Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ. Το Dimitris Miaris Quintet παρουσιάζει το «A Tribute to Bud Powell», ένα αφιέρωμα σε μία από τις σημαντικότερες μορφές της ιστορίας της τζαζ και πρωτοπόρο του bebop. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Συμμετέχουν. Δημήτρης Μίαρης – πιάνο. Will Scott – σαξόφωνο. George El Haber – τρομπέτα. Κυριάκος Κέστα – κοντραμπάσο. Μάριος Σπύρου – ντραμς. 22894531

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Λεμεσός, Crowne Plaza Limassol, 2.30μ.μ. Πριν η σπουδαία Γαλλίδα ηθοποιός Φανί Αρντάν παρουσιάσει την ομιλούμενη όπερα του Ελβετού συνθέτη Μικαέλ Ζαρέλ «Κασσάνδρα» θα συναντήσει το κοινό σ’ ένα διαφορετικό πλαίσιο, στο «Cocktail with Fanny Ardant». Πρόκειται για μια πιο άτυπη απογευματινή συνάντηση, με ποτό και συζήτηση, την παραμονή της «Κασσάνδρας». Τη συζήτηση με την Αρντάν θα συντονίσει η ανεξάρτητη δημοσιογράφος Κατερίνα Γκορντέεβα. Παράσταση: 2/10 Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο SoldOut Tickets

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 9μ.μ. Η Ελένη Ράντου επιστρέφει στην Κύπρο με το «Πάρτυ της ζωής μου», την παράσταση που παρουσιάζεται για 5η χρονιά. Με χιούμορ και αφοπλιστική ειλικρίνεια, η Ελένη Ράντου ξετυλίγει πενήντα χρόνια προσωπικών και συλλογικών τραυμάτων, με φόντο τη σύγχρονη Ελλάδα, αναζητώντας τους λόγους για τους οποίους η ζωή αξίζει να τη ζήσει κανείς. Εισιτήρια: Ticketmaster

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο 8μ.μ. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη από το Θέατρο Λέξη, επιστρέφει για δεύτερη θεατρική χρονιά. 1, 7,8,9 Οκτωβρίου. Εισιτήρια: SoldOut Tickets

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Πρωταράς, Παραλία Αγίας Τριάδας, 1-6 Οκτωβρίου. Το Cyprus Rocks Festival επιστρέφει στον Πρωταρά την 1η εβδομάδα του Οκτωβρίου, φέρνοντας στην Κύπρο tribute acts από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη μουσική των AC/DC, Guns N’ Roses, Queen, Def Leppard, Foo Fighters, Mötley Crüe, Aerosmith, The Who, Status Quo και άλλων εμβληματικών ονομάτων της ροκ. cyprusrocks.co.uk Εισιτήρια: TicketBox Cyprus

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Διαχρονική (22680145). Η Διαχρονική γιορτάζει 36 χρόνια λειτουργίας με την έκθεση “Cyprus 1990 – 2026 through our Artists Eyes”. Μέχρι 21/10.

Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org

Αίθουσα Καστελλιώτισσα. Μνημεία της μεσαιωνικής κληρονομιάς στο Κόσοβο περιλαμβάνει η έκθεση «Σερβικά Μεσαιωνικά Μνημεία σε Κίνδυνο». Μέχρι 12/10

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7

IN TOTO Gallery Space (22262470). «Closely Observed» του Μιλένκο Στεβάνοβιτς. Μέχρι 15/10.

Λεμεσός

The Edit Gallery (25251710). «Carriers» της Χάνα Ρόουαν. Μέχρι 17/10.

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών-Αποθήκες Παπαδάκη. Aναδρομική έκθεση «Νίκος Κουρούσιης: λαβύρινθοι», αφιερωμένη στην πολυδιάστατη πρακτική του καλλιτέχνη. Μέχρι 4/10.

Λάρνακα

Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Worlds Elusive», της Άννας Βασιλείου. Μέχρι 10/10.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Verity (σκηνοθεσία Michael Showalter με τους Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett), Digger (σκηνοθεσία Alejandro Inarritu με τους Tom Cruise, Riz Ahmed, John Goodman), Tad and the Magic Lamp (ταινία animation σε σκηνοθεσία Enrique Gato) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Hold Onto Me (Κράτα με, σε σκηνοθεσία Μυρσίνης Αριστείδου με τους Χρήστο Πασσαλή, Μαρία Πέτροβα, Jenny Sallo) – RIO Nicosia Mall.

Λευκωσία, Πάνθεον. Η σχέση του Τόμας Μαν με την κόρη του Έρικα βρίσκεται στο επίκεντρο του «Fatherland», της νέας ταινίας του πολυβραβευμένου Πολωνού σκηνοθέτη Πάβελ Παβλικόφσκι. Προβολές: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Οκτωβρίου στις 8.30μ.μ. Επιπλέον προβολές στις 6μ.μ. την 1η, 3 και 10 Οκτωβρίου. Διάρκεια: 82’ pantheon-theatre.com