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Κάθε φορά που οι ηγέτες των ισχυροτέρων κρατών του πλανήτη συναντώνται κεκλεισμένων των θυρών, η συνειρμική μνήμη ανασύρει αντανακλαστικά το φάντασμα της Διάσκεψης της Γιάλτας. Η πολυαναμενόμενη πρόσφατη συνάντηση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ, του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σενζέν της Κίνας, η οποία στον δημόσιο διάλογο ταυτίστηκε συχνά, παρά τη γεωγραφική ανακρίβεια, με το κέντρο λήψης αποφάσεων του Πεκίνου, πυροδότησε κύμα αναλύσεων περί μιας «Νέας Γιάλτας» του 21ου αιώνα. Ο παραλληλισμός αυτός, όσο και αν εξυπηρετεί τη δημοσιογραφική δραματοποίηση ή τις Ευρωπαϊκές ανησυχίες περί διπλωματικού παραγκωνισμού, αποδεικνύεται ιστορικά, θεσμικά και γεωπολιτικά ατυχής. Η κατανόηση της ασυμμετρίας μεταξύ του 1945 και του 2026 απαιτεί την αποδόμηση τόσο του ιστορικού κεκτημένου της Γιάλτας όσο και της πραγματικής φύσης της σημερινής πολυπολικής ρευστότητας.

Τον Φεβρουάριο του 1945, στο θέρετρο της Γιάλτας στην Κριμαία, οι «Τρεις Μεγάλοι» της αντιφασιστικής συμμαχίας, Φραγκλίνος Ρούζβελτ, Ουίνστον Τσόρτσιλ και Ιωσήφ Στάλιν, συγκεντρώθηκαν υπό συνθήκες επικείμενης ανατροπής. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος όδευε προς τη λήξη του στην Ευρώπη, με τον Κόκκινο Στρατό να έχει καταλάβει την Ανατολική Ευρώπη και τις Αγγλοαμερικανικές δυνάμεις να προελαύνουν προς την Κεντρική Γηραιά Ήπειρο. Η Γιάλτα δεν ήταν μια απλή διπλωματική συνάντηση εκτόνωσης εντάσεων, αλλά η ληξιαρχική πράξη γέννησης της μεταπολεμικής διεθνούς τάξης. Οι τρεις νικητές διαπραγματεύτηκαν επί οκτώ ημέρες, διαθέτοντας το απόλυτο μονοπώλιο της στρατιωτικής ισχύος. Εκεί αποφασίστηκε η αποστρατιωτικοποίηση και η διαίρεση της Γερμανίας σε ζώνες κατοχής, καθορίστηκαν τα σύνορα της Πολωνίας, τέθηκαν οι βάσεις για τον ΟΗΕ και συμφωνήθηκε η Σοβιετική είσοδος στον πόλεμο κατά της Ιαπωνίας. Πλην τούτων και παρά τις διακηρύξεις περί «απελευθερωμένης Ευρώπης» και δημοκρατικών εκλογών, η Γιάλτα επικύρωσε εκ των πραγμάτων τον διαχωρισμό της ηπείρου σε δύο στεγανές σφαίρες επιρροής. Η συμφωνία στηρίχθηκε στην ωμή πραγματικότητα των στρατευμάτων επί του πεδίου, εδραιώνοντας τον Ψυχρό Πόλεμο και έναν αυστηρά διπολικό κόσμο τεσσάρων δεκαετιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συνέντευξη Τύπου μετά τη Σύνοδο ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπερασπίστηκε ανοιχτά την ιστορική κληρονομιά της Γιάλτας. Διερωτήθηκε στο ρητορικό του αφήγημα «τι κακό είχε η Γιάλτα;», υποστηρίζοντας ότι επισφράγισε τη νίκη επί του ναζισμού, ίδρυσε τον ΟΗΕ και εξασφάλισε οκτώ δεκαετίες χωρίς γενικευμένη σύρραξη. Αρνούμενος ότι οι σύμμαχοι «μοίρασαν τον κόσμο», ισχυρίστηκε ότι απλώς «κατέγραψαν τις διαμορφωμένες πραγματικότητες», προσθέτοντας την εκ των ων ουκ άνευ απαίτηση της σημερινής αναγνώρισης των νέων πραγματικοτήτων για μιαν αντίστοιχη νίκη κατά του «νεοναζισμού», της ξενοφοβίας και της «ρωσοφοβίας».

