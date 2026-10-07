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Σφήνα σε τρεις από τις μεγαλύτερες εκκρεμότητες της Υγείας μπαίνει η ΟΕΒ και έχει ήδη ανοίξει τα χαρτιά της, εκφράζοντας τις προθέσεις της στον υπουργό Υγείας τόσο για το πρόβλημα που ταλανίζει τον Τομέα και αφορά την έλλειψη νοσηλευτών όσο και το τεράστιο ζήτημα της ίδρυσης πανεπιστημιακών κλινικών που εδώ και μια και πλέον δεκαετία παραμένει στάσιμο.

Την ίδια ώρα, η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων ζήτησε και έλαβε από τον Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, λεπτομερή ενημέρωση για την πορεία των διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν τη λειτουργία του Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων, διεκδικώντας ίση μεταχείριση μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Μάλιστα, όπως πληροφορούμαστε, η ηγεσία της Ομοσπονδίας που είχε συνάντηση με τον υπουργό Υγείας έθεσε ξεκάθαρα τα αιτήματα της για σαφείς κανόνες και όρους διακομιδής επειγόντων περιστατικών και σωστή και οργανωμένη εμπλοκή των ιδιωτικών ασθενοφόρων στο πρόγραμμα των απλών διακομιδών και μεταφορών ασθενών σε δομές παροχής υπηρεσιών υγείας.

Από πλευράς κυβέρνησης, δεν φαίνεται να προκύπτουν ιδιαίτερες διαφωνίες με τις θέσεις της ΟΕΒ σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα ζητήματα των νοσηλευτών, ενώ για τις πανεπιστημιακές κλινικές, οι θέσεις, μετά και τον νέο γύρο επαφών που είχε ο υπουργός Υγείας με τους εμπλεκόμενους φορείς θα ξεκαθαρίσουν αύριο κατά τη συζήτηση του θέματος στην κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας.

Υπό συζήτηση το 10% προκειμένου να προχωρήσει η νομοθεσία

Στο ζήτημα των νοσηλευτών, η ΟΕΒ φαίνεται αποφασισμένη αυτή τη φορά να πιέσει ώστε οι διαδικασίες να προχωρήσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση, έχοντας, μάλιστα, εκφράσει στον Υπουργό την ετοιμότητά της να αποδεχθεί το πλαφόν του 10%, (αναλογία ξένων νοσηλευτών με σύνολο νοσηλευτικού προσωπικού ανά νοσοκομείο), που περιλαμβάνεται στις τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την απασχόληση νοσηλευτών από τρίτες χώρες.

Συγκεκριμένα και όπως πληροφορούμαστε, η Ομοσπονδία δεν προτίθεται, στο παρόν στάδιο, να επιμείνει στη διαφωνία της ως προς τη συγκεκριμένη αναλογία, προκειμένου να μην αποτελέσει εμπόδιο στην ψήφιση των τροποποιήσεων που κατατέθηκαν από το υπουργείο Υγείας τον περασμένο Μάρτιο.

Η υποχώρηση, ωστόσο, δεν πρέπει να θεωρείται οριστική, αφού η ΟΕΒ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να επαναφέρει το ζήτημα σε μεταγενέστερο χρόνο, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, με την Ομοσπονδία να διατηρεί τη θέση της ότι θα ήταν ορθότερο και στην περίπτωση των νοσηλευτών να ισχύσει ό,τι ισχύει για την απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες στους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας.

Σε ό, τι αφορά τις ανάγκες για νοσηλευτικό προσωπικό, όπως αυτές προέκυψαν από τη σχετική μελέτη του υπουργείου Υγείας (σ.σ. κενό περίπου 600 νοσηλευτών), η ΟΕΒ επεσήμανε το γεγονός ότι στους υπολογισμούς δεν είχαν συμπεριληφθεί οι ανάγκες της ανακουφιστικής φροντίδας και της κοινοτικής νοσηλευτικής. Για την Ομοσπονδία, το συγκεκριμένο δεδομένο καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη να προωθηθούν και να εφαρμοστούν χωρίς νέα καθυστέρηση οι λύσεις που έχουν ήδη συζητηθεί και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ενίσχυση της διαθέσιμης δεξαμενής νοσηλευτικού προσωπικού.

Προς το παρόν ωστόσο, η γενικότερη στάση της ΟΕΒ φαίνεται να γέρνει ξεκάθαρα προς την κατεύθυνση της ψήφισης των τροποποιήσεων που ήδη εκκρεμούν στη Βουλή, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες του τομέα της Υγείας.

Μπαίνει δίπλα στα νοσηλευτήρια για τους ειδικευόμενους

Μέτωπο πίεσης ανοίγει η ΟΕΒ και στις πανεπιστημιακές κλινικές, με την Ομοσπονδία να θεωρεί ότι, μετά από περισσότερο από μία δεκαετία συζητήσεων, το νομοσχέδιο πρέπει επιτέλους να οδηγηθεί προς ψήφιση.

