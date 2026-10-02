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ΘΕΑΤΡΟ

Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 8μ.μ. Η σπουδαία Γαλλίδα ηθοποιός Φανί Αρντάν συναντά την ομιλούσα όπερα του Ελβετού συνθέτη Μικαέλ Ζαρέλ «Κασσάνδρα». Μαζί με την Αρντάν θα βρίσκεται επί σκηνής η Commandaria Symphony Orchestra, με 18 μουσικούς, υπό τη διεύθυνση του Γάλλου μαέστρου Ζαν Ντερουαγιέ, σε μια συνάντηση θεάτρου και σύγχρονης μουσικής. Η ηρωίδα που βλέπει τον πόλεμο να έρχεται, προειδοποιεί και δεν γίνεται πιστευτή, θα βρεθεί τελικά ξανά στην Κύπρο, 9 χρόνια μετά την εμφάνισή της στο Μεσαιωνικό Κάστρο της Πάφου. Στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου Κύπρου (CITF).Εισιτήρια: SoldOut Tickets

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 9μ.μ. Η Ελένη Ράντου επιστρέφει στην Κύπρο με το «Πάρτυ της ζωής μου», την παράσταση που παρουσιάζεται για 5η χρονιά. Με χιούμορ και αφοπλιστική ειλικρίνεια, η Ελένη Ράντου ξετυλίγει πενήντα χρόνια προσωπικών και συλλογικών τραυμάτων, με φόντο τη σύγχρονη Ελλάδα, αναζητώντας τους λόγους για τους οποίους η ζωή αξίζει να τη ζήσει κανείς. Εισιτήρια: Ticketmaster

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Παλιά Πόλη. Εγκαίνια: 5-11μ.μ. Δεξίωση εγκαινίων: The Gym Bar, 8μ.μ. Για πρώτη φορά στη Λευκωσία, το PSI Foundation παρουσιάζει 14 έργα video art σε βιτρίνες, ατελιέ, αρχιτεκτονικά γραφεία και άλλα απρόσμενα σημεία της εντός των τειχών πόλης, μεταφέροντας την τέχνη μέσα στον καθημερινό ρυθμό της. Η διάσπαρτη έκθεση βιντεοτέχνης υπό τον τίτλο «Objects in the mirror may be closer than they appear» αναπτύσσεται στους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας, σε μια παράλληλη δράση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Bill Viola. Unspoken» στο Ίδρυμα PSI της Λεμεσού. Σε επιμέλεια της Ευαγόριας Δαπόλα, παρουσιάζονται 14 έργα από 9 καλλιτέχνες. Μέχρι 2/11. Πληροφορίες: PSI Foundation

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λευκωσία, Κρατική Έκθεση Κύπρου. Το Cyprus Comic Con 2026 που πραγματοποιείται από τις 2 έως τις 4 ενώνει φίλους, καλλιτέχνες, performers, δημιουργούς και κοινότητες σε μια γεμάτη, διήμερη και μισή γιορτή της ποπ κουλτούρας. Φέτος, χιλιάδες επισκέπτες θα συναντήσουν διεθνείς ηθοποιούς και voice actors, δημιουργούς comics, cosplayers και καλλιτέχνες. Εισιτήρια, προφίλ προσκεκλημένων, το ζωντανό πρόγραμμα, επιλογές μεταφοράς και ο διαδραστικός χάρτης του χώρου είναι διαθέσιμα στο ccc.org.cy.

Λεμεσός, Θεάτρο Ριάλτο, Φυτίδειο Πάρκο, Ξυδάδικο, Πολυχώρος Συνεργείο NeMe, 2–4 Οκτωβρίου. Το Open House Festival, το διεθνές φεστιβάλ σύγχρονου χορού και περφόρμανς που διοργανώνει η Στέγη Χορού Λεμεσού, για 17η χρονιά, με επτά καλλιτεχνικές προτάσεις σε διαφορετικούς χώρους της πόλης, με το σώμα και την κίνηση στο επίκεντρο. Σήμερα στις 8.30μ.μ., στη σκηνή του Θεάτρου Ριάλτο, η Ξένια Κογχυλάκη (Ελλάδα) παρουσιάζει την περφόρμανς «Slamming». dancehouse.com.cy

παρουσιάζει την περφόρμανς «Slamming». dancehouse.com.cy Πρωταράς, Παραλία Αγίας Τριάδας, 1-6 Οκτωβρίου. Το Cyprus Rocks Festival επιστρέφει στον Πρωταρά την 1η εβδομάδα του Οκτωβρίου, φέρνοντας στην Κύπρο tribute acts από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη μουσική των AC/DC, Guns N’ Roses, Queen, Def Leppard, Foo Fighters, Mötley Crüe, Aerosmith, The Who, Status Quo και άλλων εμβληματικών ονομάτων της ροκ. cyprusrocks.co.uk Εισιτήρια: TicketBox Cyprus

Πρωταράς, Δημοτική Πλατεία Λεύκολλα. 5μ.μ. – 11μ.μ. Φεστιβάλ Αγροτικού Πολιτισμού ΚΟΑΠ. Θα τραγουδήσουν οι Χρήστος Θηβαίος, ο Δημήτρης Μεσημέρης και η Φρειδερίκη Τομπάζου. Επίσης θα εμφανιστούν παραδοσιακά συγκροτήματα. 2 και 3 Οκτωβρίου.

