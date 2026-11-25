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Με πρόσθετες περικοπές €204 εκ. ο Αντόνιο Κόστα επιχειρεί να αποσπάσει τη συναίνεση των «27» για τον επταετή προϋπολογισμό της Ε.Ε. Η αφαίρεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν φαίνεται να λύνει, ωστόσο, την πολιτική εξίσωση, καθώς η εξοικονόμηση κονδυλίων για τους «Φειδωλούς» μεταφράζεται σε απώλεια κονδυλίων και χρηματοδότησης για τους «Φίλους της Συνοχής».

Ο Αντόνιο Κόστα, αναθεωρώντας το διαπραγματευτικό πλαίσιο της ιρλανδικής προεδρίας, παρουσίασε το Σάββατο τη δική του συμβιβαστική πρόταση, στη βάση της οποίας καλούνται τώρα να διαπραγματευτούν τα κράτη μέλη. Ωστόσο, δύο μόλις μέρες μετά την παρουσίαση της πρότασης επί του διαπραγματευτικού πλαισίου (Nego Box), οι ηγέτες της Πολωνίας, Ουγγαρίας, Σλοβακίας και Αυστρίας συναντήθηκαν στη Μπρατισλάβα και την απέρριψαν.

Διαφωνεί και η Κύπρος

Αρνητικά διακείμενη στην πρόταση Κόστα είναι σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» και η Λευκωσία, η οποία απορρίπτει περαιτέρω περικοπές στα κονδύλια της Συνοχής. Σε μία κίνηση καλής θελήσεως είχε συγκατανεύσει στην πρόταση της ιρλανδικής προεδρίας για περαιτέρω περικοπές κονδυλίων συνοχής δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές, καθώς μετατρέπουν την Κύπρο σε καθαρό συνεισφορέα, μεγαλώνοντας το άνοιγμα της ψαλίδας από τα κονδύλια τα οποία θα μπορούσε να λάβει.

Παρά τις αντιδράσεις, ο κ. Κόστα στη χθεσινή επιστολή πρόσκλησης προς τους 27 ηγέτες της ΕΕ για την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, διαμηνύει ότι έχει «έχει έρθει η ώρα να καταλήξουμε σε συμφωνία». Στο κάδρο της ατζέντας, πάντως, εκτός από το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, βρίσκονται οι οικονομικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη και η ανανέωση της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Κρίσιμος μήνας

Την ανάγκη να συμπληρωθεί το κεφάλαιο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την περίοδο 2028 – 2034 μέχρι το τέλος του χρόνου ανέδειξε χθες και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, κατά την τηλεδιάσκεψη των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Έθεσε, ωστόσο, ζήτημα διατήρησης και αύξησης των κονδυλίων που κατανέμονται στα κράτη, υπεραμυνόμενος της πολιτικής συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Ζήτησε δε να συνυπολογιστούν οι ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας.

Η Κύπρος αναμένεται να αντλήσει πέραν των €2,5 δισ. από τον κοινοτικό προϋπολογισμό της επταετίας 2028–2034, σύμφωνα με τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

Ανέπαφο από τις περικοπές του κ. Κόστα παραμένει το κονδύλι για τη στήριξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, το οποίο ανέρχεται στα €438 εκατ., έναντι €243 εκατ. της τρέχουσας επταετίας, σε τρέχουσες τιμές.

Ο Κόστα κατεβάζει, ωστόσο, τον πήχη του ΠΔΠ από τα €1,985 τρισ. στα €1,781 τρισ. Από τα €204 εκ. που προτείνει ως επιπλέον περικοπές ο πρόεδρος του Συμβουλίου, σχεδόν τα μισά αφαιρούνται από τον πυλώνα ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας, ο οποίος περιορίζεται από τα €589,6 δισ. στα €494,1 δισ. Ο πυλώνας της Συνοχής, στον οποίο εμπίπτει και η γεωργία, χάνει από περικοπές €54,3 δισ., με τη χρηματοδότησή του να διαμορφώνεται στα €1.007,9 δισ.

Το παράδοξο είναι ότι παρά τις περικοπές, η ανταγωνιστικότητα και η άμυνα παραμένουν οι μεγάλοι κερδισμένοι σε σύγκριση με την επταετία που διανύουμε, με αυξημένες χρηματοδοτήσεις 120% και 232% αντίστοιχα.

Νέοι φόροι

Οι συζητήσεις στρέφονται και στο σκέλος της άντλησης εσόδων. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στρέφεται πλέον στη φορολόγηση των μεγάλων επιχειρήσεων ψηφιακών υπηρεσιών, με συντελεστή 3%. Έσοδα αναζητούνται, επίσης, από τη φορολογική αύξηση στα καπνικά προϊόντα, στα ηλεκτρονικά απόβλητα, στις εισαγωγές προϊόντων υψηλών εκπομπών ανθρακα και στην εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων. Εκτιμάται ότι με τις υφιστάμενες πηγές εσόδων μπορούν να εξασφαλιστούν γύρω στα €60 δισ. Η συνεισφορά των κρατών, επίσης, προτείνεται να αυξηθεί κατά μέσο όρο από 0,80% σε 0,82% του ΑΕΠ τους.

Οι διαφωνίες, ακόμα και επί της πρότασης Κόστα, παραμένουν. Ούτε η γενναία συρρίκνωση των δαπανών φαίνεται να ικανοποιεί το Βερολίνο. Από την άλλη, το Παρίσι διαμηνύει ότι η πρόταση δεν συνιστά βάση συμφωνίας.