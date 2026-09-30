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«Ο ένας μήνας είναι πολύς χρόνος για προεκλογική». Με αυτή τη θέση, ο Ευθύμιος Δίπλαρος υπεραμύνθηκε των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου να τρέξουν άμεσα οι διαδικασίες εντός του κόμματος, έτσι ώστε να εξευρεθεί ο εκλεκτός για τις προεδρικές εκλογές.

Μιλώντας στη μεσημεριανή εκπομπή του ALPHA, ανέφερε πως δεν υπήρξε καμία βιασύνη. «Λέγαμε όλοι ότι περί τα τέλη Νοεμβρίου και σίγουρα πριν από το τέλος του 2026 έπρεπε να έχουμε τον υποψήφιο του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές».

Συμπλήρωσε ότι, εντέλει, αποφασίστηκε η εκλογική διαδικασία να γίνει στις 14 Νοεμβρίου. «Για πρώτη φορά θα κληθούν τα 50.000 μέλη να επιλέξουν τον εκλεκτό του κόμματος. Είναι μια μεγάλη διαδικασία που πρέπει να τη διεξαγάγουμε χωρίς κανένα λάθος και απόλυτα δημοκρατικά».

Ξεκαθάρισε ότι δεν απαγορεύεται σε κανένα από τα μέλη να υπογράψει υπέρ ενός ή και δύο υποψηφίων. «Αυτό το έχουμε πει στο Εκτελεστικό Γραφείο», είπε. Τόνισε ότι έτσι μειώνεται και η προσπάθεια των υποψηφίων για τη συλλογή υπογραφών.

«Όλοι γνωρίζουν την Πρόεδρο του κόμματος, τον κ. Νεοφύτου και τον Γιώργο Παμπορίδη. Ίσως να είναι και πολύς χρόνος που μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω ανησυχία και εσωστρέφεια», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς αν ο ΔΗΣΥ είναι μια διαλυμένη οικογένεια, απάντησε ότι «ήμασταν το 2003, όταν απέναντι από τον Γλαύκο Κληρίδη ήταν ο Αλέκος Μαρκίδης, αλλά μαζέψαμε τα κομμάτια μας και μετά από λίγα χρόνια μπήκαμε στη διακυβέρνηση. Το 2004 περάσαμε δύσκολα και πίστευαν κάποιοι ότι θα διαλυθούμε. Στις βουλευτικές του 2006 οι δημοσκοπήσεις μάς έδειχναν 20% και τελικά πήραμε 27%».

Τόνισε ότι αναγνωρίζουν πως υπάρχει θέμα, όμως σήμερα έχει ξημερώσει μια άλλη μέρα.

«Έδωσα την ψυχή μου για την υποψηφιότητα Αβέρωφ»

Στη συνέχεια, κλήθηκε να σχολιάσει τις αναφορές του Αβέρωφ Νεοφύτου ότι δεν εμπιστεύεται την ηγεσία του κόμματος, αλλά ούτε και τον ίδιο. Όπως είπε, «είναι απόλυτα σεβαστές οι θέσεις του. Τον σέβομαι και τον εκτιμώ. Έχει τις δικές του απόψεις».

Πρόσθεσε ότι «προσπαθώ να μετρήσω στα δάκτυλά μου για να δω αν είμαι στους 2-3 που έδωσαν ψυχή για την υποψηφιότητα του Αβέρωφ Νεοφύτου. Μπορεί να ρωτηθεί και ο ίδιος αν τον ψήφισα την πρώτη Κυριακή». Υπογράμμισε, όμως, ότι τη δεύτερη Κυριακή δεν ψήφισε ΑΚΕΛ.

Στη συνέχεια, ρωτήθηκε αν η προεκλογική του κόμματος θα είναι έναντι του Νίκου Χριστοδουλίδη ή του Αβέρωφ Νεοφύτου, που ενδέχεται να κατέλθει ως υποψήφιος εκτός του κόμματος. «Αυτό θα καθοριστεί όταν θα έχουμε το προεκλογικό πρόγραμμα. Πρώτα, όμως, πρέπει να επιλέξουμε τον υποψήφιό μας».

Ακολούθως, απαρίθμησε τις διαφωνίες που έχουν με την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. «Είναι οι ανελαστικές δαπάνες για το κρατικό μισθολόγιο, η έλλειψη αποφασιστικότητας και οι οριζόντιες αυξήσεις».

Συνεχίζοντας, ξεκαθάρισε ότι δεν διαφωνούν στην εξωτερική πολιτική, στο μεταναστευτικό και σε θέματα παιδείας, υπενθυμίζοντας ότι είναι ο νυν Πρόεδρος που αναφέρθηκε σε ΔΗΣΑΚΕΛ.

Επιπλέον, ανέφερε ότι δεν διακατέχονται από αντιπολιτευτική μανία και ούτε ξυπνούν το πρωί και ψάχνουν τρόπους για να τσακωθούν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Τέλος, αναφέρθηκε και στο περιβόητο δείπνο, επισημαίνοντας ότι η Πρόεδρος του κόμματος δεν αρνήθηκε ότι υπήρξε δείπνο, όμως δεν υποσχέθηκε τίποτα στον Αβέρωφ Νεοφύτου. «Κανένας εξωθεσμικός, πέραν της ηγεσίας, δεν αποφασίζει για αυτή την παράταξη».