση στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας. queerwave.com

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Αγία Νάπα, Κεντρική Πλατεία «Γιώργος Σεφέρης», 25–27 Σεπτεμβρίου, 7.30μ.μ. Η Josephine, ο Κώστας Μακεδόνας και οι Locomondo δίνουν τον τόνο στο 42ο Διεθνές Φεστιβάλ Αγίας Νάπας. Το τριήμερο ολοκληρώνεται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου με τους Locomondo. Είσοδος ελεύθερη.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org

Αίθουσα Καστελλιώτισσα. Μνημεία της μεσαιωνικής κληρονομιάς στο Κόσοβο περιλαμβάνει η έκθεση «Σερβικά Μεσαιωνικά Μνημεία σε Κίνδυνο». Μέχρι 12/10

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7

IN TOTO Gallery Space (22262470). «Closely Observed» του Μιλένκο Στεβάνοβιτς. Μέχρι 15/10.

Αιγαία (22 445757). Ομαδική έκθεση Opening Point. Μέχρι 30/9

Λεμεσός

The Edit Gallery (25251710). «Carriers» της Χάνα Ρόουαν. Μέχρι 17/10.

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών-Αποθήκες Παπαδάκη. Aναδρομική έκθεση «Νίκος Κουρούσιης: λαβύρινθοι», αφιερωμένη στην πολυδιάστατη πρακτική του καλλιτέχνη. Μέχρι 4/10.

Λάρνακα

Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Worlds Elusive», της Άννας Βασιλείου. Μέχρι 10/10.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Heart of the Beast (σκηνοθεσία David Ayer με τους Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe), Sense and Sensibility (σκηνοθεσία Georgia Oakley με τους Daisy Edgar-Jones, Esme Xreed-Miles, Caitriona Balfe), The Weight (σκηνοθεσία Padraic McKinley με τους Ethan Hawke, Russel Crowe, Julia Jones), Shaun the Sheep: The Beast of Mossy (ταινία animation σε σκηνοθεσία Steve Cox, Matthew Walker) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Avengers: Endgame (σκηνοθεσία Anthony Russo, Joe Russo με τους Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo) – RIO Nicosia Mall.