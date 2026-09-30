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Τα συμφέροντα και οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κύπρου βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό σε ευθυγράμμιση, δήλωσε την Τετάρτη ο Αμερικανός Πρέσβης στην Κύπρο, Tζον Μπρέσλοου, σημειώνοντας ότι ίσως πρόκειται για την καλύτερη περίοδο στις σχέσεις των δύο χωρών στην ιστορία τους.

Μιλώντας στο Cyprus Forum στη Λευκωσία, ο κ. Μπρέσλoου ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να στηρίξουν τους Κυπρίους στις προσπάθειες για επανένωση του νησιού στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Σε ό,τι αφορά την επιχειρηματική συνεργασία, ο Αμερικανός Πρέσβης είπε ότι βλέπει «πραγματικές ευκαιρίες», σημειώνοντας παράλληλα ότι υπάρχει περιθώριο συνεργασίας με την κυπριακή κυβέρνηση για κανονισμούς της ΕΕ που, όπως ανέφερε, έχουν «σοβαρές ακούσιες συνέπειες για την ευημερία τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και της Κύπρου».

Ο κ. Μπρέσλοου χαρακτήρισε τις σχέσεις των δύο χωρών «καλύτερες από ποτέ».

«Αυτό μας δίνει την ευκαιρία να ανοίξουμε νέους δρόμους και να σκεφτούμε τι μπορούμε να πετύχουμε σε βάθος χρόνου», είπε.

Αναφερόμενος στην Κοινή Δήλωση Πρόθεσης του 2018, η οποία υπεγράφη επί προεδρίας Ντοναλντ Τραμπ, είπε ότι άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία στους τομείς της άμυνας και της ενέργειας.

Η ψήφιση, το 2019, του Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act ενίσχυσε περαιτέρω αυτούς τους δεσμούς, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια οι δύο χώρες έχουν διευρύνει τη συνεργασία τους σε νέους τομείς.

Όπως είπε, ο Στρατηγικός Διάλογος του 2024 θεσμοθέτησε τη συνεργασία στους τομείς της ασφάλειας, της εκπαίδευσης, του εμπορίου και του διαστήματος.

«Ο οδικός χάρτης για τη διμερή αμυντική συνεργασία, που υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, καθώς και η έναρξη της πρώτης υπόθεσης πώλησης αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού στην Κύπρο, σημαίνουν ότι οι ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών είναι πιο διαλειτουργικές από ποτέ», ανέφερε.

Ο κ. Μπρέσλοου σημείωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχουν παρουσιάσει ένα όραμα για το πώς η αμερικανική εξωτερική πολιτική μπορεί να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ.

«Πιστεύω ότι τα καταφέρνουμε καλά σε αυτή την προσπάθεια εδώ στην Κύπρο, επειδή πολλά από τα συμφέροντα και τους στόχους μας είναι τόσο στενά ευθυγραμμισμένα», είπε.

«Είμαι ευγνώμων που φτάνω σε μια περίοδο που μπορεί να είναι η καλύτερη στην ιστορία των σχέσεων των δύο χωρών», πρόσθεσε, σημειώνοντας παράλληλα ότι «η Κύπρος έχει επίσης επωφεληθεί από τη συλλογική μας προσπάθεια».

Με αφορμή την 250ή επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Μπρέσλοου ανέφερε ότι οι Κύπριοι κατανοούν την ιστορία «ίσως καλύτερα από τους πολίτες οποιουδήποτε άλλου έθνους που έχω γνωρίσει».

«Αυτή η χώρα έχει περάσει μέσα από τη διαίρεση και την απώλεια και έχει αναδειχθεί ισχυρότερη, πιο ευημερούσα και με μια διαρκή ελπίδα για ένα επανενωμένο μέλλον», είπε.

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο Αμερικανός Πρέσβης δήλωσε ότι «η θέση μας παραμένει σταθερή».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να στηρίζουν μια προσπάθεια, υπό την ηγεσία των Κυπρίων και με τη διευκόλυνση των Ηνωμένων Εθνών, για την επανένωση του νησιού ως διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα για όλους τους Κυπρίους, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», ανέφερε.

«Πρόκειται για μια κυπριακή λύση για τον κυπριακό λαό και η Αμερική είναι έτοιμη να σας στηρίξει στην επίτευξή της», πρόσθεσε.

