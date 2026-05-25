Το εκλογικό αποτέλεσμα των βουλευτικών της 24ης Μαΐου μπορεί να χωριστεί στα τέσσερα ως προς τα ποσοστά που έλαβαν τα κόμματα: Ισχυροποίηση ΔΗΣΥ – ΑΚΕΛ, ενίσχυση ΕΛΑΜ και σταθεροποίηση ΔΗΚΟ, είσοδο δύο νέων σχηματισμών και τίτλοι τέλους για την ιστορική ΕΔΕΚ, Οικολόγους και ΔΗΠΑ. Αυτό σημαίνει πως η «επανάσταση» για την οποία γινόταν προεκλογικά λόγος δεν ήλθε ποτέ, και ο πολιτικός χάρτης άλλαξε μερικώς.

Η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα είναι εξακομματική, τέσσερα παλιά και δύο καινούργια κόμματα. Ο συσχετισμός δυνάμεων είναι τέτοιος ώστε να μπορούν να σχηματίζονται πλειοψηφίες.

Και η κάλπη έδωσε ουσία σ’ αυτό που όλοι λένε συνήθως, ότι δηλαδή «στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα». Γιατί προεκλογικά υπήρχε έντονος φόβος για τα αδιέξοδα στη Βουλή ένεκα του πολυκερματισμού.

Ισχυροποιήθηκε το δίπολο

Όσοι πέρασαν την είσοδο της νέας Βουλής δεν έχουν παρά να θεωρούνται νικητές, ο καθένας για δικούς λόγους. Ωστόσο είναι ξεκάθαρο πως οι δύο ιστορικοί πόλοι, Δημοκρατικός Συναγερμός και ΑΚΕΛ, έδειξαν πως είναι πολύ σκληροί για να πεθάνουν. Το εκλογικό αποτέλεσμα ισχυροποιεί τη θέση των ηγετών των δύο κομμάτων.

Η Αννίτα Δημητρίου ανέλαβε τον ΔΗΣΥ την ώρα που αντιμετώπιζε τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία του και διέψευσε όσους εντός και εκτός Πινδάρου περίμεναν πανωλεθρία και με το 27,2% παρέμεινε στα ποσοστά του 2021 και με καθαρή πρωτιά τριών μονάδων. Κράτησε τις 17 έδρες στη Βουλή που ήταν και το βασικό ζητούμενο για την Πινδάρου.

Ο Στέφανος Στεφάνου με το 23,9% που πήρε το ΑΚΕΛ έδειξε πως η κατηφορική πορεία των προηγούμενων χρόνων έχει αποκοπεί. Η ενίσχυση της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης κατά μία έδρα φτάνοντας στις 15 αποτελεί αξιόλογη ισχυροποίηση του βασικού πυλώνα άσκησης αντιπολίτευσης.

Ένας μεγάλος κερδισμένος

Εάν όμως υπάρχει ένα κόμμα, από τα όσα βρίσκονταν εντός Βουλής και την προηγούμενη πενταετία, το οποίο θεωρείται ως μεγάλος κερδισμένος των εκλογών δεν είναι άλλο από το ΕΛΑΜ. Καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση, με 10,9% (συν 4% από τις εκλογές του 2021) δεν μπορεί πλέον να περιθωριοποιείται- όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, όταν το κόμμα είχε μόλις τρεις έδρες. Και στη νέα Βουλή εισέρχεται με αξιώσεις, διεκδικώντας επί ίσοις όροις προεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Έμεινε μόνο του στο Κέντρο

Το Δημοκρατικό Κόμμα μετά από τις χθεσινές εκλογές δεν είναι απλώς ο βασικός άξονας του κεντρώου χώρου στην Κύπρο αλλά είναι και ο μοναδικός πλέον εκφραστής του χώρου εντός της Βουλής. Αν και έχασε την τρίτη θέση από το ΕΛΑΜ, οι απώλειές του ήταν πολύ λιγότερες απ’ ότι όλοι διέβλεπαν πριν από μια εβδομάδα. Με το 10% και τις οκτώ έδρες αποφεύγονται και οι όποιοι εσωκομματικοί κραδασμοί που θα μπορούσαν να προκύψουν εάν επιβεβαιώνονταν οι δημοσκοπήσεις.

Πέτυχαν, αλλά όχι ως ήλπιζαν

Οι νεοφανείς σχηματισμοί του Άλματος και της Άμεσης Δημοκρατίας κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα εξασφαλίζοντας πανηγυρικά την είσοδό τους στη νέα Βουλή. Το μεν Άλμα πέτυχε 5,8% και τέσσερις έδρες, όσες εξασφάλισε η Άμεση Δημοκρατία με 5,4%.

Ουσιαστικά και οι δύο σχηματισμοί πέτυχαν το βασικό ζητούμενο που ήταν είσοδος στη Βουλή. Απ’ εκεί και πέρα οι ελπίδες τους ότι θα εξασφάλιζαν ίσως και διψήφιο ποσοστό, αυτό έμεινε μόνο μέχρι τις δημοσκοπήσεις και δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ στην κάλπη.

Οι μεγάλοι ηττημένοι

Η ήττα για τρία κόμματα ήταν πολύ σκληρή γιατί πέραν της πτώσης σε ποσοστά, σκληρότερο είναι το ότι δεν θα επιστρέψουν στη Βουλή. Ιστορική ήττα για την ΕΔΕΚ η οποία μένει εκτός Βουλής μετά από 59 χρόνια συνεχούς κοινοβουλευτικής παρουσίας. Εκτός Βουλής έμειναν Οικολόγοι και Δημοκρατική Παράταξη. Το Βολτ πλήρωσε το τίμημα μιας περίεργης προεκλογικής περιόδου, ενώ το κόμμα των κυνηγών έμεινε κι αυτή φορά μέχρι την είσοδο του Κοινοβουλίου.