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Θεοδόσης Πίπης – Ανταπόκριση από Βρυξέλλες

Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών θεσμών προκρίνει ο ευρωβουλευτής Μιχάλης Χατζηπαντέλας, υπογραμμίζοντας ότι, σε μια περίοδο αυξανόμενων δημοσιονομικών πιέσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την πολυτέλεια να σπαταλά ούτε χρήματα ούτε χρόνο.

Μιλώντας στο philenews, με αφορμή την προκαταρκτική συμφωνία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2027, ο Κύπριος ευρωβουλευτής σημείωσε ότι το ζητούμενο δεν είναι απλώς η εξασφάλιση περισσότερων κονδυλίων, αλλά η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Ερωτηθείς κατά πόσο τα πρόσθετα κονδύλια για την κυβερνοασφάλεια και την προστασία των ευρωπαϊκών θεσμών επαρκούν απέναντι στις αυξανόμενες απειλές, ο κ. Χατζηπαντέλας ανέφερε ότι δεν θα έθετε το ζήτημα με αυτόν τον τρόπο.

«Όταν μιλάμε για έναν προϋπολογισμό που χρηματοδοτείται από τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων, οφείλουμε πρώτα να διασφαλίσουμε ότι αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας», τόνισε.

Όπως εξήγησε, οι δυνατότητες του προϋπολογισμού είναι συγκεκριμένες, ιδιαίτερα καθώς το 2027 αποτελεί το τελευταίο έτος του τρέχοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, το οποίο χρειάστηκε να προσαρμοστεί σε πρωτοφανείς κρίσεις, όπως η πανδημία και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανέδειξε τον ρόλο της τεχνολογίας και ιδιαίτερα της τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι η αυτοματοποίηση διαδικασιών και η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων υποδομών μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών θεσμών.

«Η τεχνολογία δεν έρχεται να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, αλλά να τον βοηθήσει να εργάζεται πιο αποτελεσματικά, αξιοποιώντας τον χρόνο και τις γνώσεις του σε εργασίες μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πρέπει να συνοδεύεται από εγγυήσεις για την ασφάλεια των δεδομένων και τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής τεχνολογικής κυριαρχίας.

Αναφερόμενος στο αυξανόμενο κόστος εξυπηρέτησης του ευρωπαϊκού χρέους και στις επιπτώσεις του πληθωρισμού, ο κ. Χατζηπαντέλας αναγνώρισε ότι η πραγματική αγοραστική δύναμη του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού έχει περιοριστεί, την ώρα που οι ανάγκες της Ένωσης σε τομείς όπως η άμυνα, η μετανάστευση, η έρευνα, η καινοτομία και η υγεία αυξάνονται.

«Όταν τα δημοσιονομικά περιθώρια περιορίζονται, ή είναι σχεδόν ανύπαρκτα, δεν έχουμε την πολυτέλεια να σπαταλούμε ούτε χρήματα ούτε χρόνο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των θεσμών και στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

«Η δημοσιονομική υπευθυνότητα δεν μπορεί να σημαίνει απλώς περικοπές. Σημαίνει να πετυχαίνουμε περισσότερα, με καλύτερη διαχείριση και διαφάνεια, πάντα με απόλυτο σεβασμό στα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων», υπογράμμισε.

Οι τοποθετήσεις του έρχονται μετά την εξασφάλιση πρόσθετων €300 εκατ. από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για βασικά προγράμματα της ΕΕ, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής συμφωνίας για τον προϋπολογισμό του 2027 με το Συμβούλιο.

Ο προϋπολογισμός προβλέπει αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους €199,7 δισ. και πιστώσεις πληρωμών €211,5 δισ., ενώ αποκαθίσταται €1 δισ. σε κονδύλια που είχε περικόψει το Συμβούλιο.

Μεταξύ των προγραμμάτων που ενισχύονται είναι το Horizon Europe με επιπλέον €21,5 εκατ., τα δίκτυα μεταφορών και ενέργειας με €22,5 εκατ. και το Erasmus+ με €14 εκατ. Πρόσθετη χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε επίσης για την πολιτική προστασία, τη διαχείριση της μετανάστευσης, τη στρατιωτική κινητικότητα, την κυβερνοασφάλεια και την ανθρωπιστική βοήθεια.

Η συμφωνία προβλέπει ακόμη την κάλυψη του πρόσθετου κόστους €4,9 δισ. για την εξυπηρέτηση του χρέους του NextGenerationEU μέσω του συμφωνημένου μηχανισμού «cascade», ενώ παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης του ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για την Ουκρανία το 2027, εφόσον προκύψουν έκτακτες συνθήκες.

Η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο και στη συνέχεια να εξεταστεί από την Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 19 Νοεμβρίου, πριν τεθεί προς ψήφιση στην ολομέλεια κατά τη σύνοδο του Νοεμβρίου στο Στρασβούργο.