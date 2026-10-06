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ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ. Το κορεατικό ντουέτο Dal:um παρουσιάζει μια μουσική πρόταση που κινείται ανάμεσα στην παράδοση της Νότιας Κορέας και τη σύγχρονη πειραματική μουσική, μετασχηματίζοντας τον ήχο δύο παραδοσιακών εγχόρδων σε μια νέα, προσωπική μουσική γλώσσα. Σε μια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο του 29ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου, η Χιγιονγκ Χουάνγκ στο geomungo και η Σουγιάν Χα στο gayageum αξιοποιούν τις διαφορετικές εκφραστικές δυνατότητες των δύο οργάνων, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο όπου η κορεατική μουσική παράδοση συναντά τον μινιμαλισμό, τον αυτοσχεδιασμό και τον σύγχρονο πειραματισμό. 22894531

Λευκωσία, Αμφιθέατρο Σχολής Τυφλών, 8.30μ.μ. Το «Ρεμπέτικο», μια μουσική παράσταση αφιερωμένη σε ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ελληνικής μουσικής, φέρνει στην Κύπρο ο Γιώργος Νταλάρας. Στο πλευρό του βρίσκεται μια επίλεκτη ομάδα μουσικών, μαζί με τις φωνές της Ασπασίας Στρατηγού, της Μαριάνας Κατσιμίχα και του Βασίλη Κορακάκη, σε ένα πρόγραμμα που επιχειρεί να αναδείξει το ύφος και το ιδιαίτερο ηχόχρωμα του ρεμπέτικου. Εισιτήρια: TicketmasterΕπόμενες: 8 & 9/10 Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Studio Δημοτικού Θεάτρου, 8μ.μ. Η βραβευμένη περφόρμανς των Nova Melancholia «Σεμπάστιαν», σε σκηνοθεσία Βασίλη Νούλα, έρχεται στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας, επιχειρώντας να προσεγγίσει τον Άγιο Σεβαστιανό όχι ως μια σταθερή θρησκευτική εικόνα, αλλά ως ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο σύμβολο της δυτικής τέχνης και φαντασίας. Περφόρμερς: Χάρης Δούμουρας, Χριστίνα Καραγιάννη, Νίκος Ντάσης, Χριστίνα Ράινχαρντ, Τέλης Τελλάκης. Διάρκεια: 90’ . 16+. Εισιτήρια: more.com Επόμενη: 7/10

Λευκωσία, Θέατρο Αιγαία 8.30μ.μ. Το θεατρικό “Vigil for Pentheus: Σκέψεις πάνω στο τέλος του πολιτισμού” σε ιδέα/σύλληψη της Ειρήνης Ανδρονίκου επιστρέφει για ένα δεύτερο κύκλο παραστάσεων. Το έργο αποτελεί μια σκηνική έρευνα γύρω από την ιδέα του τέλους του πολιτισμού και τις σκοτεινές δυνάμεις που διατρέχουν την ανθρώπινη ιστορία. Η παράσταση αποτέλεσε μέρος του Φεστιβάλ Άδειος Χώρος, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Στάθη Λιβαθινού, και παρουσιάστηκε σε δύο διαδοχικές παραστάσεις στο Θέατρο Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής στην Αθήνα. Ερμηνεύουν Ειρήνη Ανδρονίκου, Αντωνία Χαραλάμπους. Κάθε Τρίτη, 6, 13, 20, 27 Οκτωβρίου. Εισιτήρια: SoldOut Tickets

Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Η Ελένη Ράντου επιστρέφει στην Κύπρο με το «Πάρτυ της ζωής μου», την παράσταση που παρουσιάζεται για 5η χρονιά. Με χιούμορ και αφοπλιστική ειλικρίνεια, η Ελένη Ράντου ξετυλίγει πενήντα χρόνια προσωπικών και συλλογικών τραυμάτων, με φόντο τη σύγχρονη Ελλάδα, αναζητώντας τους λόγους για τους οποίους η ζωή αξίζει να τη ζήσει κανείς. Η παράσταση είναι εμπνευσμένη από το «Every Brilliant Thing» των Ντάνκαν ΜακΜίλαν και Τζόνι Ντόναχιου, χωρίς να αποτελεί μεταφορά του έργου. Επόμενες: 7 Οκτωβρίου, 7μ.μ. Εισιτήρια: Ticketmaster

