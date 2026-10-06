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Και βρήκαμε, ως αναμενόταν άλλωστε, τον «σπουδαίο» Φεριντούν Σινιρίογλου μπροστά μας. Τον πρώτο αυλικό του Ερντογάν, εκφραστή της σκληρής γραμμής. Ο ηγέτης της κατοχικής δύναμης τον πλασάρει για τη θέση του Γ.Γ. των Ηνωμένων Εθνών!

Είναι τούτο εφικτό; Είναι, αν και δύσκολο, στην περίπτωση για παράδειγμα, που η υποψηφιότητα βρεθεί στο οπτικό πεδίο του Ντόναλτ Τραμπ, και αποφασίσει, διά του Τούρκου αξιωματούχου, ανατροπή σκηνικού στον ΟΗΕ. Και τότε θα στείλει στα αζήτητα τα διάφορα αφηγήματα, τα οποία υποστηρίζουν ότι ο νέος Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών «θα πρέπει να προέρχεται από τη Λατινική Αμερική και να είναι γυναίκα». Άγραφοι νόμοι στη διεθνή πολιτική ενίοτε και στην τοπική δεν ισχύουν. Υπάρχει μια γενική συνεννόηση για γεωγραφική εκ περιτροπής εκπροσώπηση, αλλά τούτη δεν είναι δεσμευτική. Σημειώνεται πως όταν είχε, προ δεκαετίας, εκλεγεί ο κ. Γκουτέρες ήταν η σειρά της Ανατολικής Ευρώπης και τούτο δεν ίσχυσε.

Η εμφάνιση, πάντως, στο προσκήνιο του Σινιρίογλου άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για την επιλογή της «προχωρημένης» ελληνικής κυβέρνησης να κατέλθει με κοινό ψηφοδέλτιο με την κατοχική Τουρκία.Με τον Τούρκο Φεριντούν Σινιρίογλου, για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΑΣΕ ( Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη) και της Ελληνίδας Μαρίας Τελαλιάν ως επικεφαλής του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ( 7 Δεκεμβρίου 2024). Και η συζήτηση, σήμερα, επικεντρώνεται στη στάση της Λευκωσίας, που ειρήσθω εν παρόδω, δεν ήταν μέρος της συνεννόησης. Σημειώνεται δε πωςη Κύπρος επιδιώκει την Προεδρία του ΟΑΣΕ το 2027 και τούτο ήταν γνωστό όταν γινόντουσαν τα ελλαδοτουρκικά μαγειρέματα, πλην όμως, δεν λήφθηκε υπόψη. Η κυπριακή υποψηφιότητα υποβλήθηκε και η κατοχική Τουρκία έσπασε τη σιωπηρή διαδικασία εμποδίζοντας την απευθείας εκλογή της Κύπρου.

Θα μπορούσε η Κυπριακή Δημοκρατία να έσπαζε τη σιωπηρή ομοφωνία στον ΟΑΣΕ και το δίδυμο Σινιρίογλου- Τελαλιάν δεν θα εκλεγόταν. Η Αθήνα άσκησε πιέσεις στην Λευκωσία. Χρησιμοποίησε και εργαλεία πέραν της πίεσης. Κι αυτό δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη. Στην ιστορία θα βρεθούν πολλές περιπτώσεις και σημάδεψαν τις σχέσεις Ελλάδος και Κύπρου. Τι θα έπρεπε να κάνει η Λευκωσία; Εάν έσπαζε την ομοφωνία θα ερχόταν σε ρήξη με την Αθήνα. Κατά την γνώμη μου έπρεπε να το πράξει και να αφήσει εκτεθειμένη την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Επέλεξε να διασφαλίσει τη συνεργασία, που είναι πέραν από μια απλή διακρατική σχέση. Υπενθυμίζεται πως το 2023 η Αθήνα αποφάσισε να στηρίξει Τούρκο υποψήφιο για τη θέση του Γενικού Γραμματέα στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Μητσοτάκης και Δένδιας είχαν, τότε, δεσμευθεί έναντι των Ερντογάν και Τσαβούσογλου. Μετά από τις έντονες και πιεστικές παρεμβάσεις της Αθήνας προς τη Λευκωσία, η τελευταία δεν υπέβαλε δική της υποψηφιότητα, αν και είχε τέτοια πρόθεση. Λάθος. Το τι θα γινόταν εάν υπέβαλε υποψηφιότητα η Λευκωσία, θα ήταν πρόβλημα της ελληνικής κυβέρνησης και όχι της κυπριακής. Αλλά θα επηρεάζονταν οι σχέσεις. Και τούτο προφανώς μέτρησε περισσότερο για την κυπριακή πλευρά και ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί το γιατί.

Προφανώς για την εκλογή Σινιρίογλου στον ΟΑΣΕ ευθύνη έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία αντιμετωπίζει τις σχέσεις της με την κατοχική δύναμη με φόβο και από θέση αδυναμίας, αν και δεν θα έπρεπε. Όταν έδειξε σθεναρή θέση, έφερε σε δύσκολή θέση την Άγκυρα. Υπάρχουν προσφάτως δικά της παραδείγματα, που δείχνουν το δρόμο.

Το πλασάρισμα της υποψηφιότητας παρασκηνιακά του Σινιρίογλου είναι πραγματικότητα. Ό,τι και να λένε οι διάφοροι φεϊσμπούκιδες, πολιτικοί και μη, προωθείται η υποψηφιότητα από την κατοχική δύναμη, που «ψήνει» διάφορους να δουν τον κύριο Φεριντούν ως διέξοδο. Ελπίζουμε ότι δεν θα τα καταφέρει καθώς έγιναν και γίνονται κινήσεις από Αθήνα και Λευκωσία ενώ κι άλλες χώρες δεν επιθυμούν μια τέτοια εξέλιξη.