Επενδύσεις και μείωση της γραφειοκρατίας

Αναφερόμενος στον επιχειρηματικό τομέα, ο κ. Μπρέσλοου μίλησε για την εμπειρία του στον χώρο των επιχειρήσεων, λέγοντας ότι προσβλέπει στο να την αξιοποιήσει προς όφελος των κοινών προτεραιοτήτων των δύο χωρών.

«Βλέπω πραγματικές ευκαιρίες εδώ», είπε, σημειώνοντας ότι η αύξηση του εμπορίου και των επενδύσεων ενισχύει την ευημερία και των δύο χωρών.

Κατά τον ίδιο, οι αμερικανικές εταιρείες και η αμερικανική τεχνολογία μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για την Κύπρο στους τομείς της ενέργειας, της ασφάλειας και της καινοτομίας.

Η Κύπρος, είπε, «είναι ένας ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις».

«Ωστόσο, με ανησυχούν οι ευκαιρίες που χάνονται. «Ακόμη και μία εταιρεία που αποχωρεί λόγω περιττών εμποδίων είναι υπερβολικά πολλή, καθώς μπορεί να σημαίνει ότι εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια μένουν ανεκμετάλλευτα», ανέφερε.

«Πρέπει να εργαστούμε από κοινού για τη βελτίωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας, δημιουργώντας το σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον που χρειάζονται οι αμερικανικές, διεθνείς και κυπριακές εταιρείες για να πραγματοποιήσουν επενδύσεις με ορίζοντα γενεών», πρόσθεσε.

Κάλεσε την Κύπρο να συνεχίσει να κάνει την αγορά της πιο φιλική προς τις επιχειρήσεις και να στηρίζει τις αμερικανικές εταιρείες που ήδη δραστηριοποιούνται και επενδύουν στο νησί, ορισμένες εδώ και δεκαετίες.

Παράλληλα, κάλεσε την Κυπριακή Δημοκρατία «να είναι τολμηρή και να αντιστέκεται σε κανονισμούς που περιορίζουν την καινοτομία και την ανάληψη ρίσκου», στοιχεία που, όπως είπε, συμβάλλουν στην ανάπτυξη των οικονομιών.

Ευρωπαϊκοί κανονισμοί

Ο κ. Μπρέσλου είπε ότι ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, «έκανε σημαντική δουλειά θέτοντας την απλοποίηση των ευρωπαϊκών κανονισμών στην ατζέντα» κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

«Βλέπω μια ευκαιρία να συνεργαστούμε σε αυτό το πεδίο, καθώς πολλοί από αυτούς τους κανονισμούς έχουν σοβαρές, ακούσιες συνέπειες για την ευημερία τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και της Κύπρου», είπε.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στους κανονισμούς της ΕΕ για το μεθάνιο, στον κανονισμό για την αποψίλωση των δασών, στον Μηχανισμό Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM), καθώς και σε περιορισμούς που περιλαμβάνονται στον Industrial Accelerator Act και στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, οι οποίοι, όπως είπε, «επιβαρύνουν τις συνεργασίες με αμερικανικές βιομηχανίες».

«Πολύ συχνά, σημαντικές αποφάσεις παραμένουν στα γραφεία των αρμόδιων υπηρεσιών για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες. Φυσικά, οι σημαντικές οικονομικές αποφάσεις απαιτούν προσεκτικό έλεγχο, όμως οι σημερινές κανονιστικές διαδικασίες δεν κινούνται με τον ρυθμό των επιχειρήσεων του 21ου αιώνα», σημείωσε. Οι διαδικασίες, είπε, πρέπει να απλοποιηθούν και να γίνουν πιο αποτελεσματικές, καθώς οι επενδυτές και οι εταιρείες χρειάζονται διαφάνεια και προβλεψιμότητα στις αγορές όπου δραστηριοποιούνται.

Η μείωση της γραφειοκρατίας, ώστε να δημιουργηθεί αυτό το περιβάλλον, αποτελεί, όπως είπε, «μία από τις υψηλότερες προτεραιότητές μου».

Τεχνολογία και ενέργεια

Ο Αμερικανός Πρέσβης τόνισε επίσης ότι οι αμερικανικές εταιρείες έχουν διαδραματίσει «καθοριστικό ρόλο» στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων, με αρκετές επιτυχημένες συνεργασίες.

