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Ο Τζέφρι Άρτσερ, ένας από τους πιο εμπορικούς Βρετανούς συγγραφείς των τελευταίων δεκαετιών και πρώην στέλεχος του Συντηρητικού Κόμματος, πέθανε σε ηλικία 86 ετών. Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο HarperCollins, ο Άρτσερ έφυγε από τη ζωή «ξαφνικά και ειρηνικά» στο σπίτι του, ενώ το τελευταίο του μυθιστόρημα, «Adam and Eve», αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στον Οκτώβριο.

Ο Άρτσερ είχε διατελέσει βουλευτής των Συντηρητικών για πέντε χρόνια και στη συνέχεια ανέλαβε τη θέση του αναπληρωτή προέδρου του κόμματος, ενώ στα μέσα της δεκαετίας του 1980 υπήρξε υψηλόβαθμο στέλεχος επί πρωθυπουργίας Μάργκαρετ Θάτσερ.

Παράλληλα, έχτισε μια εξαιρετικά επιτυχημένη συγγραφική καριέρα. Τα βιβλία του πούλησαν περισσότερα από 300 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, με γνωστότερα έργα του τα «Not a Penny More, Not a Penny Less» και «Kane & Abel». Το 1992 ορίστηκε ισόβιο μέλος της Βουλής των Λόρδων.

Legendary author and ex-MP Jeffrey Archer dies suddenly aged 86 pic.twitter.com/XevwXRyp9N — The Sun (@TheSun) October 5, 2026

Η καταδίκη που σημάδεψε την πολιτική του πορεία

Η πολιτική του καριέρα υπέστη σοβαρό πλήγμα το 2001, όταν καταδικάστηκε για ψευδορκία και παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης και οδηγήθηκε στη φυλακή.

Η υπόθεση συνδεόταν με αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση που είχε καταθέσει εναντίον της εφημερίδας «The Star» το 1988 και για την οποία του είχαν επιδικαστεί αποζημιώσεις ύψους 500.000 λιρών.

Δικαστήριο έκρινε αργότερα ότι είχε πει ψέματα κατά τη διάρκεια εκείνης της διαδικασίας. Καταδικάστηκε σε τετραετή φυλάκιση, αποφυλακίστηκε το 2003 και επέστρεψε στη Βουλή των Λόρδων, όπου παρέμεινε μέχρι την αποχώρησή του το 2024.

Το τελευταίο του βιβλίο

Ο Άρτσερ παρέμενε ενεργός μέχρι τις τελευταίες ημέρες της ζωής του. Την Κυριακή είχε παρευρεθεί σε εκδήλωση με αναγνώστες στο Λονδίνο, ενώ το τελευταίο του μυθιστόρημα, «Adam and Eve», πρόκειται να κυκλοφορήσει μέσα στον Οκτώβριο.

Ο παρουσιαστής και συγγραφέας Τζάιλς Μπράντρεθ, ο οποίος βρισκόταν στην εκδήλωση, ανέφερε ότι ο Άρτσερ ήταν σε εξαιρετική διάθεση και είχε πει πως το νέο βιβλίο θα ήταν το τελευταίο του.

Οι αποχαιρετισμοί από την πολιτική και τον εκδοτικό χώρο

Η επικεφαλής των Συντηρητικών Κέμι Μπάντενοχ δήλωσε βαθιά συγκλονισμένη από τον θάνατό του, σημειώνοντας ότι είχε λάβει μήνυμα από τον Άρτσερ μόλις το πρωί της Δευτέρας.

Αποχαιρετισμό απηύθυνε και ο πρώην υπουργός των Συντηρητικών Ναντίμ Ζαχάουι, χαρακτηρίζοντάς τον «εξαιρετικό άνθρωπο» και υπογραμμίζοντας το ταλέντο του στην αφήγηση, το χιούμορ και την ενέργειά του.

Η Κέιτ Έλτον, εκδότριά του και διευθύνουσα σύμβουλος της HarperCollins UK, ανέφερε ότι η συνεργασία μαζί του υπήρξε μία από τις σημαντικότερες εμπειρίες της επαγγελματικής της ζωής, περιγράφοντάς τον ως εξαιρετικά εργατικό συγγραφέα και «ονειρικό» συνεργάτη για κάθε εκδότη.