Επί χρόνια το κράτος ανέχεται την ανεξέλεγκτη και παράνομη απόρριψη χωμάτων και μπάζων σε τουρκοκυπριακό τεμάχιο στη Μουτταγιάκα και ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί ήταν και η καταγγελία βουλευτών για κατάλυση του κράτους. Τα μέτρα αποτροπής λαμβάνονται με το σταγονόμετρο, κάτι το οποίο αποδίδεται σε απειλές κατά λειτουργών εμπλεκομένων υπηρεσιών, όταν επιχειρήσουν να επιβάλουν την τάξη.

Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες μεταθέτουν την ευθύνη η μια στην άλλη, αλλά η παρανομία συνεχίζεται χωρίς να λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα. Η μόνη κίνηση που φαίνεται ότι έγινε όλο αυτό το διάστημα, ήταν η έκδοση ενός εξωδίκου όταν εντοπίστηκε φορτηγό να απορρίπτει χώματα.

Το θέμα το οποίο είχε συζητηθεί και ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων στις 10 περασμένου Φεβρουαρίου, επανέρχεται στην επιφάνεια εξ αφορμής της απάντησης της υπουργού Γεωργίας κ. Μαρίας Παναγιώτου (ημερομηνίας 20 Απριλίου) σε ερώτηση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2025.

Όπως είχε λεχθεί στην Επιτροπή Προσφύγων, η παρανομία συντελείται από διάφορους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη μεταφορά υλικών. Υπεδείχθη επίσης, πως το κέρδος των παρανόμων είναι μεγάλο, με δεδομένο ότι πληρώνονται από τους πελάτες τους για να απορρίπτουν τα μπάζα σε εγκεκριμένους χώρους αλλά τα ξεφορτώνουν παράνομα χωρίς να πληρώνουν ούτε σεντ.

Στην απάντηση της υπουργού αναφέρεται, πως «Επιθεωρητές του Τμήματος Περιβάλλοντος διενήργησαν επανειλημμένες επιτόπιες επισκέψεις, από το 2024 μέχρι σήμερα, στο εν λόγω τεμάχιο και ότι κατά τις επισκέψεις αυτές διαπιστώθηκαν παραβάσεις των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2026, που αφορούν στη διάθεση χωμάτων και αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων χωρίς την απαιτούμενη Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων.

Η κ. Παναγιώτου αναφέρει επίσης, πως οι δραστηριότητες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα, εκτεταμένες επιχωματώσεις και σημαντική αλλοίωση του φυσικού ανάγλυφου της περιοχής. Το Τμήμα Περιβάλλοντος, συνεχίζει η υπουργός, ενημέρωσε τους αρμόδιους φορείς, περιλαμβανομένης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, δεδομένου, ότι το τεμάχιο είναι τουρκοκυπριακό και έχει εκμισθωθεί αποκλειστικά για γεωργική χρήση.

«Επιπλέον, με επιστολή ημερομηνίας 24.09.2025 ενημερώθηκε και ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, ο οποίος εκλήθη να εξετάσει την υπόθεση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του».

Σύμφωνα πάντα με την υπουργό, στις 8.01.2026, το Τμήμα Περιβάλλοντος πραγματοποίησε σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΕΟΑ Λεμεσού, της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμο Αμαθούντας, Αντιδήμαρχο Μουτταγιάκας), με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών. Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους, αποφασίστηκε η συλλογή όλων των σχετικών στοιχείων και η υποβολή καταγγελίας στις Αστυνομικές Αρχές. Η καταγγελία υποβλήθηκε στις 4.03.2026 στον Αστυνομικό Σταθμό Γερμασόγειας, από Λειτουργούς του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Περαιτέρω η υπουργός αναφέρει, πως στις 18.02.2026, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της Αστυνομίας Λεμεσού με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών. Κατά τη συνάντηση αυτή αποφασίστηκε η διενέργεια αιφνίδιων συντονισμένων επιτόπιων ελέγχων σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες.

Όπως αναφέρει η υπουργός, οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται με την παρουσία όλων των αρμόδιων φορέων, ώστε σε περίπτωση επ’ αυτοφώρω εντοπισμού παραβάσεων να λαμβάνονται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα, από κάθε αρμόδια αρχή. Ο πρώτος συντονισμένος έλεγχος πραγματοποιήθηκε στις 12.03.2026, κατά τον οποίο εντοπίστηκε φορτηγό στον χώρο, και εκδόθηκε εξώδικη ρύθμιση.

Στην απάντηση της υπουργού προστίθεται, πως «οι αιφνίδιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σε περίπτωση εντοπισμού περαιτέρω παραβάσεων, το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με την Αστυνομία, θα προχωρήσει στην επιβολή εξώδικων ρυθμίσεων ή/και στην υποβολή Έκθεσης Γεγονότων προς το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για λήψη ποινικών μέτρων».

Η υπουργός ενημερώνει τον κ. Κέττηρο, ότι βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας, οι Επιθεωρητές δύνανται να επιβάλλουν εξώδικα πρόστιμα μέχρι €8.000, ενώ ο Αρχιεπιθεωρητής μέχρι €40.000 αναλόγως της σοβαρότητας του αδικήματος. Σε περίπτωση καταδίκης, τα δικαστήρια δύνανται να επιβάλουν ποινές μέχρι €500.000.

Τον ενημερώνει επίσης, πως το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει προχωρήσει στη δημιουργία ξεχωριστού κλάδου Ελέγχων, με στόχο την ενίσχυση των επιθεωρήσεων και της εφαρμογής της νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται αυξημένες επιθεωρήσεις, ενώ σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές έχουν διοριστεί επιθεωρητές, που συμβάλλουν στην εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας για τα απόβλητα.

«Το θέμα παρακολουθείται στενά, σε συνεργασία με όλες τις συναρμόδιες Αρχές και την τοπική αυτοδιοίκηση, με στόχο τον άμεσο τερματισμό των παράνομων απορρίψεων και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων αποκατάστασης, στο πλαίσιο της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας», καταλήγει η υπουργός.

Σημειώνεται, πως βουλευτές είχαν καλέσει τον υπουργό Δικαιοσύνης να αναλάβει δράση για επιβολή της τάξης.

* Φωτογραφία αρχείου