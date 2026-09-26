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Νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι άντρας στην τουριστική περιοχή Πύλας, αφού βρέθηκε να επιπλέει αναίσθητος ανάμεσα σε βράχους κυματοθραύστη παραλίας.

Γύρω στις 12 το μεσημέρι σήμερα, λήφθηκε πληροφορία για άντρα, ο οποίος εντοπίστηκε να επιπλέει αναίσθητος ανάμεσα σε βράχους κυματοθραύστη παραλίας, στην τουριστική περιοχή Πύλας.

Αφού μεταφέρθηκε στην παραλία, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται για εξακρίβωση της ταυτότητάς του.