Το 2025 €31 εκ. από τον προϋπολογισμό του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών(ΦΙΚΒ) δεν απορροφήθηκαν και επιστράφηκαν στα ταμεία του κράτους, είπε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, μετά την εξέταση του προϋπολογισμού του Φορέα για το 2026.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, ο κ. Κέττηρος είπε ότι “έχουμε διαπιστώσει ότι κάποια ποσά που πρέπει να απορροφούνται από τον προϋπολογισμό, δεν απορροφούνται για τις ανάγκες του προσφυγικού κόσμου και επιστρέφουν στα ταμεία του κράτους”.

Όπως σημείωσε, για το 2025 το ποσό αυτό έφτασε τα €31 εκ, ενώ για τα προηγούμενα πέντε χρόνια ανήλθε συνολικά σε €210 εκ.

“Αυτό επιβεβαιώνει την ορθότητα της πρόσφατης πρωτοβουλίας του ΑΚΕΛ, ώστε να αφαιρεθούν οι χρονικοί περιορισμοί για την κατάθεση αίτησης στον ΦΙΚΒ για την επιδότηση επιτοκίου. Μια πρωτοβουλία που δεν στηρίχτηκε από τα άλλα κόμματα”, είπε.

