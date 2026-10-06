Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τη δημιουργία ευρωπαϊκής «ασπίδας» για την προστασία του ιατρικού επαγγέλματος, προωθεί ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δημιουργία σχετικής σύμβασης, στα πρότυπα εκείνης που έχει ήδη θεσπιστεί για την προστασία του δικηγορικού επαγγέλματος.

Η πρωτοβουλία τέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, κατά τη συνάντηση που είχε με την ηγεσία του ΠΙΣ. Οι γιατροί ενημέρωσαν τον Πρόεδρο για τις κινήσεις που έχουν αρχίσει να γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για τον στόχο να προωθηθεί ένα θεσμικό πλαίσιο προστασίας του επαγγέλματός τους.

Η ανταπόκριση από το Προεδρικό ήταν θετική. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι αναμένει την ωρίμανση της πρωτοβουλίας και, όταν ο ΠΙΣ είναι έτοιμος να προχωρήσει στα επόμενα βήματα, η Κυβέρνηση θα στηρίξει την προσπάθεια.

Το προηγούμενο των δικηγόρων

Το μοντέλο που έχουν κατά νου οι γιατροί δεν είναι θεωρητικό. Το 2025 το Συμβούλιο της Ευρώπης υιοθέτησε τη Σύμβαση για την Προστασία του Επαγγέλματος του Δικηγόρου, την πρώτη διεθνή νομικά δεσμευτική συνθήκη που αφορά ειδικά την προστασία των δικηγόρων και της ανεξάρτητης άσκησης του επαγγέλματός τους.

Η σύμβαση προβλέπει, μεταξύ άλλων, εγγυήσεις έναντι απειλών, επιθέσεων, παρεμβάσεων και παρεμπόδισης της άσκησης του επαγγέλματος, ενώ περιλαμβάνει πρόνοιες που αφορούν και την ανεξαρτησία των επαγγελματικών συλλόγων. Η Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες που έχουν υπογράψει τη σύμβαση.

Συμμετοχή στις διαδικασίες

Η συζήτηση στο Προεδρικό δεν περιορίστηκε, ωστόσο, στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Ένα από τα ζητήματα που έθεσε ο ΠΙΣ ήταν και ο τρόπος με τον οποίο συμμετέχει ο θεσμικός εκπρόσωπος των γιατρών στη διαδικασία διαμόρφωσης νομοθεσιών που αφορούν την Ιατρική και την άσκηση του επαγγέλματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ο σύλλογος ζήτησε έγκαιρη συμμετοχή κατά το στάδιο της προετοιμασίας των σχετικών νομοσχεδίων, ώστε οι θέσεις και η επιστημονική του γνώση να κατατίθενται προτού τα νομοθετήματα λάβουν την τελική τους μορφή και όχι σε μεταγενέστερο στάδιο.

Στο ίδιο πλαίσιο τέθηκε και η ανάγκη εκσυγχρονισμού του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, αλλά και της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του ίδιου του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου.

Στην ατζέντα περιλαμβανόταν και η αυστηροποίηση των ποινών για παραβάσεις που σχετίζονται με μη αδειοδοτημένες δομές και υπηρεσίες υγείας. Το συγκεκριμένο ζήτημα είχε αναδειχθεί και στις δημόσιες δηλώσεις μετά τη συνάντηση, με τον πρόεδρο του ΠΙΣ, Πέτρο Αγαθαγγέλου, να επισημαίνει ότι οι υφιστάμενες ποινές δεν θεωρούνται επαρκώς αποτρεπτικές.

Η ηγεσία του συλλόγου ενημέρωσε, εξάλλου, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και για τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την ίδρυση του ΠΙΣ, με τον σύλλογο να προετοιμάζει σειρά επετειακών εκδηλώσεων.

Η συνάντηση φαίνεται να ανοίγει παράλληλα τον δρόμο για πιο συστηματική επικοινωνία μεταξύ Προεδρικού και οργανωμένων γιατρών. Άλλωστε, ο ίδιος ο Νίκος Χριστοδουλίδης, στις δημόσιες τοποθετήσεις του, έκανε λόγο για ανάγκη ενίσχυσης των επαφών και θεσμοθέτησης του διαλόγου με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο.