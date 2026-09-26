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Ένταση σημειώθηκε στη Νέα Υόρκη κατά την είσοδο του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Έντι Ράμα βρέθηκε αντιμέτωπος με ομάδα Αλβανών διαδηλωτών, οι οποίοι τον αποδοκίμασαν έντονα και, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, πέταξαν αυγά προς το μέρος του.

🚨 Breaking – PM Edi Rama confronted by Albanian protesters in NYC while attending the UN General Assembly! One of the protesters threw eggs at him, while others shouted "Mafioso, thief, and criminal!" Albanians seem determined to see him gone. 🇦🇱🦩 https://t.co/L9plUxlnFy pic.twitter.com/ROe1fP9QiT September 25, 2026

Ο Αλβανός πρωθυπουργός συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Λίντα Ράμα, όπως επίσης και από τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ταουλάντ Μπάλα.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα κατά του Ράμα και τον αποκαλούσαν, μεταξύ άλλων, «μαφία» και «εγκληματία».

Μάλιστα, σύμφωνα με το βίντεο, ακούγεται το σύνθημα: «Έντι Ράμα, εγκληματία, όλη η Αλβανία σε μισεί».

«Υστερικές κότες»

Από την πλευρά του, ο Ράμα αναφέρθηκε στο περιστατικό μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαρακτηρίζοντας το συγκεντρωμένο πλήθος «υστερικές κότες».

Këtyre që mbulohen me flamurin kombëtar dhe çarten rrugëve si pula histerike, u them vetëm se atë flamur e kam ngritur më lart se çka qenë kurrë ndonjëherë në sytë e botës. Kurse atyre që kujtojnë se do më ndalin me baltë, vezë dhe jargë, në misionin tim për ta çuar flamurin tonë… pic.twitter.com/1aGtqbVdbS — Edi Rama (@ediramaal) September 25, 2026

«Σε όσους είναι τυλιγμένοι με την εθνική σημαία και κακαρίζουν στους δρόμους σαν υστερικές κότες, λέω μόνο αυτό: αυτή τη σημαία την ύψωσα ψηλότερα από ποτέ στα μάτια του κόσμου» ανέφερε ο Ράμα στο Χ.



iefimerida.gr