Αναφέρθηκε στη συνεργασία μεταξύ της GE Aerospace και της κυπριακής UAMCO, σημειώνοντας ότι έχει συμβάλει ώστε η Κύπρος να καταστεί πραγματικός αεροπορικός κόμβος.

Παράλληλα, εταιρείες όπως η Plug and Play και η Tenstorrent, είπε, «ακολουθούν ήδη αυτό το παράδειγμα, επενδύοντας στον αναπτυσσόμενο τεχνολογικό τομέα της Κύπρου».

Η ανάπτυξη της Λεμεσού ως τεχνολογικού κόμβου έχει επίσης προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον, σημείωσε.

«Πιστεύω ότι μπορούμε να προσβλέπουμε σε περαιτέρω επενδύσεις στις τεχνολογίες του μέλλοντος. Και όλοι είμαστε περήφανοι που βλέπουμε τα υπεράκτια αποθέματα φυσικού αερίου της Κύπρου να προχωρούν προς την παραγωγή, χάρη στις συνεργασίες με τη Chevron, την Exxon και άλλους», είπε.

«Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Μπρέσλοου, η ανάδειξη της Κύπρου σε παραγωγό ενέργειας θα μειώσει την εξάρτηση από προβληματικούς προμηθευτές και θα ενισχύσει τόσο την Κύπρο όσο και την ευρύτερη περιοχή.

Εκπαίδευση

Ο Πρέσβης σημείωσε ότι ο στρατηγικός διάλογος έχει επίσης σημαντική πολιτιστική και εκπαιδευτική διάσταση, με δεσμεύσεις για την ενίσχυση της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στην Κύπρο και την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών ανταλλαγών.

«Αν υπάρχει ένα μάθημα που έχω αποκομίσει από τις επιχειρήσεις και τη ζωή, είναι ότι δεν χτίζεις κάτι που διαρκεί κοιτάζοντας μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Το χτίζεις επενδύοντας στους ανθρώπους», είπε.

Φέτος, πρόσθεσε, «χάρη σε μια σημαντική επένδυση του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποδεχθήκαμε τη μεγαλύτερη ομάδα βοηθών διδασκαλίας αγγλικής γλώσσας του προγράμματος Fulbright στην ιστορία του».

Οι βοηθοί διδασκαλίας εργάζονται πλέον σε σχολεία σε ολόκληρη την Κυπριακή Δημοκρατία, σε συνεργασία με δημόσια σχολεία και εκπαιδευτικούς, «εμπλουτίζοντας τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και εμπνέοντας τους νέους να μάθουν περισσότερα για την Αμερική και τον πολιτισμό του κόσμου», πρόσθεσε.

Ο κ. Μπρέσλοου ανέφερε επίσης ότι φέτος διευρύνθηκαν σημαντικά τα προγράμματα ανταλλαγής για επαγγελματίες, φέρνοντας σε άμεση επαφή ανερχόμενα στελέχη από την Κύπρο με τους Αμερικανούς ομολόγους τους.

Κάλεσε τους συμμετέχοντες να σκεφτούν «πώς μπορούμε να βοηθήσουμε νέους Κύπριους επαγγελματίες» να εξασφαλίσουν πρακτική άσκηση σε καινοτόμες αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες εκπαιδευτικές ευκαιρίες.

«Γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλές εξαιρετικές ιδέες για το πώς μπορεί να συμμετάσχει ο ιδιωτικός τομέας σε αυτού του είδους τις επενδύσεις», είπε, σημειώνοντας ότι αυτό είναι «ακριβώς το είδος της επένδυσης» στο οποίο πιστεύει.

«Μιλώ για μια έξυπνη και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης και επιχειρήσεων, η οποία δημιουργεί σχέσεις, δεξιότητες και φιλίες και θα διαμορφώσει τις διμερείς σχέσεις όχι μόνο για τα επόμενα πέντε χρόνια, αλλά για τα επόμενα 50 χρόνια.

Η εκπαίδευση αποτελεί το θεμέλιο όλων όσων συζητήσαμε σήμερα: της συνεργασίας μας στον τομέα της ασφάλειας, των οικονομικών μας δεσμών και του κοινού μας σκοπού», είπε τέλος.

(ΚΥΠΕ)