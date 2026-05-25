Δύο νέα κόμματα μπήκαν στη Βουλή και τρία από τα παλιά έφυγαν. Από Βουλή 7 κομμάτων, θα έχουμε Βουλή 6 κομμάτων. Ο ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ διατήρησαν τις έδρες τους, το ΕΛΑΜ διπλασίασε τις έδρες του σε σχέση με αυτές που είχε κερδίσει το 2021, το ΔΗΚΟ έχασε μία έδρα, ενώ τις έδρες που είχαν οι ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγοι, που δεν μπήκαν στη Βουλή, έλαβαν το ΑΛΜΑ, η Άμεση Δημοκρατία και το ΕΛΑΜ.

Αλλαγή όμως είχαμε και στη γεωγραφική κατανομή των εδρών, καθώς κάποια κόμματα, έχουν χάσει έδρα σε κάποια επαρχία και κέρδισαν αλλού. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της αλλαγής των γεωγραφικών ισορροπιών των κομμάτων που έφεραν και αλλαγές στην κατανομή των εδρών ανά επαρχία. Για παράδειγμα, ο ΔΗΣΥ διατήρησε τις 5 έδρες στη Λευκωσία, απώλεσε μια έδρα από την Αμμόχωστο και από 4, έλαβε 3, αύξησε όμως τις έδρες στη Λεμεσό από 3 σε 4, ενώ απώλεσε την 2η έδρα που είχε στην Κερύνεια και πήρε 2η στην Πάφο.

Το ΑΚΕΛ επίσης, έχασε μία έδρα στη Λευκωσία και από έξι πήρε 5, κέρδισε όμως δεύτερη έδρα στη Λάρνακα.

Το ΔΗΚΟ έχασε τη 2η έδρα του στη Λεμεσό και τη 2η έδρα του στην Αμμόχωστο. Κέρδισε όμως μία έδρα στην επαρχία Κερύνειας.

ΕΛΑΜ: Το ΕΛΑΜ κέρδισε ακόμα δύο έδρες στη Λευκωσία και από μία τις αύξησε σε τρεις. Κέρδισε επίσης δύο στη Λεμεσό. Το 2021 είχε εκλέξει τον Ανδρέα Θεμιστοκλέους τον οποίο στη συνέχεια διέγραψε. Κέρδισε επίσης 2η έδρα στην Αμμόχωστο.

Σε ό,τι αφορά τα κόμματα που δεν εξασφάλισαν είσοδο στη Βουλή, η μεν ΕΔΕΚ είχε εκλέξει 4 βουλευτές το 2021, 2 στη Λευκωσία, 1 Λάρνακα και 1 στην Πάφο. Ο Ανδρέας Αποστόλου που είχε εκλεγεί με την ΕΔΕΚ στη Λάρνακα, εξελέγη χθες βουλευτής με το ΔΗΚΟ.

Η ΔΗΠΑ είχε εκλέξει 4 βουλευτές, 2 στη Λευκωσία, 1 στη Λεμεσό και 1 στην Αμμόχωστο. Ο Μιχάλης Γιακουμή που ήταν ο βουλευτής της ΔΗΠΑ στην Αμμόχωστο, ήταν υποψήφιος με το ΔΗΚΟ αλλά δεν κατάφερε να επανεκλεγεί. Οι Οικολόγοι είχαν εκλέξει τρεις βουλευτές, 2 στη Λευκωσία και 1 στη Λεμεσό. Η Αλεξάνδρα Ατταλίδου η οποία είχε εκλεγεί με τους Οικολόγους, ήταν υποψήφια με το VOLT αλλά απέτυχε να επανεκλεγεί.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι εκκρεμεί να ξεκαθαρίσει ο Φειδίας Παναγιώτου, ο οποίος παίρνει έδρα στη Λευκωσία, εάν θα παραμείνει στην Ευρωβουλή ή αν θα κρατήσει την έδρα στη Λευκωσία. Στην περίπτωση που θα μείνει στην Ευρωβουλή, την έδρα θα πάρει ο Γιάννης Λαούρης.