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Downtown. Οι Rainbow Mermaids έρχονται για πρώτη φορά στην Κύπρο με το True Colors, ένα σόου που συνδυάζει ζωντανό podcast και drag performance. Απόψε live podcast με την Ιουλία Καραπατάκη και drag show με τις Rainbow Mermaids. Εισιτήρια: more.com

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, The Shoe Factory, 8.30μ.μ. Το Ensemble Klang Systematiek, ένα διεθνές σύνολο που κινείται ανάμεσα στη σύγχρονη κλασική, την ηλεκτρονική, την αυτοσχεδιαστική και την πειραματική μουσική, ανοίγει το 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής Φάρος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των Γιώργου Χριστοφή, Μπάρμπαρα Μονκ Φέλντμαν, Γιουργκ Φράι, Αρτούρο Κοράλες, Όσκαρ Μπιάνκι, Κάιγια Σααριάχο και Σταύρου Χόπλαρου. Εισιτήρια: SoldOut Tickets

Λεμεσός, Μουσική Σκηνή Κύκλος, 11μ.μ. Ο Γιάννης Βαρδής, η Έλενα Αναγιωτού και ο Άκης Δείξιμος συναντιούνται για πρώτη φορά επί σκηνής, σε δύο μουσικές βραδιές. Οι τρεις καλλιτέχνες παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που διατρέχει διαφορετικές εποχές και πλευρές του ελληνικού τραγουδιού, από έντεχνα και λαϊκά τραγούδια μέχρι διαχρονικές επιτυχίες και αγαπημένα κομμάτια των τελευταίων χρόνων. Προπώληση: Ticketmaster. Πληροφορίες και κρατήσεις: 25 107 230 / 97 575 857

Πάφος, Χάνι του Ιμπραήμ, 8μ.μ. Η Έλλη Πασπαλά και η Νεφέλη Φασούλη συναντούν την τζαζ στο 1ο Technopolis 20 Jazz Festival. Το πρόγραμμα ανοίγει σήμερα με το «Elly Loves Jazz», όπου η Έλλη Πασπαλά (φωνή) συμπράττει με τους Ντέιβιντ Λιντς (σαξόφωνα, φλάουτο), Τάκη Φαραζή (πιάνο), Πέτρο Βαρθακούρη (κοντραμπάσο), Αλέξανδρο-Δράκο Κτιστάκη (τύμπανα) και Τόμι Λιντς (σαξόφωνο). Ακολουθούν οι Fuzz Bus, με τον Λευτέρη Μουμτζή, τον Ερμή Μιχαήλ, τον Αντρέα Παντελή και τον Όμηρο Μιλτιλαδους, ενώ η βραδιά ολοκληρώνεται με μια ειδικά διαμορφωμένη συνεργασία των Χρίστου Γερολατσίτη, Οδυσσέα Τουμάζου, Τζαχίτ Κουτραφαλί και Νικόλα Τσαγγάρη. Εισιτήρια: technopolis20.com 70002420

Σίμου, Πλατεία, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 8μ.μ. Ένα ξεχωριστό οπτικοακουστικό ταξίδι στον κόσμο της κινηματογραφικής μουσικής προτείνει η συναυλία «Cinema in Concert», που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026. Το μουσικό σχήμα δωματίου Orchestra Lumiere παρουσιάζει αγαπημένες μελωδίες από τον κινηματογράφο μέσα από πρωτότυπες ενορχηστρώσεις του συνθέτη Κυριάκου Κώστα. Η μουσική συνοδεύεται από πρωτότυπο διαδραστικό video art, δημιουργία του Αντρέα Χριστοφόρου, ειδικά σχεδιασμένο για τη συγκεκριμένη παραγωγή. Παναγιά, Πλατεία, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, 8μ.μ.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Διαχρονική (22680145). Η Διαχρονική γιορτάζει 36 χρόνια λειτουργίας με την έκθεση “Cyprus 1990 – 2026 through our Artists Eyes”. Μέχρι 21/10.

Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org

Αίθουσα Καστελλιώτισσα. Μνημεία της μεσαιωνικής κληρονομιάς στο Κόσοβο περιλαμβάνει η έκθεση «Σερβικά Μεσαιωνικά Μνημεία σε Κίνδυνο». Μέχρι 12/10

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7

IN TOTO Gallery Space (22262470). «Closely Observed» του Μιλένκο Στεβάνοβιτς. Μέχρι 15/10.

Λεμεσός

The Edit Gallery (25251710). «Carriers» της Χάνα Ρόουαν. Μέχρι 17/10.

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών-Αποθήκες Παπαδάκη. Aναδρομική έκθεση «Νίκος Κουρούσιης: λαβύρινθοι», αφιερωμένη στην πολυδιάστατη πρακτική του καλλιτέχνη. Μέχρι 4/10.

Λάρνακα

Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Worlds Elusive», της Άννας Βασιλείου. Μέχρι 10/10.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Verity (σκηνοθεσία Michael Showalter με τους Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett), Digger (σκηνοθεσία Alejandro Inarritu με τους Tom Cruise, Riz Ahmed, John Goodman), Tad and the Magic Lamp (ταινία animation σε σκηνοθεσία Enrique Gato) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Hold Onto Me (Κράτα με, σε σκηνοθεσία Μυρσίνης Αριστείδου με τους Χρήστο Πασσαλή, Μαρία Πέτροβα, Jenny Sallo) – RIO Nicosia Mall.

Λευκωσία, Πάνθεον. Η σχέση του Τόμας Μαν με την κόρη του Έρικα βρίσκεται στο επίκεντρο του «Fatherland», της νέας ταινίας του πολυβραβευμένου Πολωνού σκηνοθέτη Πάβελ Παβλικόφσκι. Προβολές: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Οκτωβρίου στις 8.30μ.μ. Επιπλέον προβολές στις 6μ.μ. την 1η, 3 και 10 Οκτωβρίου. Διάρκεια: 82’ pantheon-theatre.com