Η θέση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει και της αυριανής συζήτησης στην κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας, κατά την οποία αναμένεται να διαφανεί κατά πόσο ο τελευταίος γύρος επαφών του Νεόφυτου Χαραλαμπίδη με τους εμπλεκόμενους φορείς έχει δημιουργήσει περιθώρια για να γεφυρωθούν οι διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν.

Η ΟΕΒ, πάντως, ανοίγει τα χαρτιά της σε ένα από τα πλέον επίμαχα σημεία του νομοσχεδίου, αυτό της εκπαίδευσης των ειδικευόμενων γιατρών.

Η Ομοσπονδία θεωρεί ότι στις σχετικές πρόνοιες πρέπει να ενταχθεί και ο ιδιωτικός τομέας, ώστε νοσηλευτήρια που πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές να μπορούν να συμμετέχουν στην εκπαίδευση ειδικευόμενων γιατρών. Θέτει, ταυτόχρονα, ως απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη ασφαλιστικών δικλίδων, αυστηρών κριτηρίων και σοβαρών προϋποθέσεων, ώστε το δικαίωμα αυτό να παρέχεται μόνο σε νοσηλευτήρια που μπορούν πράγματι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εκπαίδευσης.

Στο συγκεκριμένο σημείο, οι θέσεις της ΟΕΒ ταυτίζονται ουσιαστικά με εκείνες που έχει καταθέσει ο ΠΑΣΙΝ, ο οποίος, επίσης, διεκδικεί τη δυνατότητα συμμετοχής των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στην εκπαίδευση ειδικευόμενων γιατρών. Η Ομοσπονδία διαμήνυσε και σε αυτή την περίπτωση ότι είναι έτοιμη να ασκήσει τις δικές της πιέσεις, ώστε η διαδικασία να μην οδηγηθεί σε νέα αναβολή και η νομοθετική εκκρεμότητα να κλείσει.

Πρωτόκολλα θα δείχνουν τον δρόμο στα ασθενοφόρα

Σε διαφορετικό στάδιο βρίσκεται το τρίτο μεγάλο ζήτημα που συζητήθηκε, αφού για τον Εθνικό Φορέα Ασθενοφόρων η νομοθεσία έχει ήδη ψηφιστεί και το βάρος πέφτει πλέον στην εφαρμογή της.

Η ΟΕΒ έθεσε στον υπουργό Υγείας το θέμα της κατανομής των επειγόντων περιστατικών μεταξύ των νοσηλευτηρίων που διαθέτουν ΤΑΕΠ, ζητώντας σαφείς κανόνες και ίση μεταχείριση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Κατά την Ομοσπονδία, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται σήμερα η κατανομή δεν φαίνεται να λειτουργεί όπως θα έπρεπε.

Ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, όπως πληροφορούμαστε, ενημέρωσε την ηγεσία της ΟΕΒ ότι, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη λειτουργία του Εθνικού Φορέα, βρίσκονται ήδη υπό ετοιμασία πρωτόκολλα τα οποία θα καθορίζουν σε ποιο ΤΑΕΠ θα κατευθύνεται κάθε περιστατικό.

Βασική αρχή θα αποτελεί η μεταφορά στο πλησιέστερο από το σημείο παραλαβής κατάλληλο νοσηλευτήριο. Η απόσταση, ωστόσο, δεν θα αποτελεί το μοναδικό κριτήριο. Θα συνυπολογίζονται η φύση του περιστατικού και η δυνατότητα του πλησιέστερου διαθέσιμου νοσηλευτηρίου να το αντιμετωπίσει, ώστε η επιλογή του ΤΑΕΠ να γίνεται στη βάση συγκεκριμένων δεδομένων.

Στο ίδιο πλαίσιο τέθηκε και το δεύτερο ζήτημα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον ιδιωτικό τομέα: Η συμμετοχή των ιδιωτικών ασθενοφόρων στις απλές διακομιδές και μεταφορές ασθενών.

Και για το συγκεκριμένο θέμα ο υπουργός Υγείας φέρεται να παρέπεμψε στα πρωτόκολλα που ετοιμάζονται, τα οποία αναμένεται να καθορίσουν τον τρόπο εμπλοκής των ιδιωτικών υπηρεσιών στο νέο σύστημα.

Οι λεπτομέρειες των πρωτοκόλλων αποκτούν έτσι ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα είναι αυτές που θα καθορίσουν στην πράξη πώς θα μοιράζονται τα περιστατικά μεταξύ των ΤΑΕΠ, με ποια κριτήρια θα επιλέγεται το νοσηλευτήριο και ποιο ρόλο θα αναλάβουν τα ιδιωτικά ασθενοφόρα στις μη επείγουσες μεταφορές.

Με τη λειτουργία του Εθνικού Φορέα να πλησιάζει, τα συγκεκριμένα ζητήματα περνούν πλέον από το επίπεδο της γενικής συζήτησης στο πολύ πιο δύσκολο πεδίο της εφαρμογής. Υπενθυμίζεται ότι επίσημα ο Φορέας θα αρχίσει να λειτουργεί υπό το υπουργείο Υγείας τον Ιανουάριο του 2027.