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο, 8.30μ.μ. Το πολυβραβευμένο και πολυσυζητημένο έργο του Φλοριάν Ζελέρ «Ο πατέρας», σε σκηνοθεσία Γιάννη Λεοντάρη και με τον Σταύρο Λούρα στον πρωταγωνιστικό ρόλο, επιστρέφει στο Θέατρο Δέντρο. Παίζουν: Σταύρος Λούρας, Αλέξανδρος Παρίσης, Βασιλική Κυπραίου, Κατερίνα Λούρα, Ονησίφορος Ονησιφόρου, Κρίστη Χαραλάμπους. Επόμενες: 12, 19, 20, 26, 27 Οκτωβρίου. Διάρκεια: 90’. Εισιτήρια: Sold Out Tickets, 99520835 & καταστήματα STEPHANIS

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Πρωταράς, Παραλία Αγίας Τριάδας, 1-6 Οκτωβρίου. Το Cyprus Rocks Festival επιστρέφει στον Πρωταρά την 1η εβδομάδα του Οκτωβρίου, φέρνοντας στην Κύπρο tribute acts από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη μουσική των AC/DC, Guns N’ Roses, Queen, Def Leppard, Foo Fighters, Mötley Crüe, Aerosmith, The Who, Status Quo και άλλων εμβληματικών ονομάτων της ροκ. cyprusrocks.co.uk Εισιτήρια: TicketBox Cyprus

ΜΟΥΣΙΚΗ

Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας Γ. Λυκούργος 8.30μ.μ. Η συναυλία με τον Κώστα Χατζή και την Daniela είναι ένα μυσταγωγικό μουσικό ταξίδι αισθήσεων, πλημμυρισμένο από πάθος, μαγεία και πλούσια συναισθήματα. Εισιτήρια: www.ticketmaster.cy & ACS Courier. Πληροφορίες: 99430654

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Παλιά Πόλη. Έκθεση βιντεοτέχνης υπό τον τίτλο «Objects in the mirror may be closer than they appear» αναπτύσσεται στους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας, σε μια παράλληλη δράση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Bill Viola. Unspoken» στο Ίδρυμα PSI της Λεμεσού. Μέχρι 2/11. Πληροφορίες: PSI Foundation

Διαχρονική (22680145). Η Διαχρονική γιορτάζει 36 χρόνια λειτουργίας με την έκθεση “Cyprus 1990 – 2026 through our Artists Eyes”. Μέχρι 21/10.

Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org

Αίθουσα Καστελλιώτισσα. Μνημεία της μεσαιωνικής κληρονομιάς στο Κόσοβο περιλαμβάνει η έκθεση «Σερβικά Μεσαιωνικά Μνημεία σε Κίνδυνο». Μέχρι 12/10

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7

IN TOTO Gallery Space (22262470). «Closely Observed» του Μιλένκο Στεβάνοβιτς. Μέχρι 15/10.

Λεμεσός

The Edit Gallery (25251710). «Carriers» της Χάνα Ρόουαν. Μέχρι 17/10.

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών-Αποθήκες Παπαδάκη. Aναδρομική έκθεση «Νίκος Κουρούσιης: λαβύρινθοι», αφιερωμένη στην πολυδιάστατη πρακτική του καλλιτέχνη. Μέχρι 4/10.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 24/10

Λάρνακα

Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Worlds Elusive», της Άννας Βασιλείου. Μέχρι 10/10.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Verity (σκηνοθεσία Michael Showalter με τους Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett), Digger (σκηνοθεσία Alejandro Inarritu με τους Tom Cruise, Riz Ahmed, John Goodman), Tad and the Magic Lamp (ταινία animation σε σκηνοθεσία Enrique Gato) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Hold Onto Me (Κράτα με, σε σκηνοθεσία Μυρσίνης Αριστείδου με τους Χρήστο Πασσαλή, Μαρία Πέτροβα, Jenny Sallo) – RIO Nicosia Mall.

Λευκωσία, Πάνθεον. Η σχέση του Τόμας Μαν με την κόρη του Έρικα βρίσκεται στο επίκεντρο του «Fatherland», της νέας ταινίας του πολυβραβευμένου Πολωνού σκηνοθέτη Πάβελ Παβλικόφσκι. Προβολές: 5, 6, 7, 8, 9, 10 Οκτωβρίου στις 8.30μ.μ. Επιπλέον προβολές στις 6μ.μ. την 1η, 3 και 10 Οκτωβρίου. Διάρκεια: 82’ pantheon-theatre.com