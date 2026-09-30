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Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της Στέφανης Νικολαΐδου, 41 ετών, η οποία ελλείπει από τις 29/09/2026, από τον χώρο διαμονής της στη Λεμεσό.

Η ελλείπουσα περιγράφεται ως ύψους 1.65μ. περίπου, ισχυρής σωματικής διάπλασης, με καστανά μαλλιά. Κατά την αναχώρησή της, φορούσε παντελόνι μαύρου χρώματος και άσπρη αμάνικη φανέλα.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στον αριθμό τηλεφώνου 25-805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.