Σταθερά αυξητική τάση καταγράφουν τα τελευταία χρόνια, οι αριθμοί που αφορούν τους μαθητές, οι οποίοι φοιτούν στην Ειδική Εκπαίδευση, κυρίως στην εκπαιδευτική βαθμίδα της Δημοτικής. Αυτό προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε το υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο της πρόσφατης ημερίδας στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου παρέθεσε το πλάνο του για τον εκσυγχρονισμό της Ειδικής Εκπαίδευσης και τη μετάβαση στη συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, τα οποία καλύπτουν την τελευταία δεκαετία, κατά τη φετινή σχολική χρονιά στην Ειδική Εκπαίδευση (στη Δημοτική Εκπαίδευση) φοίτησαν συνολικά 2.719 μαθητές, σε σύγκριση με τους 2.623 μαθητές της σχολικής χρονιάς 2024 – 2025.

Αναλυτικά, οι αριθμοί της Ειδικής Εκπαίδευσης στη βαθμίδα της Δημοτικής:

>> Σχολική χρονιά 2016 – 2017: 1.418 μαθητές

>> 2017 – 2018: 1.450 μαθητές

>> 2018 – 2019: 1.510 μαθητές

>> 2019 – 2020: 1.606 μαθητές

>> 2020 – 2021: 1.806 μαθητές

>> 2021 – 2022: 1.808 μαθητές

>> 2022 – 2023: 1.872 μαθητές

>> 2023 – 2024: 2.254 μαθητές

>> 2024 – 2025: 2.623 μαθητές

>> 2025 – 2026: 2.719

Αντίστοιχη εικόνα όσον αφορά στην αυξητική τάση (εκτός από μια-δυο περιπτώσεις σε κάποιες σχολικές χρονιές), αλλά με πολύ πιο μικρούς αριθμούς μαθητών, καταγράφεται και στη Μέση Εκπαίδευση σε ό,τι αφορά τα διάφορα ειδικά πλαίσια φοίτησης παιδιών.

Συγκεκριμένα, από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν καταγράφονται τα ακόλουθα:

>> Σχολική χρονιά: 2016 – 2017: 455 μαθητές

>> 2017 – 2018: 531 μαθητές

>> 2018 – 2019: 518 μαθητές

>> 2019 – 2020: 541 μαθητές

>> 2020 – 2021: 536 μαθητές

>> 2021 – 2022: 586 μαθητές

>> 2022 – 2023: 658 μαθητές

>> 2023 – 2024: 686 μαθητές

>> 2024 – 2025: 716 μαθητές

>> 2025 – 2026: 772 μαθητές

Η αύξηση του αριθμού των μαθητών που χρειάζονται ειδική εκπαίδευση για διάφορους λόγους (είτε λόγω αναπηριών και προβλημάτων υγείας, είτε λόγω μαθησιακών και άλλων δυσκολιών), αυτομάτως προϋποθέτει και μεγαλύτερη στήριξη. Επομένως, πέραν από υποδομές και τον κατάλληλο εξοπλισμό, χρειάζονται και συνοδοί – σχολικοί βοηθοί. Ένα θέμα που κάθε χρόνο απασχολεί έντονα τους αρμόδιους φορείς.

Στα στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν καταγράφονται και οι αριθμοί των σχολικών βοηθών – συνοδών, τόσο στη Δημοτική, όσο και στη Μέση Εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, στη Δημοτική Εκπαίδευση οι σχολικοί βοηθοί – συνοδοί έφτασαν τους 1.407 τη φετινή σχολική χρονιά, ενώ μία δεκαετία πριν (2016 – 2017) ήταν 536. Στη Μέση Εκπαίδευση ο αριθμός για το 2025 – 2026 ανήλθε στους 420, ενώ το σχολικό έτος 2016 – 2017 οι συνοδοί ήταν 224.

Αναφορικά με τις δαπάνες της Ειδικής Εκπαίδευσης από το 2021 έως το 2026, το υπουργείο Παιδείας κατέγραψε τα εξής ποσά:

>> 2021: €12,277 εκατ.

>> 2022: €14,638 εκατ.

>> 2023: €15,322 εκατ.

>> 2024: €16,162 εκατ.

>> 2025: €18,885 εκατ.

>> 2026: €21,582 εκατ.