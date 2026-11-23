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Πόροι που θα ξεπερνούν τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, μαζί με τις εθνικές συνεισφορές, προβλέπονται για την Κύπρο στο πλαίσιο του νέου επταετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Οι αποφάσεις για την αξιοποίησή τους αναμένεται να ληφθούν τον Σεπτέμβριο του 2027, με την Κυβέρνηση να προσανατολίζεται σε έργα και πολιτικές για τη στέγαση, τους νέους, την τρίτη ηλικία και τις φοιτητικές εστίες.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στις κυβερνητικές προτεραιότητες κατά την παραλαβή της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2025 από το μέλος του Συνεδρίου, Λευτέρη Χριστοφόρου, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Όπως ανέφερε, το ποσό που προβλέπεται για την Κύπρο από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ξεπερνά τα €2,5 δισ., ενώ με την προσθήκη των εθνικών συνεισφορών το συνολικό ύψος των διαθέσιμων πόρων υπερβαίνει τα €3,5 δισ.

Στέγαση, νέοι και τρίτη ηλικία στις προτεραιότητες

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε ότι η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων δεν θα περιοριστεί στην υλοποίηση έργων υποδομής, αλλά θα περιλαμβάνει και πολιτικές με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών.

Ιδιαίτερη έμφαση, όπως εξήγησε, θα δοθεί στο στεγαστικό πρόβλημα, στη στήριξη της τρίτης ηλικίας, στους νέους και στη δημιουργία φοιτητικών εστιών.

Οι τελικές αποφάσεις για τα έργα και τις πολιτικές που θα χρηματοδοτηθούν προγραμματίζεται να ληφθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2027.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι έχει ήδη αρχίσει η εσωτερική προετοιμασία, ώστε η Κυβέρνηση να είναι έτοιμη να προχωρήσει στον σχεδιασμό αξιοποίησης των πόρων.

Στόχος η συμφωνία για τον επταετή προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του 2026

Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές διεργασίες για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ.

Όπως γνωστοποίησε, το Σαββατοκύριακο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενώ σήμερα συνομίλησε με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ίδιο ζήτημα.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη και την Παρασκευή θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στον επόμενο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

«Στόχος είναι μέχρι το τέλος του έτους να καταλήξουμε σε πολιτική συμφωνία σε σχέση με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη επταετία», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, πρόκειται για έναν προϋπολογισμό που θα είναι ο μεγαλύτερος στην ιστορία της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης των παραδοσιακών ευρωπαϊκών πολιτικών, όπως το Ταμείο Συνοχής και η Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Την ίδια ώρα, η Λευκωσία επιδιώκει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε τομείς που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και συμβάλλουν στην επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χριστοφόρου: Καθαρό όφελος €430,8 εκατ. για την Κύπρο το 2025

Από την πλευρά του, ο Λευτέρης Χριστοφόρου παρουσίασε στοιχεία για την οικονομική σχέση της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας ότι η χώρα παραμένει καθαρός αποδέκτης ευρωπαϊκών πόρων.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι το καθαρό οικονομικό όφελος της Κύπρου από τα ευρωπαϊκά κονδύλια ανήλθε στα €430,8 εκατ. το 2025, μετά την αφαίρεση των συνεισφορών της χώρας προς τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Εξέφρασε, μάλιστα, την εκτίμηση ότι το αντίστοιχο αποτέλεσμα για το 2026 θα είναι ακόμη πιο θετικό.

Ο κ. Χριστοφόρου συνεχάρη τον Πρόεδρο και την Κυβέρνηση για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, σημειώνοντας ότι τα σχετικά οφέλη ενισχύουν την κυπριακή οικονομία και την κοινωνία.

Αναφέρθηκε επίσης στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι δεν εντοπίστηκαν επιβαρυντικά ευρήματα ως προς τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που ελέγχθηκαν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της κανονικότητας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Τα €28 εκατ. που δεν αξιοποιήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην απορρόφηση των κονδυλίων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο Λευτέρης Χριστοφόρου ανέφερε ότι η Κύπρος κατάφερε να αξιοποιήσει σχεδόν το σύνολο των διαθέσιμων πόρων, με εξαίρεση €28 εκατ. που δεν απορροφήθηκαν.

Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο ποσό συνδέεται με κυβερνητική απόφαση να μην προωθηθεί ευρωπαϊκή νομοθετική ρύθμιση η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα συνεπαγόταν πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση στα καύσιμα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για πολιτική επιλογή, η οποία ελήφθη με στόχο να αποφευχθεί πρόσθετη επιβάρυνση των Κυπρίων καταναλωτών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Κύπρος συγκαταλέγεται στα κράτη μέλη με τα υψηλότερα ποσοστά απορρόφησης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Όπως σημείωσε, η πρόοδος στην υλοποίηση των σχετικών υποχρεώσεων παρακολουθούνταν συστηματικά από το Υπουργικό Συμβούλιο, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τον Λευτέρη Χριστοφόρου για τις εισηγήσεις και τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίες, όπως είπε, συνέβαλαν στην προσπάθεια αξιοποίησης των διαθέσιμων κονδυλίων.

Πώς θα γίνεται η εκταμίευση των νέων κονδυλίων

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε και στον τρόπο λειτουργίας του νέου ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού πλαισίου.

Όπως εξήγησε, η διαδικασία θα ακολουθεί το μοντέλο που εφαρμόστηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Συγκεκριμένα, θα προηγείται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των προβλεπόμενων πολιτικών και στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρεί στην καταβολή των αντίστοιχων ποσών, με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου.

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι καθοριστικός για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και της ορθής αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων.

Από την πλευρά του, ο Λευτέρης Χριστοφόρου επισήμανε τη σημασία των διαπραγματεύσεων για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό, υποστηρίζοντας ότι η Κύπρος επιδιώκει ένα ισχυρότερο, πιο αποτελεσματικό και αναπτυξιακό ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, με οφέλη για τους πολίτες και την οικονομία.