Σημειώνεται ότι, τα ονόματα των βουλευτών δημοσιεύονται με επιφύλαξη για τις επαρχίες Λευκωσία, Λεμεσού και Αμμοχώστου, καθώς δεν είχε ολοκληρωθεί στο 100% η καταμέτρηση και για κάποιες έδρες ήταν ανοικτή η μάχη.

Αναλυτικά τις 56 έδρες μοιράστηκαν:

ΔΗΣΥ 17 Οι οποίες κατανεμήθηκαν ανά επαρχία ως εξής:

Λευκωσία: 5

Δημήτρης Δημητρίου, Γιώργος Παμπορίδης, Σάβια Ορφανίδου, Ανδρέας Κωνσταντίνου και Χαράλαμπος Πετρίδης.

Λεμεσό: 4

Φωτεινή Τσιρίδου, Γιώργος Καραϊσκάκης, Μιχάλης Φελλάς, Μιχάλης Κουνούνης

Αμμόχωστο: 3

Γιώργος Κάρουλλας, Νίκος Γεωργίου, Γεώργιος Λυσανδρίδης

Λάρνακα: 2

Αννίτα Δημητρίου, Πρόδρομος Αλαμπρίτης

Πάφος: 2

Χαράλαμπος Πάζαρος, Νικολέττα Κωνσταντίνου

Κερύνεια: 1

Δήμος Γεωργιάδης

ΑΚΕΛ 15: Οι οποίες κατανέμονται ανά επαρχία ως εξής:

Λευκωσία: 5

Στέφανος Στεφάνου, Χρίστος Χριστοφίδης, Άριστος Δαμιανού, Γιώργος Λουκαΐδης, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Λεμεσό: 3

Εφραίμ Χρίστου, Μαρίνα Νικολάου, Αργεντούλα Ιωάννου

Αμμόχωστο: 3

Νίκος Κέττηρος, Γιώργος Κουκουμάς, Γιαννάκης Γαβριήλ

Λάρνακα: 2

Ανδρέας Πασιουρτίδης, Πανίκκος Ξιούρουππας

Πάφο: 1

Βαλεντίνος Φακοντής

Κερύνεια: 1

Αναστασία Χάσικου

ΕΛΑΜ: 8: Οι οποίες κατανέμονται ανά επαρχία ως εξής:

Λευκωσία: 3

Χρίστος Χρίστου, Μάριος Πελεκάνος και Ανδρέας Παπαχαραλάμπους

Λεμεσό: 2

Πόλυς Ανωγυριάτης, Ευγένιος Χαμπουλάς

Αμμόχωστο: 2

Λίνος Παπαγιάννης και Λίνος Ιωάννης Χατζηγεωργίου

Λάρνακα: 1

Σωτήρης Ιωάννου 3,158

Πάφος: –

Κερύνεια: –

ΔΗΚΟ 8: Οι οποίες κατανέμονται ανά επαρχία ως εξής:

Λευκωσία: 3

Νικόλας Παπαδόπουλος, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και Χρύσης Παντελίδης

Λεμεσό: 1

Πανίκος Λεωνίδου

Αμμόχωστο: 1

Ζαχαρίας Κουλίας

Λάρνακα: 1

Ανδρέας Αποστόλου

Πάφος: 1

Χρύσανθος Σαββίδης

Κερύνεια: 1

Αδάμος Ασπρής

ΑΛΜΑ 4: Οι οποίες κατανέμονται ανά επαρχία ως εξής:

Λευκωσία: 2

Οδυσσέας Μιχαηλίδης και Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Λεμεσό: 1

Μιχάλης Παρασκευά

Αμμόχωστο: 1

Θεοδουλίτσα (Λίτσα) Δρουσιώτου

Λάρνακα: –

Πάφος: –

Κερύνεια: –

Άμεση Δημοκρατία 4: Οι οποίες κατανέμονται ανά επαρχία ως εξής:

Λευκωσία: 1

Φειδίας Παναγιώτου

Λεμεσό: 1

Δημήτρης Σούγλης

Αμμόχωστο: 1

Νταϊάνα Λουσία Κωνσταντινίδη

Λάρνακα: –

Πάφος: 1

Δημήτρης Μπάρος

Κερύνεια: –