Η σοφιστική ακριβώς επιχειρηματολογία αποκαλύπτει την πολιτική εργαλειοποίηση της Ιστορίας. Η προσπάθεια του Κρεμλίνου να εξιδανικεύσει τη Γιάλτα, αποσιωπώντας τον βίαιο εγκλωβισμό της μισής Ευρώπης πίσω από το Σιδηρούν Παραπέτασμα για σαράντα πέντε ολόκληρα χρόνια, αποσκοπεί στη νομιμοποίηση των Ρωσικών εδαφικών διεκδικήσεων στην Ουκρανία υπό το πρόσχημα της «αποναζιστικοποίησης» και της αποδοχής των τετελεσμένων. Η προβολή της αντιφασιστικής νίκης του 1945 στις σύγχρονες γεωπολιτικές συγκρούσεις συνιστά αναχρονιστική ιδεολογική κατασκευή, ξένη, ασφαλώς, προς τις ισορροπίες του 2026.

Πέραν της ρητορικής, η μεταφορά του υποδείγματος της Γιάλτας στη Σύνοδο του Νοεμβρίου του 2026 προσκρούει στην έλλειψη ανάλογου στρατιωτικού υποβάθρου. Το 1945, οι τρεις ηγέτες υπήρξαν σύμμαχοι που διαχειρίζονταν το τεράστιο γεωπολιτικό κενό ισχύος από την κατάρρευση του Άξονα. Σήμερα, Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και Ρωσία δεν συνδέονται με πολεμική συμμαχία, αλλά βρίσκονται σε τροχιά δομικού ανταγωνισμού, συστημικής αντιπαλότητας και αμοιβαίας καχυποψίας. Επιπλέον, το 1945 οι μεγάλες δυνάμεις επέβαλλαν τις αποφάσεις τους σε μιαν κατεστραμμένη, οικονομικά εξαντλημένη και στρατιωτικά κατεχόμενη Ευρώπη. Αντιθέτως, το 2026 δεν υφίσταται κενό ισχύος προς διανομή. Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή είναι συγκρούσεις φθοράς με αβέβαιη έκβαση, όπου κανείς εκ των παρευρισκομένων δεν έχει πετύχει ολοκληρωτική στρατιωτική επικράτηση, ούτως ώστε να υπαγορεύσει τους όρους της ειρήνης. Οι χειραψίες στην Κίνα δεν αντανακλούν συμφωνία νικητών, αλλά διαχείριση ενός επικίνδυνου αδιεξόδου.

