Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μια 35χρονη γυναίκα στη Νότια Καρολίνα φέρεται να επιτέθηκε στα δύο ανήλικα παιδιά της, τα οποία υπέστησαν συνολικά περίπου 50 τραύματα από μαχαίρι. Σε πιο σοβαρή κατάσταση βρίσκεται ο 6χρονος γιος της, ο οποίος κινδυνεύει να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό δακτύλων ή ακόμη και μέρους του χεριού του.

Η Taylor Gosnell φέρεται να επιτέθηκε στα δύο παιδιά της, ηλικίας 6 και 3 ετών, μέσα στο σπίτι της, νωρίς το Σάββατο.

«Μεταξύ των δύο παιδιών, εκτιμούμε ότι υπήρχαν περίπου 50 τραύματα από μαχαιριές», δήλωσε ο Graham McLellan από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Spartanburg, σύμφωνα με το WCBD News 2.

Οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν σε ακροαματική διαδικασία για την εγγύηση ότι ορισμένα από τα τραύματα ήταν τόσο βαθιά, ώστε έφταναν μέχρι το οστό. Ιδιαίτερα σοβαρή χαρακτηρίστηκε η κατάσταση του 6χρονου.

«Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ακρωτηριασμού δακτύλων και πιθανώς ενός χεριού, λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού που υπέστη», ανέφεραν οι αρχές.

Τα παιδιά βρέθηκαν αιμόφυρτα

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η επίθεση έγινε με μαχαίρι και ένα αμβλύ αντικείμενο. Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση και αναμένεται να αναρρώσουν.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι περίπου στις 14:30 το Σάββατο, έπειτα από αίτημα για έλεγχο της κατάστασης των παιδιών. Εκεί τα βρήκαν μόνα τους και καλυμμένα με αίματα. Αίματα υπήρχαν, σύμφωνα με τις αρχές, σε διάφορα σημεία του σπιτιού, ενώ τηλεόραση και καθρέφτες είχαν καταστραφεί, με γυαλιά και άλλα συντρίμμια να βρίσκονται στο πάτωμα.

Η κλήση του 6χρονου στη γιαγιά του -Η μητέρα σε αμόκ

Ο έλεγχος ζητήθηκε αφού ο 6χρονος τηλεφώνησε στη γιαγιά του λέγοντας ότι πεινούσε. Η γιαγιά και ο πρώην σύντροφος της Gosnell πήγαν στο σπίτι και κάλεσαν την αστυνομία.

Η Gosnell επέστρεψε λίγο αργότερα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, βρισκόταν σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης και μιλούσε πολύ γρήγορα σε κατάσταση αμόκ.

Μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο για αξιολόγηση της ψυχικής της κατάστασης, όμως επιχείρησε να διαφύγει και χρειάστηκε να δεθεί με χειροπέδες στο φορείο.

Η 35χρονη κρατείται χωρίς δυνατότητα εγγύησης. Της απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ στη συνέχεια εκδόθηκαν επιπλέον εντάλματα για κατοχή όπλου κατά τη διάρκεια βίαιου εγκλήματος.

iefimerida.gr