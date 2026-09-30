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Τα χαρτιά του για το νέο πακέτο μέτρων κατά της ακρίβειας άνοιξε, λίγες ώρες πριν από τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, αποκαλύπτοντας στο Vidcast «Οικονομία» του Φιλελευθέρου μέτρα δημοσιονομικού κόστους πέραν των €70 εκατ.

Μηδενικός ΦΠΑ και φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης

Στον πυρήνα του πακέτου, βρίσκεται η επέκταση του μηδενικού συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στα βασικά αγαθά μέχρι το τέλος του 2027. Στη λίστα με κρέας, ψάρια, πουλερικά και θαλασσινά, παιδικό γάλα, πάνες, φρούτα και λαχανικά, επανέρχονται πλέον με μηδενικό ΦΠΑ το γάλα και το ψωμί.

Νέα ανάσα επιχειρείται να δοθεί και στο κόστος θέρμανσης. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης μειώνεται από περίπου 7 σεντ στα 2,1 σεντ το λίτρο, ενώ ο Υπουργός αποκάλυψε ότι έχει ήδη ζητήσει παρέκκλιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να εξεταστεί ακόμη μεγαλύτερη μείωση. Η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο, κατά την οποία η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κινείται γύρω στο €1,564 το λίτρο.

Το πακέτο περιλαμβάνει ακόμη κλιμακωτή επιχορήγηση της ηλεκτρικής ενέργειας, αυξημένη στήριξη για κατοίκους ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών, καθώς και μείωση του ΦΠΑ για την αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Όπως εξήγησε ο Μάκης Κεραυνός, η φιλοσοφία κινείται ανάμεσα σε στοχευμένα και οριζόντια μέτρα, ανάλογα με τη δυνατότητα εφαρμογής τους.

Ανάχωμα στην πληθωριστική λαίλαπα;

Μπορεί, όμως, ένα πακέτο πέραν των €70 εκατ. να ανακόψει την πληθωριστική λαίλαπα; Ο υπουργός, κατέστησε σαφές ότι «δεν υπάρχει μια τελική λύση» που να μπορεί να εξουδετερώσει πλήρως τις επιπτώσεις, καθώς η Κύπρος, ως μικρή και ανοικτή οικονομία, εισάγει σχεδόν τα πάντα και κυρίως ενέργεια και καύσιμα.

Ασπίδα τα πλεονάσματα

Το βλέμμα του στρέφεται στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στη συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση, τις οποίες κατατάσσει ανάμεσα στους μεγαλύτερους κινδύνους για την κυπριακή οικονομία. Εμφανίστηκε, μάλιστα, προβληματισμένος και από το βάρος της διπλωματικής παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αποκλιμάκωση των συγκρούσεων.

Για τα δημοσιονομικά πλεονάσματα ξεκαθάρισε ότι δεν αποτελούν αυτοσκοπό ούτε επιδιώκεται συγκεκριμένο ύψος. Δημιουργούνται, όπως είπε, ώστε η χώρα να διαθέτει ασπίδα προστασίας όταν ξεσπούν κρίσεις και να μπορεί παράλληλα να ασκεί κοινωνική πολιτική χωρίς να εκτροχιάζει τα δημόσια οικονομικά.

Γόρδιος δεσμός στην ενέργεια

Στο ενεργειακό, ο Μάκης Κεραυνός ήταν ιδιαίτερα επικριτικός για τις διαχρονικές καθυστερήσεις. Υπενθύμισε ότι ήδη από το 2004 συζητείτο η έλευση φυσικού αερίου στην Κύπρο, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει επιτευχθεί ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Υπέδειξε την ανάγκη ενός συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδίου που να αξιοποιεί την ηλιοφάνεια, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), τις υποδομές γειτονικών χωρών και τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση Great Sea Interconnector (GSI), σημείωσε ότι πρόκειται για έργο σημαντικής γεωπολιτικής αξίας, επιμένοντας ωστόσο ότι η ενεργειακή κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μία μόνο επιλογή, αλλά με συνδυασμό λύσεων και αναβάθμιση των δικτύων.