Η σύγκριση ημερήσιας διάταξης και αποτελεσμάτων αποκαλύπτει εξ ίσου τεράστια ποιοτική διαφορά. Ενώ η Γιάλτα παρήγαγε δεσμευτικά πρωτόκολλα εδαφικών προσαρτήσεων, πληθυσμιακών μετακινήσεων και καθεστωτικών αλλαγών, η κοινή «Διακήρυξη Ειρήνης» τεσσάρων σημείων μετά τις συνομιλίες των 90 λεπτών στη Σενζέν χαρακτηρίζεται από υψηλή αφαιρετικότητα δήλωσης προθέσεων και διπλωματική γενικολογία. Οι δεσμεύσεις για την αποφυγή πυρηνικού πολέμου, τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, την ενεργειακή συνεργασία και την προστασία της ασυλίας των κρατικών αξιωματούχων έναντι διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων συνιστούν ελάχιστο κοινό παρονομαστή συνεννόησης, όχι χάρτη αναδιανομής του κόσμου. Ενδεικτικό είναι ότι το κοινό ανακοινωθέν απέφυγε επιμελώς κάθε ρητή αναφορά στα ενεργά μέτωπα, όπως το Ουκρανικό ζήτημα ή το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Στη Γιάλτα χάραξαν σύνορα με μολύβι πάνω στους χάρτες, ενώ στην Κίνα περιορίστηκαν σε γενικές αρχές αποτροπής ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης, ήτοι ασκήσεις οιονεί επί χάρτου. Επρόκειτο για θεωρητικές παλινωδίες στρατηγικής σταθεροποίησης, μακράν της συγκρότησης ενός νέου διεθνούς συστήματος ασφαλείας. Ακόμη και αν Ουάσιγκτον, Πεκίνο και Μόσχα επιθυμούσαν συγκεκαλυμμένα να αναβιώσουν το δόγμα των σφαιρών επιρροής, η δομή του σύγχρονου διεθνούς συστήματος το καθιστά εμπράκτως ανεφάρμοστο. Ο κόσμος του 2026 δεν είναι διπολικός, ούτε κλειστό τριπολικό διευθυντήριο, αλλά ένα οριζοντίως και καθέτως διασυνδεδεμένο, πολυπολικό και κατακερματισμένο περιβάλλον, όπου οι μεσαίες και περιφερειακές δυνάμεις διαθέτουν αυξημένη στρατηγική αυτονομία και ικανότητα άρνησης ενώπιον ηγεμονικών επιταγών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τις εσωτερικές της αντιφάσεις και τις γεωπολιτικές της αδυναμίες, αποτελεί οικονομική υπερδύναμη με ισχυρούς θεσμούς, που δεν αντιμετωπίζεται ως παθητικό αντικείμενο διαπραγμάτευσης όπως το 1945. Αντιστοίχως, η Ινδία, οι χώρες του Περσικού Κόλπου, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και ο Παγκόσμιος Νότος αρνούνται να ενταχθούν πειθήνια σε προκαθορισμένα στρατόπεδα, ενώ κράτη, όπως η Ουκρανία, ανατρέπουν σχεδιασμούς που εξυφαίνονται ερήμην τους. Η εποχή όπου τρεις άνδρες σε ένα δωμάτιο αποφάσιζαν την τύχη ολόκληρων εθνών με μια υπογραφή έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Κρίσιμος προσέτι παράγοντας, που ακυρώνει τον παραλληλισμό, είναι η φύση των σημερινών πολιτικοοικονομικών σχέσεων. Το 1945, Σοβιετική Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες είχαν συμπήξει ερμητικά ιδεολογικά συστήματα χωρίς εμπορικές συναλλαγές. Αντιθέτως, Ουάσιγκτον και Πεκίνο συνδέονται με έναν δαιδαλώδη ιστό εμπορικών, τεχνολογικών και χρηματοπιστωτικών αλληλεξαρτήσεων, όπου η πλήρης αποσύνδεση συνεπάγεται δυσβάστακτο αμοιβαίο κόστος.

Εκ παραλλήλου, στη σύνοδο κυριάρχησε η εσωτερική πολιτική σκοπιμότητα. Για τον Τραμπ, η συνάντηση εντάσσεται σε μιαν προσωποκεντρική αντίληψη της διπλωματίας, που παρακάμπτει τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Επί πλέον, μετά τη συντριπτική εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες κάλπες του Νοεμβρίου, η οποία στέρησε από το κυβερνών κόμμα τον έλεγχο της Βουλής και της Γερουσίας, περιορίζοντας δραστικά την εσωτερική νομοθετική ευχέρεια του Λευκού Οίκου, η διεθνής σκηνή λειτουργεί ως πολιτικό αντίδοτο για την ανάκτηση της επικοινωνιακής πρωτοβουλίας και του προεδρικού κύρους. Για τον Πούτιν, η παρουσία δίπλα στους δύο ομολόγους σημαίνει νίκη συμβολισμού, που εξουδετερώνει εν τοις πράγμασι τη δυτική απομόνωση. Για τον Τζινπίνγκ, η φιλοξενία αναδεικνύει την Κίνα ως πυλώνα παγκόσμιας σταθερότητας. Αυτή η σύγκλιση αναγκών δεν ισοδυναμεί με στρατηγική σύμπνοια.

