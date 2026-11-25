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Όμορφες εικόνες από την κυπριακή ύπαιθρο κατέγραψε η κάμερα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, με αγρινό, φάσσες και λαγό να κάνουν την εμφάνισή τους σε διαφορετικές ώρες της ημέρας για να ξεδιψάσουν.

Τα βίντεο ανάρτησε ο ανώτερος λειτουργός της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, Νίκος Κασίνης, δίνοντάς μας την ευκαιρία να δούμε στιγμές από την καθημερινότητα της άγριας ζωής του τόπου μας.

Όπως αναφέρει ο κ. Κασίνης, οι επισκέψεις για νερό γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, ανάλογα με το είδος, την περίοδο της ζωής του και τις καιρικές συνθήκες, που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες του.

Στα συγκεκριμένα πλάνα, ένα αγρινό καταγράφεται αργά το απόγευμα, οι φάσσες νωρίτερα, μετά το μεσημέρι, ενώ ένας λαγός επισκέπτεται το σημείο τα ξημερώματα.

Όλα ξεδιψούν, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Κασίνης, κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.