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ΠΡΟΒΟΛΗ
- Λευκωσία, Πάνθεον, 8.30μ.μ. Η σχέση του Τόμας Μαν με την κόρη του Έρικα βρίσκεται στο επίκεντρο του «Fatherland», της νέας ταινίας του πολυβραβευμένου Πολωνού σκηνοθέτη Πάβελ Παβλικόφσκι, που προβάλλεται από σήμερα στο Πάνθεον. Η ταινία, με πρωταγωνιστές τον Χανς Τσίσλερ ως Τόμας Μαν και τη Σάντρα Χίλερ ως Έρικα Μαν, απέσπασε στις φετινές Κάννες το Βραβείο Σκηνοθεσίας. Μέσα από τη σχέση του Τόμας Μαν με την Έρικα, ο Παβλικόφσκι φτιάχνει μια πυκνή ταινία για την επιστροφή σε έναν τόπο που έχει γίνει ξένος. Επόμενες: 30 Σεπτεμβρίου και 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Οκτωβρίου στις 8.30μ.μ. Επιπλέον προβολές στις 6μ.μ. την 1η, 3 και 10 Οκτωβρίου. Διάρκεια: 82’ pantheon-theatre.com
ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ. Το ντουέτο των Γάλλων μουσικών Εμίλ Παριζιέν (σοπράνο σαξόφωνο) και Βενσάν Πεϊρανί (ακορντεόν) παρουσιάζει το «Abrazo» στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μια μουσική συνάντηση που βασίζεται στη βαθιά σχέση και τον αυτοσχεδιαστικό διάλογο των δύο καλλιτεχνών. Συνθέσεις των Άστορ Πιατσόλα, Τομάς Γκούμπιτς και Ξαβιέ Κουγκάτ συνυπάρχουν με δικές τους πρωτότυπες δημιουργίες και απρόσμενες διασκευές, όπως το «Army Dreamers» της Κέιτ Μπους. 22894531
ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, 8μ.μ. Οι «Αιώνιες Ιστορίες | Eternal Stories», ένα σπονδυλωτό θεατρικό αναλόγιο που φέρνει σε διάλογο την αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή γραμματεία με σύγχρονες ταινίες animation, παρουσιάζονται με την υπογραφή της Μαγδαλένας Ζήρα. Εισιτήρια/κρατήσεις: more.com
- Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο 8μ.μ. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη από το Θέατρο Λέξη, επιστρέφει για δεύτερη θεατρική χρονιά. 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια: SoldOut Tickets
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org
- Αίθουσα Καστελλιώτισσα. Μνημεία της μεσαιωνικής κληρονομιάς στο Κόσοβο περιλαμβάνει η έκθεση «Σερβικά Μεσαιωνικά Μνημεία σε Κίνδυνο». Μέχρι 12/10
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7
- IN TOTO Gallery Space (22262470). «Closely Observed» του Μιλένκο Στεβάνοβιτς. Μέχρι 15/10.
- Αιγαία (22 445757). Ομαδική έκθεση Opening Point. Μέχρι 30/9
Λεμεσός
- The Edit Gallery (25251710). «Carriers» της Χάνα Ρόουαν. Μέχρι 17/10.
- XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3
- Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11
- Δημοτικό Κέντρο Τεχνών-Αποθήκες Παπαδάκη. Aναδρομική έκθεση «Νίκος Κουρούσιης: λαβύρινθοι», αφιερωμένη στην πολυδιάστατη πρακτική του καλλιτέχνη. Μέχρι 4/10.
Λάρνακα
- Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Worlds Elusive», της Άννας Βασιλείου. Μέχρι 10/10.
- Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Heart of the Beast (σκηνοθεσία David Ayer με τους Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe), Sense and Sensibility (σκηνοθεσία Georgia Oakley με τους Daisy Edgar-Jones, Esme Xreed-Miles, Caitriona Balfe), The Weight (σκηνοθεσία Padraic McKinley με τους Ethan Hawke, Russel Crowe, Julia Jones), Shaun the Sheep: The Beast of Mossy (ταινία animation σε σκηνοθεσία Steve Cox, Matthew Walker) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.
ΕΠΙΣΗΣ: Avengers: Endgame (σκηνοθεσία Anthony Russo, Joe Russo με τους Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo) – RIO Nicosia Mall.