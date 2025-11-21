Η Κύπρος αξιοποίησε κάθε ευρώ από τα κονδύλια του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020 της ΕΕ, ενώ έχει ήδη απορροφήσει το 18,8% του τρέχοντος Πλαισίου 2021-2027, ποσοστό κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε πραγματικά ποσά, η χώρα κατέγραψε καθαρά έσοδα 1,28 δισ. ευρώ από τα ευρωπαϊκά ταμεία την τελευταία τετραετία, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν κατά τη συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού με το μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) Λευτέρη Χριστοφόρου.

Ο κ. Χριστοφόρου επέδωσε στον Υπουργό Οικονομικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2024, η οποία, όπως αναφέρθηκε, δεν περιλαμβάνει κανένα ελεγκτικό εύρημα για την Κύπρο. Ο κ. Κεραυνός εξέφρασε ικανοποίηση για τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, κάνοντας λόγο για «πραγματικό επίτευγμα» όσον αφορά την πλήρη απορρόφηση των πόρων του προηγούμενου ΠΔΠ.

Πλήρης απορρόφηση στο ΠΔΠ 2014-2020 και ισχυρές επιδόσεις στο 2021-2027

Αναφερόμενος στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020, ο κ. Χριστοφόρου, όπως μετέφερε ο Υπουργός Οικονομικών, υπογράμμισε ότι η Κύπρος απορρόφησε σχεδόν το 100% των κονδυλίων, τονίζοντας ότι «δεν χάθηκε ούτε 1 ευρώ» από τα ευρωπαϊκά ταμεία για την περίοδο αυτή.

Για το τρέχον ΠΔΠ 2021-2027, ο κ. Κεραυνός σημείωσε ότι η Κύπρος βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, έχοντας απορροφήσει έως σήμερα περίπου 250 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε 18,8% των διαθέσιμων κονδυλίων, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται γύρω στο 14%.

Ο κ. Χριστοφόρου επεσήμανε ότι η απορρόφηση των κονδυλίων αποτελεί ένδειξη αποτελεσματικότητας και ικανότητας των κρατών-μελών να αξιοποιούν τα ευρωπαϊκά χρήματα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ιδίως όταν συνδυάζεται με έλλειψη ελεγκτικών ευρημάτων.

Ταμείο Ανάκαμψης: Απορρόφηση 50%, χωρίς ευρήματα για την Κύπρο

Στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι η Κύπρος έχει απορροφήσει μέχρι σήμερα περίπου το 50% των συνολικών κονδυλίων, ποσοστό λίγο χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος βρίσκεται στο 56%.

Όπως είπε, η Κυβέρνηση προχωρεί με εντατικούς ρυθμούς και με συντονισμό όλων των Υπουργείων, ώστε να απορροφηθούν και να αξιοποιηθούν παραγωγικά όλα τα κονδύλια του Ταμείου μέχρι τον Οκτώβριο του 2026.

Ο κ. Κεραυνός σημείωσε ότι, σύμφωνα με τον κ. Χριστοφόρου, κατά τον έλεγχο του μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν υπήρξε κανένα ελεγκτικό εύρημα για την Κύπρο. «Αυτό αποτελεί σημαντική διαπίστωση για την Κύπρο, την Κυβέρνηση, τους εμπλεκόμενους φορείς, τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και την τοπική αυτοδιοίκηση», ανέφερε.

«Καθαρά έσοδα 254 εκατ. ευρώ μόνο για το 2024»

Από την πλευρά του, ο κ. Χριστοφόρου ανέφερε ότι είναι τιμή και χαρά να παραδίδει στον Υπουργό Οικονομικών την έκθεση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο ελέγχει τα έσοδα και τις δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Τόνισε ότι, όπως προκύπτει από την έκθεση, η «μικρή μας Κύπρος» κατορθώνει να έχει σχεδόν πλήρη απορρόφηση των κονδυλίων για το προηγούμενο ΠΔΠ, επισημαίνοντας εκ νέου ότι «δεν χάθηκε ούτε 1 ευρώ», γεγονός που καταγράφεται ως σημαντικό επίτευγμα.

Πρόσθεσε ότι για το τρέχον ΠΔΠ 2021-2027, η Κύπρος κινείται πέραν του μέσου όρου της ΕΕ, ενώ μόνο για το 2024 τα καθαρά έσοδα από την ΕΕ ανήλθαν σε 254 εκατ. ευρώ. Συνολικά, για την τελευταία τετραετία, η Κύπρος κατέγραψε καθαρά έσοδα 1,28 δισ. ευρώ από τα ευρωπαϊκά ταμεία.

Τα χρήματα αυτά, όπως είπε, διοχετεύθηκαν στην οικονομία με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών, επιτυγχάνοντας παράλληλα τους στόχους που θέτουν τα ευρωπαϊκά όργανα.

Έπαινος για τη χρηστή διαχείριση και τον ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ο κ. Χριστοφόρου απέδωσε δημόσιο έπαινο στον Υπουργό Οικονομικών, τις υπηρεσίες του Υπουργείου, την Κυβέρνηση, το κράτος και όλους όσοι συνέβαλαν στο επίτευγμα της πλήρους αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Τέλος, υπογράμμισε ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο παραμένει «θεματοφύλακας των αρχών και των αξιών» της ΕΕ και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ώστε κάθε ευρώ του Ευρωπαίου φορολογουμένου να αξιοποιείται ορθά και αποδοτικά.

ΚΥΠΕ