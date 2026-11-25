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Οι θεατρικές ομάδες που ξεχώρισαν στη φετινή διοργάνωση – Οι τρεις βραβευμένες παραστάσεις θα φιλοξενηθούν τον Δεκέμβριο στην Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ.

Με τη συμμετοχή θεατρικών ομάδων από όλη την Κύπρο ολοκληρώθηκε το 39ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 5 Οκτωβρίου έως τις 22 Νοεμβρίου 2026.

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της φετινής διοργάνωσης, με τις βραβεύσεις να καλύπτουν τόσο τις παραστάσεις όσο και επιμέρους τομείς της θεατρικής δημιουργίας και της ερμηνείας.

Το 1ο Βραβείο απονεμήθηκε στη θεατρική ομάδα «Δώδεκα και Κάτι» για την παράσταση «Η φαλακρή τραγουδίστρια» του Ευγένιου Ιονέσκο.

Το 2ο Βραβείο απέσπασε η θεατρική ομάδα Παράβαση» Λυμπιών με το «Μπαμ!» του Γιώργου Νεοφύτου, ενώ το 3ο Βραβείο απονεμήθηκε στην κοινή συμμετοχή των ομάδων |(W)IN THE MARGINS| και GARAGE για την παράσταση «Για πάντα δικός μου», διασκευή του έργου «Μητέρα» του Φλοριάν Ζελέρ.

Παράβαση» Λυμπιών, «Μπαμ!»

Οι τρεις βραβευμένες παραγωγές θα φιλοξενηθούν στην Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ, στην αίθουσα «Εύης Γαβριηλίδης», στις 15, 16 και 17 Δεκεμβρίου. Οι λεπτομέρειες για τις ημερομηνίες παρουσίασης κάθε παράστασης θα ανακοινωθούν αργότερα.

w(in) the margins και θέατρο Garage, «Μητέρα»

Τιμητικές διακρίσεις παραστάσεων

Τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν, με τη σειρά εμφάνισης των ομάδων στο Φεστιβάλ, στις ακόλουθες παραγωγές:

Η θεατρική ομάδα «Αντι-Δρώντες» για την παράσταση «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» του Γιώργου Τζαβέλλα.

του Γιώργου Τζαβέλλα. Η ΘΕΑΜART Drama School για την παράσταση «Καρυάτιδα» του Γιώργου Καπουτζίδη.

του Γιώργου Καπουτζίδη. Ο Θεατρικός Όμιλος «Διγενής» Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου για την παράσταση «Εν να μας πεθάνει… ο τζύρης μας» του Μάρκου Ιούλιου Δρουσιώτη.

του Μάρκου Ιούλιου Δρουσιώτη. Η θεατρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας «Obiter Dicta» για την παράσταση «Το κλάμα βγήκε απ’ τον παράδεισο» των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου.

Τα ειδικά βραβεία

Το βραβείο σκηνοθεσίας απονεμήθηκε στον Χάρη Κκολό για την παράσταση «Έντα Γκάμπλερ» του Χένρικ Ίψεν, από τη θεατρική ομάδα «Άδωνις» Ιδαλίου.

Έπαινοι απονεμήθηκαν στον Βασίλη Π. Χατζηστυλλή για την παράσταση «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» της ομάδας «Αντι-Δρώντες» και στον Μάρκο Ιούλιο Δρουσιώτη για την παράσταση «Εν να μας πεθάνει… ο τζύρης μας» του Θεατρικού Ομίλου «Διγενής» Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου.

Το βραβείο σκηνογραφίας και ενδυματολογίας απονεμήθηκε στη Μαριάννα Παναγιώτου και τον Μάρκο Ιούλιο Δρουσιώτη για την παράσταση «Εν να μας πεθάνει… ο τζύρης μας».

Το βραβείο μουσικής επιμέλειας απονεμήθηκε στους Κωνσταντίνο Βασιλείου και Μάικ Αργυρού για την παράσταση «Μπαμ!» της Παράβασης Λυμπιών.

Το βραβείο δραματουργικής προσέγγισης απονεμήθηκε στην ομάδα του Θεατρικού Εργαστηρίου Ενηλίκων του Ανοιχτού Σχολείου Δήμου Αμαθούντας για την παράσταση «Πλούτος… Another success story». Η ομάδα επέλεξε ένα κλασικό έργο, το οποίο συνδύασε με στοιχεία θεάτρου επινόησης και θεάτρου ντοκουμέντο, μεταφέροντάς το στο σήμερα και στα δεδομένα της τοπικής κοινότητας.

