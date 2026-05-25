Εντατικές είναι οι έρευνες του ΤΑΕ Λάρνακας σε σχέση με τη σοβαρότατη υπόθεση σύλληψης δύο Παλαιστινίων, 32 και 38 ετών, οι οποίοι είναι ύποπτοι για τρομοκρατία. Στις δύο οικίες στην Ακτή του Κυβερνήτη και στις Καμάρες Λάρνακας, που φέρονται να συνδέονται με τον 32χρονο, εντοπίστηκαν υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών υλών, ανάμεσά τους και νιτρική αμμωνία.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν πως οι έρευνες των ανακριτών της υπόθεσης, αλλά και συνεργαζόμενων με την Αστυνομία υπηρεσιών, στρέφονται σε διάφορες κατευθύνσεις, με σκοπό να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν συνεργοί των υπόπτων στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Αστυνομία εκτιμά πάντως πως απέτρεψε κτυπήματα στην Κύπρο, με τις ποσότητες των υλικών που έχουν κατασχεθεί να είναι αρκετά μεγάλες. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας έγινε καταγραφή και αξιολόγηση τεκμηρίων, ενώ αναμένονται και αποτελέσματα επιστημονικών εξετάσεων στα υλικά κατασκευής εκρηκτικών υλών.

Οι δύο ύποπτοι, που τελούν υπό οκταήμερη κράτηση, συνεχίζουν να μη συνεργάζονται με την Αστυνομία. Όπως διαπιστώθηκε ο 32χρονος βρίσκεται νόμιμα στην Κύπρο, ενώ οι εξετάσεις για τον 38χρονο καταδεικνύουν πως είναι παράνομα στην Κύπρο και εκτιμάται πως πέτυχε είσοδο στο έδαφος της Δημοκρατίας από τα κατεχόμενα.

Οι δύο ήταν για μέρες υπό παρακολούθηση και συνελήφθησαν έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση την περασμένη Πέμπτη. Στη συνέχεια έγιναν έρευνες στην οικία στην Ακτή του Κυβερνήτη στην οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλος αριθμός αντικειμένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών υλών.

Ακολούθησε το πρωί του Σαββάτου έρευνα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή Καμάρων στο οποίο εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός τεκμηρίων, ανάμεσά τους και νιτρική αμμωνία.