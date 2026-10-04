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Η ΜΑΡΙΑ ΚΡΑΣΙΜΙΡΟΒΑ ΛΑΖΑΡΟΒΑ, 16 ετών, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της στη Λευκωσία από τις 4 Οκτωβρίου 2026.

Η 16χρονη περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους περίπου 1,65 μ., με μαύρα μαλλιά στο ύψος των ώμων της και μαύρα μάτια. Κατά την αναχώρηση της φορούσε μακρύ μπλε τζιν παντελόνι και μαύρη κοντομάνικη φανέλα, ενώ είχε στην κατοχή της μία άσπρη τσάντα.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.