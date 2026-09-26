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Με βραβεύσεις προσωπικοτήτων που έχουν ξεχωρίσει για την προσφορά τους πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής η πανομογενειακή συγκέντρωση των κυπριακών οργανώσεων στο Terrace on the Park.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, που συνοδευόταν από τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο, τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, τον πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον Ευάγγελο Σάββα και τη Μόνιμη Αντιπρόσωπο στον ΟΗΕ Μαρία Μιχαήλ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δόθηκαν βραβεία σε εξέχουσες προσωπικότητες της ομογένειας. Η Δέσποινα Αξιωτάκη και ο Σταύρος Καμιλάρης έλαβαν τα βραβεία προσφοράς στην κοινότητα (Community Service Awards), ενώ ο Τζον Ζοζεφάκης (Global Vice President της NVIDIA) τιμήθηκε με το βραβείο συνολικής προσφοράς (Lifetime Achievement Award).

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης στο ετήσιο τιμητικό δείπνο της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής.

Ο Πρόεδρος της FCAO Κυριάκος Παπαστυλιανού αναφέρθηκε στον ισχυρό δεσμό της κυπριακής ομογένειας με την Κύπρο, στις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό αλλά και στη διεύρυνση των σχέσεων Κύπρου – Ηνωμένων Πολιτειών. Καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο κ. Παπαστυλιανού υπογράμμισε ότι η γεωγραφική απόσταση δεν αποδυναμώνει τους δεσμούς των αποδήμων με την Κύπρο.

Αναφερόμενος στις σχέσεις Κύπρου – ΗΠΑ στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, της οικονομίας, των επενδύσεων και της τεχνολογίας, τόνισε τον ρόλο που μπορεί να αναλάβει η κυπριακή κοινότητα.

Στην καθοριστική συμβολή της οργανωμένης ομογένειας αναφέρθηκε από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ Φίλιπ Κρίστοφερ. Υπενθύμισε ότι η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής ιδρύθηκε το 1951 και είπε ότι έκτοτε η κυπριακή κοινότητα εργάζεται για «ελευθερία και δικαιοσύνη» στην Κύπρο.

Ο κ. Κρίστοφερ υποστήριξε ότι «για πρώτη φορά μπορούμε να πούμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένας ισχυρός στρατηγικός εταίρος της Αμερικής», αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία των οργανώσεων της ελληνοκυπριακής και ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Αγλαΐα Μπαλτά και η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη πρέσβης Ιφιγένεια Καναρά.

ΚΥΠΕ