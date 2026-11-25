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Τον κώδωνα του κινδύνου για τις επεκτατικές διαθέσεις της Ρωσίας λέγοντας ότι θέλει να καταλάβει και άλλα εδάφη εκτός από την Ουκρανία έκρουσε την Τετάρτη (25/11) ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

«Η Ρωσία γνωρίζει ακριβώς τι θέλει, και η Ρωσία θέλει περισσότερα από την Ουκρανία», προειδοποιεί.

«Όποιος δεν το αντιλαμβάνεται αυτό, είτε δεν κατανοεί τον κόσμο όπως είναι, είτε επιδιώκει μια εντελώς διαφορετική ατζέντα, που έρχεται σε αντίθεση με την ελευθερία και τις φιλελεύθερες αξίες της δικής μας χώρας», είπε σε ομιλία του στη Μπούντεσταγκ.

Ο Μερτς προειδοποίησε ακόμη ότι «η Ρωσία κλιμακώνει τις εντάσεις στην περιοχή της Βαλτικής, στην Πολωνία, στη Μαύρη Θάλασσα, ακόμη και στο διάστημα».

«Η κλιμάκωση λαμβάνει χώρα σε τεράστια κλίμακα, συμπεριλαμβανομένων των δικών μας συνόρων, ακόμη και με κόστος ανθρώπινες ζωές. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι.

Και γι’ αυτό εμείς, ως Ευρωπαίοι, οφείλουμε -και θα το πράξουμε- να θέσουμε σαφή όρια στη Ρωσία», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση του Μερτς κατηγόρησε τη Ρωσία τον Σεπτέμβριο για απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, μια κατηγορία την οποία η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο απέρριψε, χαρακτηρίζοντάς την μέρος ενός «νέου κύματος αντιρωσικής υστερίας στη Γερμανία».

Η Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν επίσης πληγεί από ένα κύμα κυβερνοεπιθέσεων και περιστατικών δολιοφθοράς με στόχο κρίσιμες υποδομές, για τα οποία συχνά έχουν επιρρίψει την ευθύνη στη Ρωσία. Η Μόσχα έχει διαψεύσει όλους τους ισχυρισμούς.

Σφοδρή αντίδραση του Κρεμλίνου στις δηλώσεις Τζόνσον

Η δήλωση του Γερμανού καγκελαρίου έγινε ενώ συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα από Μόσχα και Κίεβο και στον απόηχο της δήλωσης του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον για παρουσία δυτικών στρατευμάτων η οποία προκάλεσε την αντίδραση του Κρεμλίνου.

Συγκεκριμένα καταδίκασε την προτροπή του Τζόνσον για ανάπτυξη δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία -ως μια συμβολική δύναμη, πριν επιτευχθεί οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία – χαρακτηρίζοντας μια τέτοια κίνηση «απαράδεκτη».

Από την πλευρά του ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα, κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να «σταματήσει να παραπονιέται» για τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, επισημαίνοντας ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να τερματίσει τα πλήγματα του Κιέβου κατά των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, βάζοντας τέλος στον πόλεμο που διεξάγει το Κρεμλίνο εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια.

Οι δηλώσεις του έρχονται λίγο αφότου ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε, κατά τη διάρκεια συνάντησης με κυβερνητικούς αξιωματούχους και ανώτατα στελέχη του πετρελαϊκού τομέα στο Κρεμλίνο τ ότι η Ουκρανία συνεχίζει να επιτίθεται σε εγκαταστάσεις διύλισης, παρά την έκκληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποφύγει τέτοιες ενέργειες.

«Θα ήθελα να επισημάνω ότι τα αντίποινα από την πλευρά μας είναι αναπόφευκτα. Όλοι πρέπει να έχουν επίγνωση αυτού», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Τον Σεπτέμβριο, ο Τραμπ είχε καλέσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει να στοχεύει ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις «βλάπτουν τον κόσμο», καθώς οι διαταραχές στον εφοδιασμό καυσίμων –λόγω των πολέμων στην Ουκρανία και το Ιράν– οδήγησαν τις τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ σε επίπεδα ρεκόρ. Εκείνη την περίοδο, η Μόσχα είχε χαιρετίσει την πίεση που άσκησε ο Τραμπ προς την Ουκρανία για τον τερματισμό των πληγμάτων κατά των ρωσικών εγκαταστάσεων παραγωγής ντίζελ.

«Αν στον Πούτιν δεν αρέσουν τα πλήγματα της Ουκρανίας στα διυλιστήρια πετρελαίου του, μπορεί να δώσει εντολή για τον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Σιμπίχα, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Αν δεν θέλει να δέχονται πλήγματα τα πολεμικά του πλοία, μπορεί να δώσει εντολή για τον τερματισμό του πολέμου. Για να μην αναφέρουμε τους 432.000 Ρώσους στρατιώτες που έχει χάσει στο πεδίο της μάχης φέτος, χωρίς να έχει πλησιάσει καθόλου τους στόχους της εισβολής του. Προφανώς, δεν νοιάζεται για αυτούς. Σταμάτα να παραπονιέσαι. Τερμάτισε τον πόλεμο», πρόσθεσε.

cnn.gr