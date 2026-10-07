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Διεθνείς προοπτικές αναμένεται ν’ αποκτήσουν το φημισμένο ψωμί και τα περιζήτητα λουκούμια της Αθηένου, τα οποία εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά την κατάθεση αιτήσεων, ώστε να κατοχυρωθούν ως προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).

Το αθηενίτικο ψωμί και το λουκούμι του γάμου, έχουν ήδη εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο και έχουν τύχει ευνοϊκής απόφασης, αφού δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις. Γι’ αυτό, το Τμήμα Γεωργίας προώθησε, τέλη Σεπτεμβρίου, δύο αιτήσεις για εξέταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοινώνοντας πως αναμένεται να τύχουν ευνοϊκής απόφασης εντός του 2027.

Σε αυτό το στάδιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει τις δύο αιτήσεις κι εάν διαπιστωθεί πως είναι πλήρεις θα τις δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Θα γίνει ο έλεγχος και όταν δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αναμένουμε να δούμε εάν θα υποβληθούν εκεί ενστάσεις. Εάν η διαδικασία κυλήσει κανονικά, τα δύο προϊόντα θα εγγραφούν στον κατάλογο των προϊόντων ΠΓΕ της ΕΕ.

Αυτό έγινε και σε άλλα κυπριακά προϊόντα που εγγράφηκαν, όπως το κολοκάσι της Σωτήρας και το λουκούμι της Γεροσκήπου», ανέφερε στον «Φ» ο δήμαρχος Αθηένου, Κυριάκος Καρεκλάς, υποδεικνύοντας πως είναι πολύ σημαντικό βήμα το γεγονός πως υπήρξε ευνοϊκή απόφαση στην Κύπρο.

Ο κ. Καρεκλάς έκανε λόγο για πολλαπλά οφέλη για την Αθηένου, σημειώνοντας πως θ’ αναδειχθεί η ποιότητα των συγκεκριμένων προϊόντων και θ’ αποκτήσουν μεγαλύτερη φήμη. «Θα τα βοηθήσει τόσο στη διάθεση, όσο και στην αξία που θα έχουν», πρόσθεσε. Ο Δήμος Αθηένου συνέδραμε στην ετοιμασία των φακέλων που έγιναν από παραγωγούς ψωμιού και λουκουμιών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ακριτική περιοχή. «Είχαμε εξασφαλίσει ευρωπαϊκό πρόγραμμα που χρηματοδότησε μελετητή, ο οποίος ετοίμασε τους φακέλους κι έτσι δεν πλήρωσαν οι παραγωγοί», σημείωσε.