Το βραβείο αμιγούς ερασιτεχνικής θεατρικής παράστασης απονεμήθηκε στη θεατρική ομάδα του Δημοτικού Πολιτιστικού Ομίλου Αθηένου για την παράσταση «Αν έσιεις νουν στην τζιεφαλή: Τρία ευτράπελα κυπριακά παραμύθια», βασισμένη σε παραδοσιακό υλικό.

Οι ερμηνευτικές διακρίσεις

Στην κατηγορία Α’ γυναικείου ρόλου, το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε εξ ημισείας στην Τάνια Μάλεκ, για τον ρόλο της Λαυρεντίας Μπισμπίκη στην παράσταση «Το κλάμα βγήκε απ’ τον παράδεισο» της ομάδας «Obiter Dicta», και στην Κωνσταντίνα Γεωργούλια, για τον ρόλο της Έντα στην παράσταση «Έντα Γκάμπλερ» της ομάδας «Άδωνις» Ιδαλίου.

Το 2ο βραβείο μοιράστηκαν η Άντρη Παύλου, για τον ρόλο της Μαντάμ Σουσού στην ομώνυμη παράσταση του Δημήτρη Ψαθά από τη θεατρική ομάδα «Tabula Rasa» και η Άντρη Αντρέου, για τον ρόλο της Αλεξάνδρας στην «Καρυάτιδα» της ΘΕΑΜART Drama School.

Ομάδα Tabula Rasa, «Μαντάμ Σουσού»

Σ»το Β’ γυναικείο ρόλο, το βραβείο απονεμήθηκε εξ ημισείας στη Μάρω Αβραάμ, για τον ρόλο της Μπεμπέκας στην παράσταση «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» των «Αντι-Δρώντων», και στη Μισιέλλα Κωνσταντίνου, για τον ρόλο της Νεκταρίας στην παράσταση «Κορίτσια ημερολογίου» του Τιμ Φερθ, από το Θεατρικό Εργαστήρι Μαρίας Μιχαήλ και Χάρη Κκολού.

Στην κατηγορία Α’ ανδρικού ρόλου, το πρώτο βραβείο μοιράστηκαν ο Λάμπρος Θεοδώρου, για τον ρόλο του πατέρα στην παράσταση «Για πάντα δικός μου» των ομάδων |(W)IN THE MARGINS| και GARAGE, και ο Πάμπος Αγγελή, για τον ρόλο του Αριστοφάνη στην παράσταση «Οι όρνιθες του Αριστοφάνη» του Αντρέα Κουκκίδη, από την Ερασιτεχνική Ομάδα Θεάτρου «Η Κάτω Βρύση» Γεροσκήπου.

Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε εξ ημισείας στον Γιώργο Χατζηγιώργη, για τον ρόλο του Γιακουμή στην παράσταση «Το κλάμα βγήκε απ’ τον παράδεισο» της ομάδας «Obiter Dicta» και στον Παύλο Χριστοδούλου, για τον ρόλο του Παύλου Μακρομάλλη στην παράσταση «Ένας βλάκας τζαι μισός», διασκευή του έργου του Δημήτρη Ψαθά, από τον Θεατρικό Όμιλο «Ψευδαίσθηση».

Στο Β’ ανδρικό ρόλο, το 1ο βραβείο απονεμήθηκε στον Κωνσταντίνο Μιραλλάη για τον ρόλο του Κινυσία στην «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη, από την Πολιτιστική Ομάδα «Εν Λευκωσία».

Το 2ο βραβείο απονεμήθηκε στον Παναγιώτη Μακαρώνη για τον ρόλο του Λοπάχιν στον «Βυσσινόκηπο» του Άντον Τσέχωφ, από το Θεατρικό Εργαστήρι «Έκφραση» Γιώργου και Δημήτρη Αναγιωτού.

Η Καλλιτεχνική Επιτροπή

Την αξιολόγηση των συμμετοχών ανέλαβε η Καλλιτεχνική Επιτροπή, αποτελούμενη από τη σκηνοθέτρια Μαρία Ιόλη Καρολίδου, την ηθοποιό Μάριαν Κυπριανού και τη θεατρολόγο Βαλεντίνα Πολυκάρπου.