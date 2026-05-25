Οι εκλογές της 24ης Μαΐου αποτελούν πλέον μαύρη σελίδα στην ιστορία τριών πολιτικών κομμάτων. Το μεγαλύτερο πλήγμα το δέχθηκε η ΕΔΕΚ η οποία είχε συνεχή κοινοβουλευτική παρουσία από το 1970. Αλλά και οι Οικολόγοι που μετρούσαν μέχρι χθες 25 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Η κοινοβουλευτική παρουσία της ΔΗΠΑ ήταν πιο σύντομη αλλά η αποτυχία επανεκλογής έχει το δικό της αντίκτυπο.

Για την ΕΔΕΚ η χθεσινή είναι η χειρότερη ημέρα από της ιδρύσεως του κόμματος και με το 3,3% υπέστη μια πρωτοφανή ήττα αφού είδε τα ποσοστά της, σε σύγκριση με το 2021, να μειώνονται κατά 3,5 μονάδες. Τα όσα προβλήματα αντιμετώπιζε για χρόνια το σοσιαλιστικό κίνημα της Κύπρου, φαίνεται πως έπληξαν θανάσιμα το κόμμα. Ο κομματικός πατριωτισμός στον οποίο επένδυσε η σημερινή ηγεσία του κινήματος δεν ήταν αρκετός για να δώσει σανίδα σωτηρίας και πλέον η επόμενη ημέρα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους Κύπριους σοσιαλιστές.

Οι Οικολόγοι έχασαν 2,5 μονάδες από τις προηγούμενες εκλογές και έμειναν στο 2% και εκτός Βουλής. Το ποσοστό αυτό το είχαν εξασφαλίσει και στο παρελθόν οι Οικολόγοι αλλά το εκλογικό μέτρο τότε ήταν διαφορετικό και επετύγχαναν την υστάτη να εξασφαλίζουν έστω και μία έδρα στη Βουλή. Τώρα, αυτό δεν ήταν αρκετό και πλέον τα πράγματα για τους Πράσινους της Κύπρου είναι δύσκολα.

Η ΔΗΠΑ ήταν κοντά αλλά δεν μπόρεσε αυτή τη φορά να κάνει την έκπληξη των εκλογών και έμεινε στο 3,1% χάνοντας τρεις μονάδες από τις προηγούμενες εκλογές. Η απόφαση του Μάριου Καρογιάν να μην είναι στο ψηφοδέλτιο φαίνεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο, παρά τις δηλώσεις που έκανε ο ίδιος προσπαθώντας να αλλάξει τα δεδομένα.

Στις αρνητικές εκπλήξεις αυτών των εκλογών δεν μπορεί να μη συμπεριληφθεί και το VOLT το οποίο έμεινε τελικά στο 3,1% αν και όλες οι μετρήσεις (δημοσκοπήσεις και έξιτ πολς) έδειχναν το νεοσύστατο κόμμα να τα καταφέρνει τελικά. Φαίνεται όμως ότι τα πρόσφατα γεγονότα που αφορούσαν έναν εκ των υποψηφίων του κόμματος, αν και κυριάρχησαν στην επικαιρότητα τελικά αποδείχθηκαν ζημιογόνα για το VOLT.

Όσο δε για το κόμμα το Κυνηγών και σ’ αυτές τις εκλογές έφτασαν πολύ κοντά στην είσοδο της Βουλής αλλά δεν μπόρεσαν να εισέλθουν. Το 3,2% ήταν στα ίδια επίπεδα του ποσοστού που έλαβαν και πριν πέντε χρόνια, χωρίς και πάλι να πετύχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.