Ωστόσο, η επιμονή στην επίκληση της «Νέας Γιάλτας» δεν είναι απλώς μια αθώα υπερβολή πολιτικολογίας, αλλά εγκυμονεί σοβαρούς πολιτικούς κινδύνους. Όταν οι αναλυτές και οι πολιτικοί ηγέτες χρησιμοποιούν ιστορικές αναλογίες αγνοώντας τις θεμελιώδεις διαφορές των εποχών, εγκλωβίζονται σε αυτοεκπληρούμενες προφητείες. Για την Ευρώπη, ο φόβος ενός νέου διακανονισμού ερήμην της τροφοδοτεί ηττοπαθή ψυχολογία, συσκοτίζοντας την ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας. Ταυτοχρόνως, η άκριτη αποδοχή του όρου «Γιάλτα» παρέχει πρόσφορο αφήγημα στα αναθεωρητικά καθεστώτα, που επιδιώκουν να νομιμοποιήσουν τις επιδιώξεις τους παρουσιάζοντας τη διεθνή πολιτική ως κλειστό κλαμπ μεγάλων δυνάμεων με την επιβολή «τετελεσμένων» εις βάρος μικρότερων γειτόνων. Η υιοθέτηση της εν λόγω φρασεολογίας υπονομεύει το διεθνές δίκαιο και την κυριαρχική ισότητα των κρατών, προσδίδοντας σε μιαν περιορισμένης εμβέλειας Σύνοδο τη βαρύτητα που δεν της αναλογεί.

Στον απολογισμό των εντυπώσεων, καίτοι η Σύνοδος δεν ανέδειξε τον κορυφαίο γεωπολιτικό θριαμβευτή, σε επίπεδο διπλωματικών συμβολισμών ο συμβατικός τίτλος του νικητή ανήκει στον Σι Τζινπίνγκ. Ως οικοδεσπότης, ο Κινέζος Πρόεδρος κατόρθωσε να αναβαθμίσει τη χώρα του από ανταγωνιστή των ΗΠΑ σε κεντρικό ρυθμιστή των παγκόσμιων ισορροπιών, οδηγώντας στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων τις δύο πυρηνικές υπερδυνάμεις άνευ ουδεμίας ουσιαστικής παραχώρησης. Αμέσως επόμενος ωφελημένος αναδείχθηκε ο Πούτιν, ο οποίος διέρρηξε συμβολικά και πολιτικά τη δυτική απομόνωση, αποσπώντας παράλληλα μιαν κοινή διακήρυξη που περιορίζει τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Αντιθέτως, ο Τραμπ αποκόμισε, κυρίως, εσωτερικά επικοινωνιακά οφέλη μετά την εκλογική του υποχώρηση, παρά τα βέλη της διεθνούς κριτικής, εφόσον νομιμοποίησε τους αναθεωρητικούς σχεδιασμούς της Μόσχας και του Πεκίνου δίχως απτά ανταλλάγματα.

Εν κατακλείδι, η τριμερής Σύνοδος Κορυφής στην Κίνα αποτελεί αναμφίβολα αξιοσημείωτο διπλωματικό γεγονός, που αποτυπώνει τη μετάβαση σε έναν κόσμο όπου καμιά υπερδύναμη δεν δύναται να αγνοεί τις υπόλοιπες. Εντούτοις, η ταύτισή της με τη Διάσκεψη της Γιάλτας, παρά τις προσπάθειες της Ρωσικής ηγεσίας να αντλήσει ιστορική και ηθική νομιμοποίηση από το 1945, συνιστά μιαν εξόχως ατυχή ιστορική αναλογία. Η Γιάλτα υπήρξε το τραγικό επιστέγασμα ενός ολοκληρωτικού πολέμου, μια πράξη εδαφικής διανομής από νικητές που κατείχαν στρατιωτικά την Ευρώπη και θεμελίωσαν έναν διπολικό κόσμο. Αντιθέτως, η συνάντηση των τριών ηγετών ήταν επικοινωνιακή διαχείριση ενός πολυπολικού αδιεξόδου, χωρίς δεσμευτικές συμφωνίες ή δυνατότητα επιβολής σφαιρών επιρροής. Όπως διδάσκει η πολιτική φιλοσοφία, όταν τα ιστορικά σχήματα ανασύρονται χωρίς τις υλικές και στρατιωτικές προϋποθέσεις που τα γέννησαν, η Ιστορία δεν επαναλαμβάνεται ως Γιάλτα, αλλά ως επικοινωνιακή φάρσα. Και οφείλουμε να την ερμηνεύουμε με τους όρους του παρόντος και όχι με τα φαντάσματα του παρελθόντος.