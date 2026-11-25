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Η ώρα κατά την οποία κατανάλωσες την ηλεκτρική ενέργεια στο σπίτι σου ενδεχομένως στο μέλλον να έχει μεγαλύτερη σημασία ακόμη και από τον αριθμό των κιλοβατώρων που κατανάλωσες. Προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται να κινείται το κράτος, ώστε να αντιμετωπιστεί, μεταξύ άλλων, και το πρόβλημα των περικοπών και να αξιοποιείται καλύτερα η πράσινη ενέργεια που παράγεται στην Κύπρο και σήμερα σε μεγάλο ποσοστό απορρίπτεται από το σύστημα.

Την ανάγκη για τιμολόγια ηλεκτρισμού που θα επιβραβεύουν την ευελιξία στην κατανάλωση επεσήμανε ο υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός, κατά την ομιλία του χθες στο 14ο Ενεργειακό Συμπόσιο.

Οι ώρες που θα συμφέρουν

Η ουσία είναι απλή. Η τιμή της κιλοβατώρας για τα νοικοκυριά θα μπορούσε να διαμορφώνεται με τρόπο ανάλογο που υπολογίζεται αυτή της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, με τη χρέωση της ενέργειας να εξαρτάται από την προσφορά και τη ζήτηση κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Για να το εξηγήσουμε με ένα απλό παράδειγμα. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, όταν παράγεται το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά, η τιμή της κιλοβατώρας θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα χαμηλή.

Ακολούθως, μεταξύ 4 και 6 το απόγευμα η τιμή θα μπορούσε να είναι αυξημένη, ενώ από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, διάστημα κατά το οποίο εντοπίζεται συχνά και το πρόβλημα επάρκειας ηλεκτρισμού στην Κύπρο τους καλοκαιρινούς μήνες και σταματά η παραγωγή από φωτοβολταϊκά συστήματα, να είναι ακόμη πιο υψηλή. Μετά τις 10 το βράδυ και μέχρι το επόμενο πρωί η τιμή θα μπορεί να διαμορφώνεται ανάλογα με τη ζήτηση.

Έτσι, ένα νοικοκυριό που μπορεί να προγραμματίσει πότε θα λειτουργήσει το πλυντήριο, το στεγνωτήριο ή το κλιματιστικό του και πότε θα φορτίσει το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο, ενδεχομένως να πληρώνει λιγότερα ακόμη και από ένα άλλο νοικοκυριό που κατανάλωσε λιγότερες κιλοβατώρες, αλλά κατά τις ακριβότερες ώρες της ημέρας.

Φυσικά, αυτό έχει και τα κατά του, αφού νοικοκυριά που δεν έχουν την ευχέρεια να μεταφέρουν την κατανάλωσή τους σε άλλες ώρες της ημέρας ενδεχομένως να βρεθούν αντιμέτωπα με ακόμη πιο αυξημένους λογαριασμούς ρεύματος. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το ζήτημα για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, για τις οποίες θα πρέπει να υπάρχουν και οι ανάλογες πρόνοιες.

Ηλεκτροκίνηση και αντλίες θερμότητας

Πέραν της ηλεκτρικής διασύνδεσης και της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, που αναμένεται να συμβάλουν στον περιορισμό των περικοπών, το κράτος επιδιώκει ουσιαστικά να αυξήσει και τις ανάγκες σε ηλεκτρισμό κατά τις ώρες που σήμερα υπάρχει περίσσεια παραγωγής, αντικαθιστώντας την ίδια ώρα τη χρήση ορυκτών καυσίμων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας, προς αυτή την κατεύθυνση μπορούν να βοηθήσουν τόσο η ηλεκτροκίνηση όσο και οι αντλίες θερμότητας.

Για παράδειγμα, αρκετά ηλεκτρικά αυτοκίνητα διαθέτουν μπαταρίες που φτάνουν ή και ξεπερνούν τις 75 κιλοβατώρες. Εάν η φόρτισή τους γίνεται κατά τις μεσημβρινές ώρες, μέρος της πράσινης ενέργειας που σήμερα απορρίπτεται θα μπορούσε να αξιοποιείται για τις μετακινήσεις μας.

Μάλιστα, για να εξηγηθεί το μέγεθος μιας τέτοιας κίνησης θα πρέπει να σημειωθεί πως η χωρητικότητα αυτών των αυτοκινήτων είναι πολλαπλάσια από ένα οικιακό σύστημα αποθήκευσης.

Παράλληλα, οι αντλίες θερμότητας μπορούν να περιορίσουν την εξάρτηση των νοικοκυριών από το πετρέλαιο θέρμανσης.

Ουσιαστικά, ένα σπίτι θα μπορεί να θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν το κόστος του ηλεκτρισμού θα είναι χαμηλότερο, ώστε, αναλόγως και της κατάσταση του, να χρειάζεται λιγότερη ενέργεια για θέρμανση κατά τις βραδινές ώρες.

Πάντως, το ερώτημα που προκύπτει είναι σε ποιο βαθμό μπορούν τα πιο πάνω να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των περικοπών, εάν αναλογιστεί κανείς πως στην Κύπρο αρκετά νοικοκυριά χρησιμοποιούν ήδη κλιματιστικά, τα οποία επί της ουσίας είναι αντλίες θερμότητας, τόσο για ψύξη όσο και για θέρμανση, ενώ ο αριθμός των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στους κυπριακούς δρόμους παραμένει περιορισμένος. Το θετικό είναι ότι αυτοί οι σχεδιασμοί θα λειτουργούν υποστηρικτικά στα μεγάλα έργα που θα κάνουν την διαφορά, δηλαδή την ηλεκτρική διασύνδεση και την εγκατάσταση μεγάλων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.